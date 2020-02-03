Почем пучок елбасов? Госдеп США представил новую стратегию по ЦА, - В.Панфилова

01:17 04.02.2020

Госдеп представил новую стратегию по Центральной Азии



Вашингтон обещает инвестиции странам региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



3.02.2020



Майкл Помпео провел встречу с министрами стран Центральной Азии в Ташкенте.

Независимость и процветание каждой республики, а также сотрудничество со всеми мировыми игроками лежат в основе новой стратегии США по Центральной Азии, которую представил государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в ходе заседания министерской встречи С5+1 в Узбекистане. Вашингтон предлагает экономические преференции и помощь в привлечении инвестиций взамен на дистанцирование от Москвы и Пекина, а также самостоятельную внешнюю политику не только на региональном уровне, но и на международной арене.

Госсекретарь США Майкл Помпео завершил евразийское турне в Узбекистане, где встретился с высшим руководством страны и провел заседание группы С5+1, в которой приняли участие министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, Киргизии – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджидин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов. Эта группа, по словам Помпео, становится все более эффективным инструментом в координации усилий стран региона, включая борьбу с терроризмом и расширение региональных экономических и энергетических связей.

Формат "С5+1" был предложен США пять лет назад в период президентства Барака Обамы. C приходом Дональда Трампа в Белый дом новая американская администрация решила не отказываться от этого формата, который стал попыткой США вернуться в Центральную Азию на фоне укрепления в регионе позиций Китая и попыток России сохранить здесь свое военно-политическое присутствие.

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что на момент запуска этот формат был уникальным, поскольку у стран региона не было своей диалоговой площадки. США в этом проекте выступали в роли медиатора. Однако сегодня ситуация изменилась и острая потребность в таком диалоге свелась к минимуму. Страны региона действуют самостоятельно, на это указывают проходящие на регулярной основе саммиты глав стран Центральной Азии.

Первый такой саммит состоялся в Астане (ныне Нур-Султан), второй – в Ташкенте, третье заседание планируется провести весной 2020 года в Бишкеке. "США пересматривают свою стратегию, но новых экономических, военных, энергетических предложений не появилось, а старые давно реализованы", – отметил эксперт.

Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев отметил, что в Казахстане, кроме дежурных фраз о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, США решили получше понять специфику казахстанского полутранзита власти, тем более что встречи у Помпео были как с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, так и с председателем Совбеза Нурсултаном Назарбаевым. "Обратил на себя внимание акцент Майкла Помпео на необходимости защиты прав этнических казахов, которые находятся в "интернированных лагерях Синцзяна в КНР возле границы с Казахстаном. Как заявил Помпео, США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать кончить эти репрессии. "Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая", – заявил Помпео, чем поставил власти Казахстана в неудобное положение. В частности, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle Касым-Жомарт Токаев усомнился в наличии "лагерей по перевоспитанию" в СУАР, а следовательно, и в том, что есть давление на казахов, проживающих в Китае. Более того, тогда был даже сделан намек на то, что все это "часть геополитики, поскольку Китай и США столкнулись друг с другом в торговой войне", – сказал "НГ" Сатпаев.

В Узбекистане, выступая по итогам встречи, глава американской дипломатии сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым пути улучшения делового климата, укрепление верховенства закона и обеспечение устойчивых экономических возможностей во всех сферах жизни Узбекистана. По его словам, казначейство США скоро предоставит республике техническую помощь для ключевых реформ финансового сектора и налоговой политики. США также готовы помочь Узбекистану в развитии рынка капитала в дополнение к прочему содействию финансовым реформам страны. Ожидается одобрение Конгрессом технической помощи Узбекистану в этих целях в размере 1 млн долл. "Мы делаем все это потому, что Америка является настоящим партнером и другом Узбекистана", – цитирует Помпео gazeta.uz.

Эксперты не исключают, что на встречах в Ташкенте говорили и о том, что вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) осложнит присоединение республик к ВТО. Об этом ранее говорил и министр торговли США Уилбур Росс. "США, конечно же, не хотят, чтобы ЕАЭС укреплялся за счет Узбекистана – довольно большого рынка, потенциала и экономики. Хотят, чтобы Узбекистан не брал на себя дополнительных обязательств, сближаясь с соседями в рамках российского проекта", – считает Притчин.

Отдельно Помпео затронул тему Афганистана. Он поблагодарил руководство Узбекистана за постоянные усилия по поддержанию мира и примирения в Афганистане: "В связи с этим я рад объявить, что США предоставят 1 млн долл. помощи для расширения торговли и связей между Узбекистаном и Афганистаном".

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов отметил, что США прежде включали Афганистан в регион Большая Центральная Азия. "Однако в представленной стратегии США по Центральной Азии Афганистан фигурирует в качестве реципиента, ответственность за который возлагается на Ташкент. США же интересуют в регионе только три страны – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан", – сказал "НГ" Орлов.