Саудиты предлагают ОПЕК сократить нефтедобычу из-за китайского вируса

18:01 03.02.2020

ОПЕК+ предложили сократить нефтедобычу из-за коронавируса



Сократить нефтедобычу из-за нового коронавируса 2019-nCoV предложила Саудовская Аравия, пишет 3 февраля The Wall Street Journal.



Саудиты аргументируют это тем, что на фоне эпидемии идет дестабилизация экономики, в том числе и на нефтяном рынке. Чтобы не доводить до кризиса, Эр-Рияд предложил сократить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки от 1,7 млн баррелей.







Напомним, сейчас действует договоренность для стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 г. В итоге это сокращение составляет 1,7 млн баррелей в сутки.