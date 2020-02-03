Обнаружен новый способ передачи коронавируса - через пук

05:55 04.02.2020

Ученые выяснили, как вирус может передаваться через фекалии.



Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях некоторых инфицированных пациентов, что, возможно, указывает на дополнительный способ передачи болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на AsiaOne.

Новые данные из Третьей народной больницы Шэньчжэня показали, что инфекция способна жить в человеческом стуле. Это говорит о возможности ее фекально-оральной передачи.

Врачам, особенно гастроэнтерологам, посоветовали обратить пристальное внимание на симптомы пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и принять меры индивидуальной защиты от рвоты и фекалий.

Профессор Школы общественного здравоохранения Южного медицинского университета Чжан Цивэй заявил, что после выхода из кишечника вирус может вступить в контакт сначала с руками, а потом и лицом человека. Инфекция также может распространиться при смыве унитаза, что поставит под угрозу других посетителей ванной комнаты.

Новый вирус нашли в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стал 361 человек, общее число заболевших в Китае превысило 17 тысяч, а выздоровели 475 человек.