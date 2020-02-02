В Турции нарастают анти-российские настроения, - "Daily Sabah"

19:19 03.02.2020

По данным проведенного в Турции опроса о восприятии России, большинство турок не доверяют России, а после российских ударов по Идлибу стали относиться к ней хуже, пишет турецкое англоязычное издание Daily Sabah. Противники долгосрочного соглашения с Россией также превышают количество его сторонников, но ненамного.

Daily Sabah (Турция): на фоне ударов по Идлибу в Турции нарастают антироссийские настроения



Редакционная статья

Отношение многих турецких граждан к России в последнее время заметно испортилось. Как показывают опубликованные в субботу результаты опроса, большинство турецких респондентов после ударов, нанесенных российскими силами по северо-западной сирийской провинции, проявили антироссийские настроения.

По данным опроса, охватившего 1000 человек из 67 провинций страны, 72% опрошенных заявили, что после бомбардировок Идлиба они стали относиться к России хуже. 66% опрошенных также отметили, что, с их точки зрения, на репутацию России также негативно влияет поддержка, которую Москва оказывает ливийскому генералу-путчисту Халифе Хафтару.



На вопрос о том, доверяют ли они России, только 16% респондентов ответили утвердительно, в то время как 58% заявили, что не доверяют. В качестве причины для недоверия, половина из них назвала позицию России в сирийском кризисе. Часть опрошенных также конкретно указала на партнерство страны с сирийским режимом.



Отвечая на вопрос о возможном долгосрочном соглашении с Россией, 46% заявили, что поддержали бы такой шаг, а 54% - что были бы против.



Целью опроса было понять, как турецкий народ воспринимает Россию, близкого союзника Турции в вопросах урегулирования текущих международных и региональных кризисов. Из участников 55% были мужчинами, 45% - женщинами. 28% участников были старше 50 лет, 33% находились в возрасте от 18 до 34 лет, а 39% - в возрасте от 35 до 49 лет.



Daily Sabah, Турция

Оригинал публикации: Anti-Russian sentiments rise within Turkey amid Idlib attacks

2/02/2020