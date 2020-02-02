Коронавирус: 300 человек в Таджикистане сидят в карантине в столичной инфекционке

19:59 03.02.2020

Коронавирус: 300 человек в Таджикистане находятся в карантине. Столичная инфекционка для всех других закрыта



: Манзума Фируз, Asia-Plus



У них не выявлены признаки короновируса, но в профилактических целях 14 дней они проведут в карантине.

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300 пассажиров, прибывших в Таджикистан из Китая, поместили в карантин на 14 дней, сообщили "Азия-Плюс" в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.



В министерстве отметили, что у них не обнаружены признаки коронавируса, но в целях профилактики они проведут в карантинной зоне 14 дней – именно столько длится инкубационный период вируса.

По словам источника, из числа прибывших свыше 220 человек находятся в инфекционной больнице столицы.

"В настоящее время столичная инфекционная больница в микрорайоне Зарафшон закрыта для приема других больных. Там размещены свыше 220 человек. Еще 80 человек находятся в карантинных зонах, созданных в других областях и районах страны. Больных же самой больницы разместили в детскую клиническую инфекционную больницу города Душанбе", - сообщил источник.

По его словам, среди тех, кто находится в карантине, в основном, студенты, бизнесмены, а также граждане КНР, которые работают в Таджикистане.

В Международном аэропорту Душанбе (МАД) "Азия-Плюс" подтвердили, что всех прибывших из Китая проверили и из аэропорта отправили в столичную инфекционную больницу в Зарафшоне. В МАД сообщили, они прилетели из Китая рейсом через Алматы.

По словам матери одной из госпитализированных девушек, родным не разрешают встречаться с находящимися в карантине.



"Моя дочь находилась в городе Хайкоу (провинция Хайнань) Китая, где проходила языковые курсы, с июля прошлого года. Она, как и другие прибывшие из Китая, останется в больнице 14 дней. Все очень строго, разговаривать с дочкой могу только по телефону. Меня беспокоить то, что у нее аллергия на антибиотики и в случае простуды ей нужен особый уход, который вряд ли могут предоставить в больнице, хотя там тепло и чисто",- рассказала "Азия-Плюс" жительница Душанбе Ирода Акрамова.

Между тем, по сообщениям в соцсетях, в связи с приостановлением полетов, студенты и граждане Таджикистана в Китае сталкиваются с трудностями по пути домой. В Facebook в воскресенье появилось видео, где студенты из Таджикистана и других стран Центральной Азии устроили акцию протеста в аэропорту китайского города Сиань. В руках они держали плакаты с надписью на английском "Мы хотим домой!".



Дело в том, что российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отказалась перевозить иностранных студентов, хотя они заранее купили билеты на этот рейс. По словам таджикских студентов, на борт авиалайнера были допущены исключительно граждане России. На запрос "Азия-Плюс" относительно причин принятия такого решения в пресс-службе "Уральских авиалинии" пока не ответили.

Напомним, что 23 января было приостановлено авиасообщение между Таджикистаном и Китаем. Отменены на неопределенное время как рейсы, выполняемые "Сомон Эйр", так и рейсы китайской компании South China Airlines.

Позже "Сомон Эйр" заявила, что не будет летать в Китай в феврале этого года из-за вспышки коронавируса. Также рейсы авиасообщение с Китаем временно приостановили из стран региона Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и частично Россия.



С 1 февраля российским авиалиниям запретили полеты в Китай и обратно. Регулярные рейсы в Китай сохранит только государственный "Аэрофлот". Также регулярные рейсы в Москву продолжат выполнять четыре китайские авиакомпании, которые летают в Россию по межправительственному соглашению.

Тем временем, в Китае на утро понедельника число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией, возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.