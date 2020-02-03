 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудовская Аравия не подпустила Иран к "сделке века", - "НГ"
00:37 04.02.2020

В крупнейшей мусульманской организации произошел скандал с долгосрочными последствиями

Данила Моисеев Геннадий Петров
03.02.2020

Арабы решили обсуждать план Трампа без персов. Фото с сайта
В Саудовской Аравии 3 февраля прошло внеочередное заседание представителей МИД стран – участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). Обсуждался план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Однако запомнилось оно ссорой между Ираном и страной – хозяйкой мероприятия. Иранской делегации без объяснения причин не выдали визу. Тегеран направил ноту протеста. Власти Исламской Республики требуют переноса штаб-квартиры ОИС.
Скандал возник неожиданно. Заседание, посвященное "сделке века", было намечено в штаб-квартире организации в Джидде. Генсек ОИС Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин (саудовский подданный) пригласил на него представителей Ирана.

В Джидде ждали старшего помощника главы МИД Ирана по политическим вопросам Хусейна Джабери Ансари. Именно он, как считается, курирует сведенные к минимуму дипломатические контакты Исламской Республики и Саудовской Аравии. Ничего не предвещало конфликта.
Однако накануне заседания официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави сообщил, что власти Саудовской Аравии отказали в выдаче виз делегации его страны, и обвинил Эр-Рияд в использовании полномочий по проведению мероприятий ОИС в угоду собственным политическим интересам. Он усомнился в необходимости сохранения штаб-квартиры организации на территории королевства. По словам Мусави, Саудовская Аравия в последние месяцы делает все, чтобы помешать Ирану участвовать в работе ОИС. Королевство, по заявлению иранской стороны, нарушило обязательства принимающей стороны и основополагающие принципы организации.

ОИС, носившая до 2011 года название Организация Исламская конференция, существует с 1969 года и объединяет 57 государств, в 53 из которых преобладают мусульмане. Одной из главных целей организации с момента ее создания считалась поддержка борьбы палестинцев против Израиля. Реакция стран ОИС на план Трампа по ближневосточному урегулированию демонстрирует, насколько по-разному видят члены организации пути разрешения арабо-еврейского конфликта. Хотя король Саудовской Аравии Сальман выразил поддержку президенту Палестины Махмуду Аббасу, который не принял "сделку века", официальные лица королевства воздерживаются от резких оценок американской мирной инициативы. Более того, в заявлении МИД Саудовской Аравии есть призыв к Палестине и Израилю начать прямые переговоры под эгидой США.

Иное дело Иран. Тот же Мусави именует инициативу Трампа об урегулировании ближневосточного конфликта не иначе как "сионистским планом". Не менее резок и президент Ирана Хасан Рухани. В своей речи он переименовал "сделку века" в "самый отвратительный план века". Тегеран в принципе отвергает возможность компромисса на основе американской инициативы. И уж разумеется, он против посредничества США в палестино-израильском диалоге, да и против самого такого диалога.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина Ирану было отказано в приезде на саммит ОИС именно из-за того, что там намечалось обсуждение предложения Трампа. Делегация Тегерана сделала бы процесс оценки "сделки века" более шумным и более резким, чем многим мусульманским государствам хотелось. Вместе с тем недопуск иранцев в Джидду будет иметь серьезные последствия, считает эксперт.

"Отношения между Саудовской Аравией и Ираном никогда не были хорошими, однако в прошлом году противостояние между двумя странами стало особенно жестким. Последний месяц Эр-Рияд и Иран пытались как-то наладить диалог. Теперь произойдет ухудшение обстановки", – сказал "НГ" Сажин.

Особенно негативное впечатление на Иран производит оскорбительная форма, в которой делегации страны отказали в участии в работе ОИС. Вначале ее пригласили – потом не дали визу. Сажин полагает, что это свидетельствует о том, что в руководстве ОИС шли споры, приглашать иранцев или не приглашать. Победили сторонники антииранской линии, которых довольно много в правящих кругах Эр-Рияда. "Однако я думаю, что за решением не пускать иранцев на саммит ОИС стоит не только Саудовская Аравия. Это решение других арабских мусульманских стран, которые имеют, мягко говоря, натянутые отношения с Ираном", – полагает Сажин.

Эксперт полагает, что иранцы вряд ли выйдут из ОИС и предложение о переносе штаб-квартиры этой организации с территории королевства, конечно, не будет поддержано. В Тегеране найдут какие-то иные способы ответа на демарш в отношении делегации страны.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580765820
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