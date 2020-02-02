 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куда исчезла интеллигенция? - Галина Иванкина
00:29 04.02.2020

начитанность, хорошее воспитание и - разумность больше не являются признаками социальной успешности
Галина Иванкина

2.02.2020

Один мой интернет-читатель задал риторический вопрос: "Почему нынче стало модно, принято быть грубыми, говорить что-нибудь, вроде: "Мы академиев не кончали" и вообще - хамить да похамливать?" Быть - или хотя бы казаться - мощным, сильным, этаким крутолобым пацаном, у которого вся грудь - в "куполах" да прочих метках пенитенциарной биографии. Говорить о женщинах - "бабы", отпускать брутальные шуточки в присутствии дам и - девушек, в общем - портить воздух всеми доступными и - проверенными способами.

Даже люди с хорошим высшим образованием, полученным в советские и первые постсоветские годы стараются, чтобы их (не приведи Боже!) не записали в интеллигенцию, и один бывший филолог, а ныне - блогер (не известный, а так - постит мемчики и пишет ябвдул/ябневдул в комментариях), практикующий сдачу трех унаследованных квартир, выложил свои фотографии в тельняшке, ватнике, с бритым черепом и ухмылкой сытого питекантропа. Скромный мальчик, чья мама-Соня (Софочка в длинном ГДР-овском халате с розами!) когда-то ограждала нежного Борюсика (а не Борьку!) от дворового влияния, так вот Борюсик-Борька-Борян теперь пугает народ в Интернетах словами "зашквар" и "в падлу". Я этих слов не знаю и во дворе 80-х такое никто не произносил. Зато нынче филологи вырыгивают такой "шансон", что хулиганы скромно попрятались и, как говорится, нервно курят в подворотне. Быть крутым и дерзким! Быть "нашим", простым, с тазом "оливье", с водкой и потными девками - часто воображаемыми. А не как вон те - убогие, с непонятной ориентацией очкарики. Быть похабным - это быть "свойским", нормальным. В доску. В стельку.

Так почему оно произошло - буквально за последние 7-10 лет? Внезапно. До этого как-то держались, не особо демонстрировали подзаборную гнусь, не цыкали на сволочей-образованных. Не отрекались от ямба да хорея. Все просто - все экономика. При индустриальном советском базисе карьерно-статусный рост человека напрямую зависел от его образованности и хотя работягам платили зачастую больше, нежели инженерам и тем более - филологам, но помимо окладов было еще кое-что - а именно социальная ниша. Люди, умевшие пользоваться пресловутым ножом для рыбы и рассуждавшие о проторенессансе, значились выше, чем "уважающие пивко" парни из автосервиса и продавщицы из "Мясо - Рыба", греющие пузо в Гаграх. Поэты, художники, преподаватели вузов отделялись легким кастовым "забором", и даже стодвадцатирублевый инженер, над которым тогда не смеялся только ленивый, относился к беловоротничковой аристократии - он знал больше чем иные; он имел развитый мозг - хотя бы потому, что долго учился всяким хитрым наукам, вроде сопромата. Все эти Жени Лукашины и Толики Новосельцевы пели под гитару, знали наизусть сотни цитат и стихов, разбирались в импрессионистах и могли объяснить, почему Ренуар лично им нравится больше, чем Дега. По радио пела Елена Образцова, по телевизору передавали адажио из балета и документальны фильм о красотах сохранившихся усадеб, лишенные выбора ПТУшницы нудно выписывали сочинение на тему "Духовные искания Пьера Безухова". А куда им деваться? Блогерство и бьюти-консультантов еще не изобрели, а без диплома - только в дворничихи.

Тяжка была доля "простого", то есть примитивного человека. От рабочего требовалось повышение квалификации. Наиболее умные из них делали карьеру даже без высшего образования - но имея обширный и разносторонний интеллект. Я не пытаюсь идеализировать советскую власть - в те времена было много официозно-дурацкого и лживого, но сквозь эту лозунговую бестолочь пробивались потрясающие ростки - и они, эти ростки, оказывались тоже неотделимы от индустриально-советский цивилизации. Все знали, что читать книги - это хорошо, а ругаться матом - плохо. Ругались - безусловно, и как без этого? Но это не становилось речевой нормой и пикантным блогерским стайлом. И вежливость не означала слабость (или ...извращенную секс-ориентацию). Для индустриальной, научной цивилизации "пацан" был попросту не нужен - из него не получался даже приличный сантехник. Пацан - не выгоден. Балласт.
Что мы имеем теперь? Смыслом бытия сделались деньги, не правда ли? И простота - в трендах. Она - признак …быстрой, не рефлексирующей успешности. Нам бесперебойно предъявляют очень богатых людей, вовсе не блещущих познаниями. Культ футболистов, их юных жен - они кукольно-прекрасны и "просто мамы", еще каких-то блогерш, выставляющих тугие чресла на миллионную аудиторию, телеведущих с манерами шпалоукладчиков. О, нет - класть шпалы - это великий труд, в отличие от визга из телеящика. Начитанность, хорошее воспитание и - разумность больше не являются признаками социальной успешности, а хомо-сапиенс так устроен, что выбирает оптимальный путь к вершине. Вот распространенный пример - и не советский, но царско-режимный. В старинные лета каллиграфический почерк считался важным фактором для чиновничьего продвижения, а вот когда в обиход вошли "ремингтоны", о почерке стали забывать, и на излете XX столетия большинство парней писали "как курица лапой" - оно более не нужно. Точно так же испаряется грамотность - компьютер "сам" исправляет ошибки, а умение качественно излагать мысли опять-таки не приносит особенных дивидендов. В те же советские времена безграмотно пишущий, но при этом - отменный технарь мог быть забракован в качестве главного инженера. Негоже ибо!
А нынче - годно. Прилично быть гопником, но в дорогом европейском костюме (при общей ненависти к Европе). Можно не читать. И академиев не кончать. И кичиться, как в 3-м класе уже курил - в лицо училке, а в 6-м - крутил романы с девятиклассницей, а в 10-м - фарцевал джинсами и жег комсомольский билет. И - поплевывал на мир. Или - выдумывать себе подобную биографию - вместо "неактуальной" музыкалки-художки-олимпиады по математике. Человеку свойственно не только формировать или же имитировать "правильное" стадное поведение, но и пытаться выдавливать из социума тех, кто упорно не соответствует. Да. Никто и никого не уничтожает - просто все в курсе, что блогерша, пишущая "про звезд" или же ведущий скандального Ютуб-канала загребает ленивой лапкой миллионы, тогда как врач, спасающий людей - ...ну, что я буду вам говорить? Кто из них живет лучше? Кто - успешен? Полуидиот, вещающий смешноватую ахинею, перемежаемую рекламой или - хирург? Так зачем учиться? Можно просто завести канал и - гадить-гадить-гадить. Хомо-сапиенс всегда ищет прямые пути к источникам еды и славы, а если можно обойтись без книжек и знаний, то - зачем они вообще? В информационном обществе главное - это продуцирование очередной инфо-бомбы, а не изобретение новых станков или, там, создание шедевров киноискусства. Образование и хорошие манеры со всей очевидностью не дают шансов - они их отбирают.
Отсюда - массированное внедрение образа "своего парня", который "всего добился" и, как следствие, маргинализация "нищей", безуспешной интеллигенции - ее знания лишены материального смысла, а потому - социально-ущербны. Философ - плохой потребитель. Пацан - напротив, хороший. Поэтому, когда ваш бывший одногруппник - отличник и скромняга - вдруг обматерит пространство и обзовет геем тихонького хипстера, сидящего в уголке, знайте - Коля (точнее - Коляныч) не спятил, он - в трендах. И в отличном костюме за несколько сот евро. У него и дочь - блогер. Не то что ваша.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580765340
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