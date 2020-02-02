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|Полномочным представителем правительства в парламенте Узбекистана стал М.Тажибоев
19:48 03.02.2020
Назначен полномочный представитель правительства в парламенте
Полномочным представителем Кабинета Министров в Олий Мажлисе назначен Маъруфжон Тажибоев.
Маъруфжон Маматожиевич Тажибоев постановлением правительства от 31 января назначен полномочным представителем Кабинета Министров в Олий Мажлисе Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Ранее он работал председателем Самаркандского областного суда по гражданским делам.
Должность полномочного представителя Кабинета Министров в Олий Мажлисе была введена в 2017 году для парламентского контроля за работой правительства и усиления ответственности Кабмина за реализацию задач социально-экономического развития страны.
Полномочный представитель обеспечивает тесное взаимодействие Кабинета Министров с палатами Олий Мажлиса в законотворческой деятельности.