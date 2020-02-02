Коронавирусная реклама. Зачем поднята паника вокруг китайского вируса, - Михаил Хазин

19:27 03.02.2020

Неделю назад мы с Игорем Тощаковым обсудили возможные последствия эпидемии в Китае. С тех пор произошло много событий и, естественно, следует эту тему продолжить. Вот только можно с интересом обнаружить, что реальной информации собственно о вирусе, за исключением разного рода конспирологии, практически нет.

Не очень понятна смертность от него (хотя, судя по всему, уже понятно, что она сильно ниже, чем у многих аналогичных вирусов; и уж точно это не "испанка" в версии 1919-1920 гг.). Не очень понятно, как он переносится (то есть, только воздушно-капельным путем или еще как), не очень понятна его вирулентность. Не исключено, что по итогам выяснится, что вся эта история гроша ломаного не стоит, поскольку новый вирус сильно уступает обычному гриппу (который, кстати, довольно серьезная, но уже привычная опасность).

Зато меры, принимаемые в Китае, наводят на размышления. Китайцам, фактически, испортили их главный праздник, рынки обвалились при открытии на 8%, да и в США рынки упали. Тут, впрочем, ситуация на китайских рынках стала, скорее, поводом, чем причиной, поскольку коррекция давно назрела. Но вот вопрос, что будет дальше?

Давайте смотреть правде в глаза: и Китай, и США - две экономические империи, стоящие на грани краха. Про США я писал столько, что уже даже не интересно повторять, структурный кризис там в 1.5-2 раза превышает масштаб 1929 года, равновесное значение ВВП этой страны по итогам кризиса - 6.5-7 триллионов долларов против где-то 15 триллионов сейчас (все остальное - чистая фикция, к реальности отношения не имеющая). И при этом американские граждане не могут отказаться от закупки дешевой китайской продукции (поскольку аналогичная американская будет значительно дороже).

А Китай… Просто две цифры. Профицит внешнеторгового баланса США - около полутриллиона долларов. А платежный баланс у них дефицитный (ну, точнее, балансирует на грани нуля, с тенденцией к дефициту). Это значит, что экономика Китая нуждается в стерилизации избыточной (эмиссионной) денежной массы. Какого объема? Если кредитный мультипликатор в Китае равен 4 (меньше в стране с нормальной экономикой быть не может), то получается 2 триллиона долларов (в юанях, разумеется). А если 8 (что куда больше похоже на правду), то - 4 триллиона долларов. Вот и подумайте, что должно происходить в условиях кризиса в экономике страны с ВВП около 16 триллионов долларов, если в ней ежегодная эмиссия от 12 до 25% ВВП.

К слову, почему я считаю, что кредитный мультипликатор размером 8 более соответствует реальности Китая, чем 4. Дело в том, что при эмиссии в 25% экономика Китая должна упасть по итогам кризиса примерно в два раза, что соответствует масштабу падения экономики США (еще раз, я не обсуждаю фиктивные цифры, только более или менее адекватную реальность, в которой экономика Китая больше, чем экономика США). Любая эмиссия всегда поддерживает спрос и 25% эмиссии означает, что равновесное состояние экономики примерно на 50% ниже нынешнего (мультипликатор примерно равен двум; если масштаб структурных искажений меньше, например, процентов 7%, то мультипликатор увеличивается, но больше 3 он не бывает).

₽



ЖК Stellar City от 109 000 руб./м².

Квартал future-класса в Сколково. 20 мин до центра! Просторные планировки.

Узнать больше

stellarcity.ru

Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"



Возвращаемся к главной теме. Либо мы что-то не знаем про новый короновирус, либо Китай своими действиями решает какие-то другие задачи. Николай Вавилов считает, что дело в борьбе кланов в Китае, но тут что-то проверить сложно. Впрочем, это тоже довольно быстро выяснится. Основной вопрос: это оно (в смысле, начало тотального обвала) или еще нет?

Я, лично, склонен считать, что до тотального обвала мы еще поживем. Не исключено, что в Китае - глобальные маневры гражданской обороны, вещь крайне необходимая, если понимать, что обвал будет в некоторой достаточно близкой перспективе. В США, кстати, такие маневры не проведешь и, не исключено, что обвал принесет больше внутренних проблем, чем в Китае. И главной причиной, по которой я так думаю, является то, что пока не видно паники среди финансистов.

Они не собирают какие-то срочные конференции, они довольно скучно и бессмысленно выступали в Давосе, они продолжают всерьез обсуждать разные экологические инициативы. Блумберг активно играется в предвыборную кампанию, что означает, что для него выборы (на сегодня, по крайней мере) важнее, чем обвал рынков. То есть - до ноября текущего года время есть почти наверняка.

Так что я не стал бы паниковать раньше времени. Зачем наши чиновники начали играть в китайскую игру я не знаю (может быть, есть какие-то договоренности), но пока серьезного смысла я в том не вижу. Что касается ВОЗ, которая тоже подняла панику, то можно только отметить, что ВОЗ - это очень большие деньги и она никогда не отказывалась от возможности поднять большую панику. Ничего личного, только бизнес!

В общем, я бы пока паниковать не стал. Китай немножко опустил свою перегретую экономику (а в США скорректируются спекулятивные рынки), потренировал гражданскую оборону и, возможно, получит возможность подкорректировать кадровую политику. Но уже через месяц-полтора все успокоится. Скорее всего, до осени, когда обострившаяся предвыборная кампания в США даст новые основания для беспокойства.