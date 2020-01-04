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Финальное взвешивание: вступит ли Узбекистан в Евразийский союз, - И.Кармазин
06:23 04.02.2020

Ташкент намерен увеличить "экспорт" мигрантов в Россию

Игорь Кармазин
4.01.2020

Узбекистан думает о вступлении в Евразийский экономический союз. Замминистра иностранных дел страны Ильхом Нематов говорит, что республика "взвешивает плюсы и минусы". Ташкент привлекает возможность увеличить "экспорт" мигрантов, свободно торговать с Россией и Казахстаном. Но отпугивает позиция Вашингтона, который выступает против евразийской интеграции. Очевидно, вопрос взаимодействия Ташкента и объединения обсуждался и в ходе визита в Узбекистан госсекретаря США Майка Помпео. "Известия" проследили за ходом дискуссий.
Плюс на минус

Власти Узбекистана заявили о намерении вступить в Евразийский экономический союз в октябре 2019 года. Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала об этом после встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. "Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому совету", - сообщила она.
Интересно, что Мирзиеев слова Матвиенко не прокомментировал. Позицию республики осторожно обозначил вице-спикер парламента Садык Сафаев. Он подтвердил заинтересованность Ташкента в евразийской интеграции, но отметил, что окончательного решения еще нет. "Там есть свои плюсы и минусы", - сказал он.
Заявления прозвучали за два месяца до выборов в узбекский парламент. И тема вступления в союз стала в ходе избирательной кампании одной из ключевых. Политические объединения демонстрировали редкое для республики разнообразие мнений.

В правящей Либерально-демократической партии высказывались за экономическое объединение, хотя говорили, что значимым остается и вступление в ВТО. "Важно, чтобы эти две инициативы друг другу не противоречили", - говорил представитель партии Бобур Бекмуродов.
А в консервативной партии "Национальное возрождение", которая заняла в итоге второе место, идею раскритиковали. "Это организация экономическая, но за ней кроются невидимые политические цели. Это ни для кого не секрет. Грубо говоря, это второй СССР", - сказал лидер партии Алишер Кадыров.

После выборов слово взял президент республики. В послании парламенту Мирзиеев призвал "изучить вопрос налаживания взаимодействия". По его словам, депутатам и членам правительства следует всесторонне обсудить ситуацию. В другом выступлении узбекский лидер сказал, что Ташкент для начала ограничится статусом наблюдателя. "Наблюдатель - не значит член. Это вроде зрителя. Мы должны прояснить для себя, что нам подходит, что нет", - сказал он.

Евразийский экономический союз - международное экономическое объединение. Его цель - проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза вступил в силу в 2015 году. В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Если Узбекистан вступит в союз, то станет третьим в объединении по номинальному ВВП и вторым по количеству населения.
Одно из главных преимуществ организации - общий рынок труда. Трудоустройство узбекских мигрантов в России и Казахстане упростится. Это важно для решения накопившихся социально-экономических проблем. Население Узбекистана в последние 10 лет растет со средней скоростью 680 тыс. человек в год. При этом средний прирост рабочих мест в республике в этот же период - 220 тыс. Прирост безработной молодежи - 460 тыс. человек в год.

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Уровень официальной безработицы среди молодежи - 17%. Разгрузка рынка труда требует создания 1,4–1,5 тыс. рабочих мест ежедневно. Таких цифр нет даже в планах правительства республики. По программе занятости в 2019 году предполагалось создавать тысячу рабочих мест в день, но, по неполным данным Госкомстата, реально создавалось только 250–260.

Еще одно преимущество - сокращение торговых барьеров при выходе на российский и казахстанский рынки. По расчетам Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана, рост экспорта составит 15%. Импорт ж/д перевозок увеличится на 10–15%. Транспортные расходы отправителей и получателей грузов, как ожидается, сократятся на сотни миллионов долларов. Узбекистан получит доступ к недорогому дизельному топливу из Казахстана, расходы страны на горючее сократятся до 20%. Это позволит автоперевозчикам экономить до $20 млн в год.

Об этом говорят и узбекские чиновники. Замминистра иностранных дел Узбекистана Илхом Нематов заявил, что республике объединение необходимо: "Нам нужен рынок, нужно пространство. А где это пространство? Оно в Казахстане, в России, в Кыргызстане... Поэтому прямо скажу - я за участие", - подчеркнул он.

Опасения, впрочем, тоже присутствуют. Союз предъявляет серьезные требования к товарам и услугам. Раньше в Узбекистане на эти регламенты производители не ориентировались. А значит, довести их до необходимого уровня непросто. Кроме того, не всем отраслям узбекской промышленности выгоден безбарьерный рынок. Например, общее торговое пространство может поставить под сомнение доминирующее положение завода UzAuto Motors.
Известно, что свободное движение товаров обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ташкент. Представители Узбекистана заявили, что хотели бы получить льготный переходный период. Для ряда отраслей они попросили отсрочку на 10 лет.

Американская угроза

В Ташкенте осторожно относятся и к геополитическим аспектам интеграции. Россия как доминирующая страна в объединении может усилить влияние на Узбекистан. В этом случае возрастет риск ухудшения отношений с западными партнерами, в первую очередь с США.
В Вашингтоне Узбекистан уже предостерегали от вступления в союз, грозили трудностями при вступлении во Всемирную торговую организацию. По мнению экспертов, об этом же в ходе своего визита с руководством республики беседовал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Но четыре из пяти стран евразийского объединения - члены ВТО. Только Белоруссия в организацию не входит, но все равно работает по ее правилам, так как общий таможенный кодекс учитывает требования ВТО", - объясняет "Известиям" заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.
Политолог, эксперт по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев отмечает, что быстрого решения в вопросе интеграции Узбекистана и Евразийского союза ждать в любом случае не стоит. "Отношения России и Узбекистана переживают период возрождения. Налаживается взаимодействие в сфере экономики, безопасности. В Ташкенте понимают, что и работа в рамках Евразийского союза сулит выгоды. Но действуют осторожно", - говорит собеседник.

Он добавляет, что элита Узбекистана крайне дорожит суверенитетом страны. "Понятно, что в рамках союза никто его под сомнение ставить не будет. Но руководители республики предпочитают все тщательно взвесить, уточнить", - подчеркивает собеседник. По словам Суздальцева, стороны будут сближаться, но конкретные сроки назвать сложно.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580786580
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