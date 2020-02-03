Дожили. Эстония предъявила территориальные претензии к России

00:46 04.02.2020

Президент Эстонии выдвинула претензии на российскую Нарву и Печоры



Спикер МИД РФ Мария Захарова заметила, что у политических элит прибалтийской страны "проблемы не с прошлым, а с будущим"



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



В Таллине - национальный праздник. Ровно век назад, 2 февраля 1920 года, между Эстонией и молодой Советской Россией был подписан Тартуский мирный договор. Тем самым РСФСР стала первым государством, признавшим независимость прибалтийской соседки. Хотя, не будь революции, гражданской войны и разрухи, вряд ли эта бывшая часть Российской империи вообще смогла бы отделиться.



Нынешний президент республики Керсти Кальюлайд отрабатывает юбилей по полной:



- Тартуский мирный договор был, есть и остается свидетельством о рождении Эстонского государства. Он действует (до сих пор), - сообщила 50-летняя женщина-политик.



Правда, разделы в Тартуском договоре имелись очень интересные. Он, например, устанавливал границы между РСФСР и Эстонией. Последней отходили Нарва и Печоры (часть территории нынешних Ленинградской и Псковской областей соответственно). А когда в ходе Великой Отечественной Эстония была освобождена от гитлеровцев, эти земли передали России, ведь подавляющее большинство местных жителей - русские. Но если Кальюлайд называет тот договор "действующим", значит, де-юре она претендует и на восточные границы в конфигурации 1920 года.



На эту, как говорят дипломаты, инсинуацию уже ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:



- Заявления типа "Тартуский договор действует" и "мы должны требовать репараций" - свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития: нечем привлекать электорат, - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.



Действительно, следующие выборы президента Эстонии ожидаются уже через год, и Керсти Кальюлайд явно метит на второй срок. Вот и набирает очки в глазах националистического электората, на фоне того, что других "побед" у официального Таллина не заметно.



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