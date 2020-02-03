Токио берет Ближний Восток за "бутылочное горлышко", - В.Скосырев

00:02 04.02.2020

Японский эсминец будет охранять главную морскую нефтяную артерию мира



Военно-морской флаг Японии будет реять

у берегов Ормузского пролива.



Военный корабль "Таканами" морских Сил самообороны Японии водоизмещением 4650 т должен обеспечить беспрепятственный проход танкеров в водах около берегов Ирана. Премьер-министр Синдзо Абэ сказал, что миссия команды – сбор разведданных. Однако в случае нападения на японские суда она может применить силу. Стремясь сыграть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, Токио не присоединился к операции, которую в регионе проводят корабли США и их ближайших партнеров. По мнению экспертов, главная цель Японии – показать, что она стала военно-морской державой.



Еще ранее, в январе, Япония направила к очагу потенциальной войны патрульные самолеты. А эсминец и его команду, насчитывающую примерно 200 человек, провожал в порту Йокосука сам глава правительства. Как видно из заявления Абэ, отправка моряков в опасную экспедицию связана с тем, что Япония получает с Ближнего Востока около 90% импортной нефти.

Планируется, что "Таканами" будет находиться в плавании четыре месяца, а затем его сменит другой эсминец. Ротация будет проходить три раза в год.



Япония не присоединилась к руководимой США операции "Сентинел" около узкого Ормузского пролива, который еще называют "бутылочным горлышком". Дело в том, пишет газета Japan Times, что Токио боится нанести вред своим давним дружеским связям с Тегераном. Поэтому морские части Сил самообороны Японии будут нести вахту в Оманском заливе и Баб-Эль-Мандебском проливе, связывающем Красное море с Аденским заливом.

Военную силу японский корабль может применить, но только в случае атаки на торговые суда страны. Он будет держаться подальше от мест, где могут вспыхнуть боевые действия. Токио, подобно канатоходцу, балансирует между Вашингтоном и Тегераном. С одной стороны, Япония хочет показать, что поддерживает президента США Дональда Трампа, с другой – не желает быть втянутой в большой конфликт с Тегераном. В этом стремлении она не одинока. В морской операции США участвуют Британия и Австралия. Другие страны – Япония, Южная Корея, Индия – послали суда в регион, но приказали им действовать независимо. Франция заявила, что пошлет авианосец на Ближний Восток ради поддержки европейских стран. "Международная реакция на размещение Вашингтоном военных сил в Персидском заливе оказалась или двусмысленной, или враждебной. Большинство партнеров США стремились уклониться от отправки военных контингентов в Персидский залив", – говорит в интервью японским информагентствам Эшли Тауншенд, директор отдела обороны и политики в университете Сиднея.



А у Токио на сей счет свои соображения. "С точки зрения Японии, важно продемонстрировать военно-морской флаг. Она утверждает себя в качестве влиятельной международной державы, которая может действовать не только в рамках японо-американского договора о безопасности вблизи своих берегов, но и на далеких океанских просторах", – сказал "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.



Правда, Япония ранее участвовала в борьбе с пиратством в регионе, а после войны в Персидском заливе послала туда тральщики. Но теперь предпринята военная акция более высокого уровня. Япония хочет заявить о себе как о важном игроке в регионе. "Это лишь первый шаг. За ним последуют другие, тем более что США требуют, чтобы Япония взяла на себя больше ответственности за свою безопасность", – говорит Кистанов. Вместе с тем страна хочет быть посредником между США и Ираном. "Такая позиция для Японии характерна. Ведь Япония хоть и является членом "большой семерки" индустриальных держав, она восточная, азиатская страна. От этого никуда не денешься. Поэтому Япония хочет играть роль моста между Востоком и Западом", – заключил Кистанов.



В любом случае миссия "Таканами" может быть непростой. Профессор, директор американской морской программы в школе права и дипломатии Флечера Рокуэлл Уэйтс в беседе с Navy times, напоминает, что Ормузский пролив уже был ареной боевых действий. Во время войны между Ираном и Ираком в 80-х годах каждая сторона пыталась потопить здесь танкер противника. Ныне, правда, танкеры имеют двойную обшивку, их трудней пустить на дно. Но в 2018 году Иран угрожал закрыть Ормузский пролив в ответ на то, что США наложили на него санкции. Новым поводом для подрыва нефтяного трафика может стать убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Конечно, Иран не захочет подрывать свои поставки нефти в обход санкций Китаю, Индии, Японии и Южной Корее, и желания ввязываться в прямое столкновение с могущественными американскими ВМС у него тоже нет. Скорее Тегеран ответит США методами гибридной войны, предсказывает профессор Уэйтс.



Владимир Скосырев

3.02.2020