Полномочным представителем правительства в парламенте Узбекистана стал М.Тажибоев

19:48 03.02.2020

Назначен полномочный представитель правительства в парламенте

Полномочным представителем Кабинета Министров в Олий Мажлисе назначен Маъруфжон Тажибоев.



Маъруфжон Маматожиевич Тажибоев постановлением правительства от 31 января назначен полномочным представителем Кабинета Министров в Олий Мажлисе Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



Ранее он работал председателем Самаркандского областного суда по гражданским делам.

Должность полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе была введена в 2017 году для парламентского контроля за работой правительства и усиления ответственности Кабмина за реализацию задач социально-экономического развития страны.

Полномочный представитель обеспечивает тесное взаимодействие Кабинета Министров с палатами Олий Мажлиса в законотворческой деятельности.