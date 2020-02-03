Либерализмом в России должны заниматься психиатры, - Захар Прилепин

00:04 04.02.2020

Либерализмом в России должны заниматься психиатры

нужен серьезный, профессиональный диагноз

Захар Прилепин



Слежу тут лениво за одним скандалом очередным. Где одной рок-звезде не дали денег на художку про него. Дело, конечно, не в скандале. Дело, в который уже раз, совсем в другом.

Радикальный, отъявленный либерал в России это кто?

Пункт 1. Это в 9 случаях из 10 человек, у которого в анамнезе дедушка (папа, мама) из НКВД-МГБ-КГБ, или, на крайний случай, виднейший советский чиновник, или сановник, или пропагандист.

Пункт 2, он же последний. В 9 случаях из 10 этот человек пользуется всеми благами тоталитарного режима самым беззастенчивым образом: сидит аккуратно возле бюджета, говорит государству, как тот мальчик из романа Мариенгофа "Циники": "…дай миллион, а то я тебе в лицо плюну, у меня сифилис…" И государство дает. Чаще всего дает. Если не дает, то…



То либерал заходит в свой блог на "Эхе", или в "Новую газету" или в "Огонек" (который лежит в тоталитарной стране на каждом углу и в каждом втором самолете) и пишет очередную колонку о том, что россияне, во-первых, рабы, которым надо покаяться за свои кровавые преступления, и у которых, заметьте, страсть к насилию и ко лжи - "в крови" (так пишет либерал - внук своего дедушки, сын своей мамы), а, во-вторых, осуждает "продажных" коллег, подписывающих всякие там письма в поддержку аннексий и прочего тоталитарного безумия, и получающих от государства свои жалкие серебряники. (При том, что как раз 9 из 10 мне известных патриотов не получают вообще ни черта, и получать не будут никогда).



Ну и что в итоге? Либерализмом в России должны заниматься не политологи, а психологи (психиатры?). Совершенно серьезно говорю. Надо собрать комиссию профессионалов, которая возьмет тридцать ведущих либеральных деятелей (не их самих, но их биографии, анамнез) - и сделает большое профессиональное заключение о том, что за всем этим поведением скрывается.

Нужен серьезный, профессиональный диагноз. У нас миллион психологов в стране, психфаки выпускают тысячи специалистов - вы можете делом, наконец, заняться? Давайте мы поищем спонсоров для вашей работы - вы только соберитесь уже.

Любая контора психологов, которое сделает такое заключение, получит отменную рекламу. Потому что за всем вот этим либеральным поведением, конечно же, стоит нечто большее чем тоска о свободе.



Больше, чем печаль о том, что жизнь их, - собственный театр, трехэтажная квартира в Москве, двести ролей в кино, сытые субсидии от государства, книги, изданные миллионными тиражами и выставленные во всех книжных страны, многолетнее присутствие во всех новогодних огоньках, собственные программы на всех центральных каналах и проч., проч., проч. - пришлась на время удушья и ме-е-е-едленно разворачивающегося террора, на пути которого они так бесстрашно лежали.