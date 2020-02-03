Славный советский маршал Блюхер был австрийским военнопленным фон Галеном? (тайны истории)

00:05 04.02.2020 Герой с поддельной биографией

Кем был "красный маршал" Василий Блюхер – авантюристом, иностранным разведчиком или австрийским графом?



К смертной казни маршала Блюхера приговорили задним числом, спустя аж четыре месяца после его смерти. Умер он во внутренней тюрьме НКВД 9 ноября, за час до полуночи, а на следующий день, ранним утром, его тело кремировали. В час ночи труп приказали отвезти в морг Бутырки на вскрытие, а в шесть утра от него уже остался лишь пепел. Куда так спешили? И кого на самом деле сожгли – точно Блюхера?



Блюхер был одним из участников Специального судебного присутствия Верховного суда СССР по делу маршала Михаила Тухачевского – заместителя наркома обороны, обвиненного в организации заговора и расстрелянного вместе с группой крупнейших военачальников – Якиром, Уборевичем, Корком, Примаковым и др. Но его роль отнюдь не сводилась к присутствию на процессе, отнюдь. Известно, что 31 мая 1937 года Блюхер посетил на квартире приболевшего Яна Гамарника, возглавлявшего политуправление Красной армии. Спустя несколько часов Гамарник застрелился. Поговаривали, что Блюхер, так удачно навестивший своего давнего товарища по совместной службе на Дальнем Востоке, выполнял личное пожелание наркома Ворошилова. Гамарник мог дать нежелательные показания, в которых, опять же предположительно, мог фигурировать Ворошилов. Так или иначе, сам Блюхер не только был вне подозрений, но и пользовался самым высоким доверием как у наркома, которого он, по сути, спас от расправы, так и у самого вождя.



"Автобиографии нет нигде"!



Казалось, ничто не предвещало его ареста. Блюхера наградили вторым орденом Ленина, а 24 сентября 1938 года ему выделили квартиру в знаменитом Доме на набережной. Отгуляв новоселье, маршал с семьей отбыл на отдых в Адлер, где жил на даче наркома Ворошилова. Там его и арестовали 22 октября. Ордер на арест был датирован 19-м числом, но в разработке НКВД Блюхер оказался примерно в первых числах месяца. Тогда же в его новой московской квартире тайно провели обыск.



И тогда же Лев Мехлис, курировавший ход расследования по делу Блюхера, изучив материалы, пришел в ужас. Неожиданно выяснилось, что официальная биография маршала сфальсифицирована от начала и до конца. Нет, пожалуй, все же не до конца – до начала Гражданской войны. Мехлис распорядился навести о Блюхере справки. Даже не так – разобраться, насколько официальная биография маршала расходится с реальностью и кто он на самом деле такой, этот Василий Блюхер. Расследование доверили комбригу Федорову, начальнику 2-го управления НКВД СССР. Федоров отыскал и поднял на ноги всех, кто мог знать Блюхера до революции. Итогом разбирательства стало его письмо на 21 странице – недавно рассекреченная "Справка о результатах проверки биографических данных Блюхера". "Автобиографии, написанной лично Блюхером, – говорилось в документе, – нет нигде". По тем временам это было невероятно – автобиографии высокое начальство писало неоднократно, сначала при приеме в партию и затем перед каждым новым номенклатурным назначением. Но Блюхер ни разу не написал автобиографию! В итоге НКВД пришлось разбираться с тремя источниками биографических данных – книжкой Константина Паустовского "Маршал Блюхер", неизданной рукописью К. Ананьева и статьей М. Черненко в "Комсомольской правде". Источники, прямо скажем, так себе. Им можно верить, а можно и нет. Но чекисты тем не менее попытались докопаться до истины, используя то, что у них было. Выводы, к которым они пришли, поразили. Ни один из фигурантов воспоминаний Паустовского не смог припомнить, доводилось ли ему пересекаться с Блюхером до революции или нет. Те, с кем Блюхер мог работать в местах, упомянутых в его биографических материалах (на Сормовском судостроительном заводе в Нижнем Новгороде, на механическом заводе Остермана в Казани и т.д.), лишь разводили руками – не знаем мы никакого Блюхера! В биографии маршала говорится, что он-де служил в 102-м запасном пехотном полку в Самаре. И, как член полкового комитета, избирался в городской Совет солдатских депутатов. Но в других документах и послужном списке 102-й полк ни разу не упоминался. Зато в качестве мест прохождения службы Блюхером значились



93-й и 96-й запасные полки. В одно и то же время! Мало того, следователи не обнаружили никаких доказательств участия Блюхера в Февральской революции (судя по биографическим данным, он тогда жил в Казани).



"За все время после Октябрьской революции, – констатировал комбриг Федоров, – ни на одном из заводов, указанных Блюхером в регистрационном бланке как местах его работы, в частности на Мытищинском заводе, где якобы началась его революционная деятельность, он ни разу не был".



Человек без прошлого



За две недели следователи НКВД прошерстили архивы жандармского управления и дела Воинского присутствия на уволенных с военной службы нижних чинов.



"Ни в одном из документов фамилия Блюхер не обнаружена". В воспоминаниях подпольщиков-революционеров из Самары и Казани, хранившихся в партархиве, также не упоминалась фамилия маршала. Паустовский в своей книжке упоминал фамилию репетитора гимназиста Блюхера – студента Казанского университета Нагорного. Оказалось, такого студента не существовало. На Сормовском и Мытищинском заводах, а также в прочих упомянутых в биографических материалах местах Блюхер никогда не работал. Попутно выяснилось, что официально в партию Блюхера никто и никогда не принимал. А в первом письменном упоминании, датированном 1917 годом, большевик Зубков пишет о "беспартийном солдате Блюхере". А как же официальные данные о вступлении в РСДРП в июне 1916 года?! Пытаясь разобраться, откуда же возник этот Блюхер, которого до революции в стране, похоже, никогда не было, Мехлис и Федоров с головой погрузились в докладные записки от иностранной резидентуры. Каково же было их удивление, когда в нескольких докладных они обнаружили зацепки – мол, маршал Блюхер на самом деле никакой не Блюхер, а ротмистр австро-венгерской армии граф Фердинанд фон Гален! В 1915 году он попал в русский плен. И где-то в то же самое время на фронте пропал без вести младший унтер-офицер, кавалер Георгиевской медали Василий Блюхер.



Один из друзей маршала однажды по-немецки окликнул его: "Эй, граф!" Блюхер затрясся и изменился в лице



Кстати, в биографических данных о Блюхере упоминалось, что он якобы был награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степеней, – так вот, документальные подтверждения этому так и не нашлись. То ли фон Гален приписал эти награды себе сам задним числом, то ли те, кто сочинял ему "легенду", случайно дали маху. Так или иначе, отправляя маршала Блюхера во внутреннюю тюрьму НКВД, Мехлис уже достоверно знал, с кем он имеет дело на самом деле.



Остается только гадать, действительно ли Блюхер-Гален скоропостижно скончался после одного из допросов от закупорки легочной артерии тромбом или же ему была уготована иная судьба. Согласитесь, даже в годы репрессий подобное не практиковалось: задним числом лишили звания маршала, задним числом приговорили к смертной казни – уже мертвого. В архивных материалах, связанных с Мехлисом, фигурирует множество записок и писем, которые видные военачальники адресовали Блюхеру. Там уйма фактуры не то что секретной, а самой конфиденциальной (например, о некоторых интимных привычках и внебрачных связях жен генералов, служащих на Дальнем Востоке). Такая информация у разведчиков – на вес золота, ведь она позволяет шантажировать высшее военное руководство! А заговори Блюхер-Гален в судебном процессе? Мало ли какие тайны он мог поведать, подоплеку каких событий мог вскрыть!



Маршал Блюхер или генерал Гален?



Историки так и не сошлись во мнении, действительно ли маршал Блюхер и австрийский граф Гален – одно и то же лицо. Между тем в учетной карточке, заведенной на Блюхера в гестапо 13 февраля 1936 года и хранящейся сегодня в РГВА, он фигурирует как… "генерал Гален"! Среди биографических данных упоминается эпизод, как один из друзей маршала однажды по-немецки окликнул его: "Эй, граф!" Блюхер затрясся и изменился в лице.



Справедливости ради отметим, что известный российский архивист Виктор Баталин опровергает гипотезу о том, что Блюхер – это Гален. Тем не менее в его статье "Архивный детектив: маршал Блюхер равно граф фон Гален?" содержится немало необъяснимых свидетельств, заставляющих усомниться в авторских выводах. Кстати, германские историки, допущенные к гестаповским архивам, как один, убеждены в том, что Блюхер – это именно фон Гален и никто иной.



На самом деле странностей и правда немало, взять хоть китайский паспорт Блюхера – в нем значится фамилия Галин. А французский историк и очеркист Анри Роллен еще при жизни маршала, в 1938 году, опубликовал эссе о Блюхере, назвав его "маршалом в железной маске" и прямо намекая на его запутанную биографию. Так или иначе, даже сегодня мы не можем достоверно сказать, кем же на самом деле был маршал Блюхер. Возможно, свет на тайны его личности прольют публикации документов из германских архивов (в том числе и гестапо) – ожидается, что это произойдет в этом году.



Георгий Филин Источник - versia.ru

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