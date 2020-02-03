Засерь мозга. РосТВ запускает новое ток-шоу Собчак

04:42 04.02.2020

Собчак станет ведущей вечернего шоу на "Первом канале"



Ее напарником в новом ток-шоу станет Александр Гордон. В программе "Док-Ток" будут обсуждать "истории, достойные экранизации", сообщает "Первый канал"



"Первый канал" с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала. Новая программа будет называть "Док-Ток", в ней будут обсуждаться истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.



По словам Собчак, которую цитирует пресс-служба телеканала, "Док-Ток" - абсолютно новый формат. "Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы", - утверждает телеведущая.



Она уточнила, что идея сотрудничества с "Первым каналом" появилась около трех лет назад. Работа над новым ток-шоу, по словам Собчак, была длительной: "Проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру".



Изначально "Первый канал" анонсировал появление Собчак в эфире еще в сентябре прошлого года. Телеканал опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер нового шоу с участием Собчак, однако затем видео было удалено.



Новое шоу с Собчак и Гордоном будет выходить с понедельника по четверг в 22:30.



Собчак с мая 2019 года является генеральным продюсером телеканала "Супер". В разные годы была ведущей реалити-шоу "Дом-2" на "ТНТ", "Блондинка в шоколаде" на "Муз-ТВ", вела ток-шоу "Госдеп с Ксенией Собчак", "Собчак живьем" на телеканале "Дождь" и другие. В 2018 году участвовала в президентских выборах, заняв четвертое место с результатом 1,68% голосов. В сентябре прошлого года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.



Авторы:

Мария Бондаренко, Елизавета Ефимович