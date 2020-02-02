Саида Мирзиеева (младшенькая) стала зампредом новоучреждаемого негосударственного "Фонда поддержки масс-медиа". Ближе к живым деньгам

20:05 03.02.2020

Комил Алламжонов - об отличиях между АИМК и новым фондом

Фонд поддержки масс-медиа, попечительский совет которого возглавил Комил Алламжонов, будет финансироваться только из средств местных меценатов, бизнесменов и иностранных грантов.



Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов рассказал о будущей работе фонда, источниках его финансирования и отличиях от Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), которым он руководил до этого.

2 февраля на мероприятии, посвященном началу работы фонда, Комил Алламжонов заявил, что за свою карьеру изучил все аспекты журналистики.

"Я видел все, что могло или не могло быть препятствием для открытия дороги деятельности журналистов. Я могу сказать, что на протяжении всей моей карьеры я четко понял, каков рецепт обеспечения свободы слова. Сегодня я вижу различные проблемы, давление или угрозы, с которыми сталкивается пресса. В то же время, будучи главой государственного органа, я также узнал ситуацию с другой стороны", - сказал он.



По его словам, журналистам или блогерам трудно было получить своевременную и качественную информацию из-за того, что руководители госорганов боялись сказать лишнего или оставались безразличными в отношении прессы.

"Я понял, что открытость, свобода слова - это не тот процесс, которого можно достичь за один день или только лишь политической волей. Это также не появляется само по себе", - отметил председатель попечительского совета фонда.

Комил Алламжонов утверждает, что за время его руководства в АИМК удалось создать необходимую среду для журналистов и блогеров.

"Я считаю, что за последний год агентство создало систему, которая может вывести прессу на уровень „четвертой власти". Взгляды министерств и ведомств на средства массовой информации также кардинально изменились, и следует признать, что чиновники стали считаться с прессой. Важно, чтобы будущие руководители правильно и качественно продолжили этот процесс и сохранили созданную систему", - считает он.

Бывший глава АИМК объяснил разницу между Агентством информации и массовых коммуникаций и Фондом поддержки масс-медиа.

"Есть большая разница между АИМК и фондом. Агентство мониторит и анализирует информационное пространство, изучает открытость государственных органов, разрабатывает, внедряет и реализует единую государственную информационную политику, а также отслеживает и периодически совершенствует законы и нормативные акты", - указал он.

"Фонд разрабатывает и реализует разные проекты в области информации, находит на это деньги, обучает журналистов и блогеров, повышает их квалификацию. В то же время, фонд во время реализации проектов проводит свои исследования для выявления и улучшения законов и нормативных актов в сфере, их соответствие реальной жизни, а также выступает в качестве участника информационного поля", - добавил он.

Комил Алламжонов уверен, что фонд сможет представить АИМК жизнеспособное и обоснованное предложение по реформе информационного законодательства.

"Поэтому без АИМК работа фонда не может быть эффективной. АИМК также станет первым местом, куда будет обращаться фонд для защиты интересов журналистов и блогеров. АИМК - это государственное агентство, которое прокладывает путь журналистам и блогерам и защищает их, а фонд - это место, где все журналисты и блогеры сообщают о своих проблемах АИМК и другим соответствующим ведомствам", - объяснил он.

По его утверждению, фонд не создан государством и, не будет финансироваться за счет госбюджета и принудительных взносов предпринимателей.

"Хочу заверить вас, что наш фонд будет финансироваться только из средств иностранных грантов или местными меценатами и бизнесменами. Каждое действие фонда, в отличие от любого фонда, работавшего в предыдущие годы, будет полностью открытым - вся его деятельность, начиная от учредителей до источников финансирования", - подчеркнул Комил Алламжонов.

Фонд будет делать все возможное для повышения правовой осведомленности журналистов и блогеров, для полной защиты их интересов перед государственными органами и правительством, для оказания финансовой помощи нуждающимся СМИ и для обеспечения свободы слова и прессы в Узбекистане, добавил он.

Саида Мирзиеева, дочь президента Узбекистана, ставшая заместителем председателя попечительского совета фонда, в своем выступлении заявила, что качественная журналистика необходима для жизнедеятельности демократического общества.

Комил Алламжонов и Саида Мирзиеева покинули посты директора и замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций 29 января.

Фонд был зарегистрирован как негосударственная некоммерческая организация еще в ноябре. Его главными целями определены развитие СМИ, содействие реализации прав журналистов и блогеров, усиление роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, содействие улучшению международного имиджа Узбекистана и другие.