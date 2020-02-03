Визовые ограничения США - это санкции и вмешательство во внутренние дела Киргизии, - А.Мамасалиев

19:35 03.02.2020

Визовые ограничения США можно рассматривать как санкции и попытка вмешательства во внутренние дела Кыргызстана



Визовые ограничения США в отношении Кыргызстана можно рассматривать как санкции и попытка вмешательства во внутренние дела государства.

Аргументация официального Вашингтона о причинах введения визовых ограничений в отношении граждан Кыргызстана и принятые ими меры не подлежат нормальной логике. Можно согласиться с имеющимися в Государственной регистрационной службе КР системных недостатков в процедуре регистрации и выдачи электронных паспортов. Я соглашусь, что это повышает риск пересечения границы США нежелательных лиц, но в таком случае почему под ограничения подпадают лица желающие участвовать в визовой лотереи "грин карта", где проверка данных участников куда серьезнее нежели при получении туристической или гостевой визы в США. Да и еще много где не выдают биометрические паспорта.

И у меня возникает вопрос, а не является ли данный, весьма неоднозначный недипломатический шаг Д.Трампа в отношении Кыргызстана, таким публичным инструментом давления на "7 этаж"?



Введения визовых ограничений для официального Вашингтона всегда являлось элементом дипломатического давления на официальную власть того или иного государства. Кыргызстан здесь не является исключением, просто масштабы разные. Вот в прошлом году например, когда США ввели визовые ограничения против правительства Китая мотивируя это ситуацией в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, об этом дипломатическом конфликте писали практически все мировые СМИ. Или можно вспомнить введение США визовых ограничений в отношении России в 2017 году, когда Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ, после ввода лимита числа сотрудников дипмиссии США, которого Москва потребовала в ответ на закон, предусматривающий санкции против России.

В общем, говоря простыми словами, мы как-то умудрились попасть под санкции президента Трампа, но в чем реально проблема я попытался разобраться...



Серьезное дипломатическое размежевание между Кыргызстаном и США произошло в июле 2015 года, когда Правительство Кыргызстана денонсировало базовое соглашение о сотрудничестве с США. Это произошло в ответ на то, что Госдепартамент США наградил заключенного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова премией. По большому счету данное соглашение было больше нужно нам чем американцам, поскольку оно подразумевало облегчение оказания помощи Кыргызстану со стороны властей США.



Этот межправительственный документ был подписан 19 мая 1993 года и официально назывался "соглашение относительно сотрудничества по облегчению содействия".

Однако для США это соглашение было выгодно тем, что гражданскому и военному персоналу Правительства США, находящемуся в Кыргызской Республике в связи с программами США было предусмотрено предоставление статуса, равному предоставляемому административному и техническому персоналу дипмиссии, т.е. они обладали правом дипломатической неприкосновенности. Также это соглашение освобождало американские фонды работающие в рамках деятельности ЮСАИД в КР от всех налогов и платежей. После денонсации соглашения USAID пришлось резко сократить свое присутствие в КР, для США это было болезненным, поскольку Кыргызстан для США долгое время был своего рода форпостом в Центральной азии для распространения демократических ценностей в регионе.

В 2016 году между США и Кыргызстаном были проведены переговоры о намерении подготовки нового проекта соглашений о двухстороннем сотрудничестве.



В 2018 году во время встречи министра О.Панкратова с послом США Дональдом Лу, главой миссии USAID в КР Гэри Линденом и директором по делам Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эриком Руденшольдом, были обсуждены перспективы подписания нового соглашения, но из разногласий по отдельным принципиальным пунктам практических шагов так и не было предпринято.



А 21 марта 2019 года во время поздравления президента Трампа президента Жээнбекова американский президент заявил, что с нетерпением ждет "успешного создания соглашения о двустороннем сотрудничестве между США и Кыргызской Республикой".

По моей информации новый проект соглашения о стратегическом сотрудничестве активно лоббировался руководством ЮСАИД также через депутатов парламента, на заседании ЖК этот вопрос поднимался ни раз, но Правительство Кыргызстана не устраивало ряд пунктов, в том числе касающихся будущего статуса военных и технических специалистов США не являющимися сотрудниками дипмиссии на территории Кыргызстана и предоставления государственным органам КР информации касающихся финансирования проектов ЮСАИД на территории Кыргызстана. Как я понимаю, госдепартамент США настаивал на сохранении старых, базовых условий подписанных еще в 1993 года.



В итоге после нескольких двухсторонних консультаций на высоком уровне стороны так и не смогли прийти к компромиссу по данному вопросу.

"Последней каплей" для США по всей видимости стал законопроект о внесении изменений в "Закон о деятельности НКО в Кыргызской Республике", что для ЮСАИДа означает, что соглашение между КР и США в предлагаемом варианте уже точно не будет подписано.

Необходимо отметить, что введенные США визовые ограничения имеют временный характер и направлены на то, чтобы публично продемонстрировать свою официальную позицию в отношении несогласия с внутренней политикой или действиями определенного государства. Такой дипломатический шаг применяется как инструмент давления способный повлиять не только на внутриполитический процесс в стране, но и на международный имидж страны попавшей в санкционный список.

P.S. Но, с нашими паспортами в любом случае необходимо что-то предпринимать, здесь мы реально "облажались" на весь мир...

Алишер Мамасалиев

3.02.2020