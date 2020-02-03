 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Граната под названием Украина, - Алексей Анпилогов
00:06 04.02.2020

Алексей Анпилогов
3 февраля 2020

как жуликоватость и некомпетентность киевской элиты служит делу мира и спокойствия

Недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в Киев можно и нужно рассматривать сразу в двух аспектах: внешнеполитическом, в котором Украина важна для США как часть "санитарного пояса" вокруг России и во внутриамериканском, где Украина внезапно стала важной частью разворачивающегося в США "Украиногейта" и связанного с ним импичмента президента Трампа.
Первый аспект визита вполне понятен даже при беглом взгляде на список стран, которые Помпео посещает в ходе своего дипломатического турне: с 29 января по 4 февраля госсекретарь США встречается с руководителями Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Эти страны - жизненно важный элемент в стратегии США по ограничению влияния России на постсоветском пространстве, самые крупные осколки бывшего СССР. При этом, если с Прибалтикой или Грузией вопросов о контроле со стороны США не возникает, то с этой "фантастической четверкой" у США против России счет пока что получается скорее, как 1:3. При более-менее налаженном контроле над Незалежной, с Казахстаном и Белоруссией пока что выходит совсем никак, да и Узбекистан с уходом Каримова явно начал клониться в российскую сторону, отставив в сторону свои "особые взаимоотношения" с США.

Впрочем, даже в случае, казалось бы, полностью подконтрольной США Украины, ситуация отнюдь не так уж однозначна. В отличии от "одноклеточных" стран Прибалтики или Грузии, Украина - гораздо более сложная конструкция, которой достаточно сложно рулить в режиме прямого управления, а взять ее полностью на баланс - безумно дорого. В итоге приходится многое отдавать на откуп местным кадрам, а они постоянно держат "фигу в кармане" и все время пытаются играть в свою игру.
Например, под визит Помпео на Украине всплыла очередная скандальная подробность - бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина якобы отравили ртутью пять месяцев назад. Интересно, что Шокин озвучил подробности покушения только сейчас, не преминув загадочно добавить, что следствие должно оценить версию о "причастности Байдена" к отравлению, поскольку Шокин считает его "своим врагом".

Фактически, "врагом" Байдена считает и нынешняя администрация президента Трампа - ведь именно Джо Байден, судя по всему, будет главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре этого года. Кроме того, на фигуру Байдена завязан и импичмент самого Трампа, начатый на волне телефонного скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда Трамп требовал возобновить антикоррупционное расследование в отношении украинской компании Burisma, где работал сын Байдена, что и стало основой для начала процедуры импичмента в США. Поэтому сегодня Украина стала буквально "гранатой с выдернутой чекой", которую республиканцы и демократы перебрасывают друг другу, в надежде, что в итоге она рванет в руках у их противников - похоронив либо Трампа, либо Байдена.

Конечно, сочетать два упомянутых аспекта достаточно трудно - внешнеполитический курс требует максимально тесного контакта с украинской элитой и всяческой финансовой поддержки Украины, но с точки зрения внутриамериканских разборок токсичность Украины уже просто зашкаливает. Тем более, что "сливы" идут и со стороны демократов - на прошлой неделе был опубликован очередной разговор Трампа, в котором он фактически требовал снять посла США на Украине, Мари Йованович, которая была уволена с поста в мае 2019 года, а в конце января ушла из Госдепа США. Такие действия по отношению к кадровому дипломату, 33 года проведшему на дипломатической работе, могут дорого стоить Трампу, тем более, что в опубликованном разговоре Трамп требует "прогнать ее завтра же - и мне все равно, как".

Поэтому визит Помпео и стал столь невнятным - несмотря на то, что президент Владимир Зеленский заявил, что "готов лететь в США хоть завтра", госсекретарь США ограничился лишь массой абстрактных и мало что значащих заявлений, дав понять, что Зеленского в Белом доме отнюдь не ждут.
В итоге картина визита Помпео на Украину получилась достаточно противоречивой. С одной стороны, Зеленский озвучил уже прекрасно известные вещи: из 700 миллионов американской госпомощи 365 миллионов долларов будут фактически направлены на войну - на закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin, возможную поставку Киеву американских ракетных катеров класса Island, а также вооружения для "укрепления противовоздушной обороны Украины". С другой стороны, в экономике, где лежит основная проблема современной Украины, все гораздо печальнее - тут была лишь озвучены "надежда" на устранение торговых ограничений на импорт в США украинской стали и призыв к американскому бизнесу вкладывать в инфраструктуру Украины: строительство мостов и дорог, добычу газа и нефти - как на суше, так и на шельфе Черного моря. В качестве примера такого сотрудничества упомянули поставку локомотивов из США для нужд Укрзализныци, но тут, наверное, Помпео просто поперхнулся - так как эту откровенно коррупционную сделку лоббировала именно посол Йованович.
Резюмируя: могло быть и хуже. Украина могла бы получать гораздо больше от США, но жуликоватость и некомпетентность ее элиты иногда даже служит делу мира и спокойствия.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580763960
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