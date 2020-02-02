В Узбекистане построят и откроют "Университет геологических наук"

20:02 03.02.2020

Новый геоуниверситет, смена руководства АИМК, отмена полетов в Китай - новости недели

Создание Университета геологических наук, контроль за расходами госслужащих, приостановка авиарейсов в Китай, смена руководства в АИМК - обзор новостей минувшей недели.



Президент Шавкат Мирзиеев в субботу заложил капсулу под строительство кампуса Университета геологических наук. Он создается на базе четырех институтов Госкомгеологии - геологии и геофизики, гидрогеологии и инженерной геологии, минеральных ресурсов, геологии и разведки нефтегазовых месторождений.



В Узбекистане будет введен контроль за соответствием расходов и доходов госслужащих, заявил на встрече с учеными в этот же день Шавкат Мирзиеев. Ранее президент анонсировал создание в стране антикоррупционного органа. Глава государства также предупредил о скором увольнении ряда ректоров вузов.