 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.02.2020
22:39  Управление наукой. Кому это нужно? - С.Джалилов
20:25  Умер первооткрыватель русских берестяных грамот академик истории В.Янин
20:05  Саида Мирзиеева (младшенькая) стала зампредом новоучреждаемого негосударственного "Фонда поддержки масс-медиа". Ближе к живым деньгам
20:02  В Узбекистане построят и откроют "Университет геологических наук"
19:59  Коронавирус: 300 человек в Таджикистане сидят в карантине в столичной инфекционке
19:48  Полномочным представителем правительства в парламенте Узбекистана стал М.Тажибоев
19:35  Визовые ограничения США - это санкции и вмешательство во внутренние дела Киргизии, - А.Мамасалиев

19:27  Коронавирусная реклама. Зачем поднята паника вокруг китайского вируса, - Михаил Хазин
19:19  В Турции нарастают анти-российские настроения, - "Daily Sabah"
18:18  Иран прекращает сотрудничество с Украиной по погибшему "Боингу". Из-за утечек инфы
18:15  Каз-вице-премьер Сапарбаев требует запретить певцам петь под фонограмму. Как в Узбекистане
18:01  Саудиты предлагают ОПЕК сократить нефтедобычу из-за китайского вируса
17:44  Теневого правителя Казахстана Карима Масимова сняли с должности главы...
17:40  Турция дает Украине "на помощь армии" 200 млн лир. Хороши у Кремля "союзники"
17:35  Очередной мажор-шалопай (Айдаров) пристроен замМИДа Казахстана
17:32  В Алматы "свинтили" лидера ОПГ Серика-голову (Джаманаева)
17:22  Очередной уличный джихадист устроил резню прохожих в Лондоне, но быстро получил пулю в жбан
17:08  Цирк или зоопарк? Самоспасение рос-"элитки", - Л.Сычева
13:38  Взаправду партия. В новую РосПолитПартию сразу вступил американский кино-герой Стивен Сигал
13:30  США уже не на пороге, а внутри Глобального кризиса экономики, - Ромина Боччиа
13:14  ТрампоПад. Почему нынешний президент США проиграет следующие выборы, - Э.Лимонов
12:26  Доказано: Путин отправляет наемников в Ливию, - пугалки от "Bild"
12:23  КазКНБ вскрыл и зачистил 2 ячейки джихадистов - готовили теракты в Таразе и Караганде
11:38  Полсумки человеческих костей. В Ташкенте набирает обороты скандал с вандализмом на мусульманском кладбище
11:36  Избиения и угрозы. "Правозащиту" в Каракалпакии перевоспитывают как умеют
10:56  Турция массированно бомбит и утюжит из гаубиц позиции армии Асада.
10:25  Китайские биржи с утра обвалились на 8%. Спад продолжается
09:59  Турция обещает мстить за гибель 4 своих бойцов в Идлибе. Россия метко бомбанула?
09:55  Слабость ЕАЭС. Визит Помпео еще раз показал - у России нет "союзников"
09:30  Эпидемия или революция? Спровоцирует ли коронавирус восстание масс: кому выгодна мировая истерия, - "МК"
00:26  Трамп готовит Ближний Восток к развалу, - С.Тарасов
00:17  Новый премьер-министр Ирака Тауфик Аляуи устроил и США, и Иран
00:16  Новый Ташкентский пакт. Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство, - "Къ"
00:14  Узбекистан, где народ в нуле и нет государства, зато есть глубинная власть. Надолго ли она? - Б.Мусаев
00:12  Китай, вероятно, что-то недоговаривает относительно вспышки "Уханьской пневмонии", - "НГ"
00:10  Ставка на "сильную личность" не срабатывает. Ливийский конфликт не может быть разрешен военным путем, - А.Шумилин
00:08  Эпидемия пневмонии погружает мир в глобальную рецессию, - О.Соловьева
00:05  О влиянии коронавируса на экономику и отношения Китай – США
00:03  Доллар США проигрывает золоту, - В.Катасонов
00:02  Гигант нанотехнологий - уханьский шпион? В США активизировали борьбу с учеными, получающими гранты от Китая
00:01  Надо молиться за этноармию казахских врачей, полицейских и спасателей, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 02.02.2020
13:37  1257 год. Битва на Туговой горе: восстание обреченных против Орды (история)
13:35  Майсек и пашмак: Как приготовить 6 самых необычных десертов Центральной Азии
13:30  Где находилась прародина тюрок?
13:26  Как таджикистанские кавалеристы громили гитлеровские танки под Сталинградом, - Г.Шерматов
13:17  Рахмон объявил 2020-2040 годы "двадцатилетием точных наук в Таджикистане"
13:03  Балканы могут взорваться вулканом войн, - А.Манчук
13:01  В Китае зафиксирована также вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Ну все напасти...
10:30  Шашлык по-американски: США начинают обработку ближнего российского зарубежья, - "СП"
10:24  Помпео подстрекает спасать казахов из синьцзянских концлагерей
08:26  Казахстан эвакуировал своих граждан (а заодно и кыргызов) из Уханя
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Визовые ограничения США - это санкции и вмешательство во внутренние дела Киргизии, - А.Мамасалиев
19:35 03.02.2020

Визовые ограничения США можно рассматривать как санкции и попытка вмешательства во внутренние дела Кыргызстана

Визовые ограничения США в отношении Кыргызстана можно рассматривать как санкции и попытка вмешательства во внутренние дела государства.
Аргументация официального Вашингтона о причинах введения визовых ограничений в отношении граждан Кыргызстана и принятые ими меры не подлежат нормальной логике. Можно согласиться с имеющимися в Государственной регистрационной службе КР системных недостатков в процедуре регистрации и выдачи электронных паспортов. Я соглашусь, что это повышает риск пересечения границы США нежелательных лиц, но в таком случае почему под ограничения подпадают лица желающие участвовать в визовой лотереи "грин карта", где проверка данных участников куда серьезнее нежели при получении туристической или гостевой визы в США. Да и еще много где не выдают биометрические паспорта.
И у меня возникает вопрос, а не является ли данный, весьма неоднозначный недипломатический шаг Д.Трампа в отношении Кыргызстана, таким публичным инструментом давления на "7 этаж"?

Введения визовых ограничений для официального Вашингтона всегда являлось элементом дипломатического давления на официальную власть того или иного государства. Кыргызстан здесь не является исключением, просто масштабы разные. Вот в прошлом году например, когда США ввели визовые ограничения против правительства Китая мотивируя это ситуацией в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, об этом дипломатическом конфликте писали практически все мировые СМИ. Или можно вспомнить введение США визовых ограничений в отношении России в 2017 году, когда Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ, после ввода лимита числа сотрудников дипмиссии США, которого Москва потребовала в ответ на закон, предусматривающий санкции против России.
В общем, говоря простыми словами, мы как-то умудрились попасть под санкции президента Трампа, но в чем реально проблема я попытался разобраться...

Серьезное дипломатическое размежевание между Кыргызстаном и США произошло в июле 2015 года, когда Правительство Кыргызстана денонсировало базовое соглашение о сотрудничестве с США. Это произошло в ответ на то, что Госдепартамент США наградил заключенного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова премией. По большому счету данное соглашение было больше нужно нам чем американцам, поскольку оно подразумевало облегчение оказания помощи Кыргызстану со стороны властей США.

Этот межправительственный документ был подписан 19 мая 1993 года и официально назывался "соглашение относительно сотрудничества по облегчению содействия".
Однако для США это соглашение было выгодно тем, что гражданскому и военному персоналу Правительства США, находящемуся в Кыргызской Республике в связи с программами США было предусмотрено предоставление статуса, равному предоставляемому административному и техническому персоналу дипмиссии, т.е. они обладали правом дипломатической неприкосновенности. Также это соглашение освобождало американские фонды работающие в рамках деятельности ЮСАИД в КР от всех налогов и платежей. После денонсации соглашения USAID пришлось резко сократить свое присутствие в КР, для США это было болезненным, поскольку Кыргызстан для США долгое время был своего рода форпостом в Центральной азии для распространения демократических ценностей в регионе.
В 2016 году между США и Кыргызстаном были проведены переговоры о намерении подготовки нового проекта соглашений о двухстороннем сотрудничестве.

В 2018 году во время встречи министра О.Панкратова с послом США Дональдом Лу, главой миссии USAID в КР Гэри Линденом и директором по делам Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эриком Руденшольдом, были обсуждены перспективы подписания нового соглашения, но из разногласий по отдельным принципиальным пунктам практических шагов так и не было предпринято.

А 21 марта 2019 года во время поздравления президента Трампа президента Жээнбекова американский президент заявил, что с нетерпением ждет "успешного создания соглашения о двустороннем сотрудничестве между США и Кыргызской Республикой".
По моей информации новый проект соглашения о стратегическом сотрудничестве активно лоббировался руководством ЮСАИД также через депутатов парламента, на заседании ЖК этот вопрос поднимался ни раз, но Правительство Кыргызстана не устраивало ряд пунктов, в том числе касающихся будущего статуса военных и технических специалистов США не являющимися сотрудниками дипмиссии на территории Кыргызстана и предоставления государственным органам КР информации касающихся финансирования проектов ЮСАИД на территории Кыргызстана. Как я понимаю, госдепартамент США настаивал на сохранении старых, базовых условий подписанных еще в 1993 года.

В итоге после нескольких двухсторонних консультаций на высоком уровне стороны так и не смогли прийти к компромиссу по данному вопросу.
"Последней каплей" для США по всей видимости стал законопроект о внесении изменений в "Закон о деятельности НКО в Кыргызской Республике", что для ЮСАИДа означает, что соглашение между КР и США в предлагаемом варианте уже точно не будет подписано.
Необходимо отметить, что введенные США визовые ограничения имеют временный характер и направлены на то, чтобы публично продемонстрировать свою официальную позицию в отношении несогласия с внутренней политикой или действиями определенного государства. Такой дипломатический шаг применяется как инструмент давления способный повлиять не только на внутриполитический процесс в стране, но и на международный имидж страны попавшей в санкционный список.
P.S. Но, с нашими паспортами в любом случае необходимо что-то предпринимать, здесь мы реально "облажались" на весь мир...
Алишер Мамасалиев
3.02.2020

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580747700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2020 года №13
- Рейтинг управленческой элиты РК за 4 квартал 2019 года
- В Алматы обсудили вопросы дальнейшего развития ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- К 100-летию Казахской Республики
- Верховный Суд провел расширенное совещание судей республики по итогам работы за 2019 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  