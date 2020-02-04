Турция встала Идлибом. Реджеп Эрдоган обвинил Россию в действиях сирийской армии, - "Къ"

06:28 04.02.2020 Гибель турецких граждан в Идлибе может не только поставить под угрозу сотрудничество между Анкарой и Москвой по Сирии, но и серьезно обострить российско-турецкие отношения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с возмущением назвал ситуацию в Идлибе невыносимой, обвинив Россию в попустительстве сирийскому режиму. В Москве и Анкаре придерживаются противоположных версий не только причин последнего инцидента, но и в целом происходящего в зоне деэскалации Идлиб, вглубь которой продвигается сирийская армия при поддержке российских военных. В результате одной из таких операций в начале февраля погибли четыре российских спецназовца.



"Мы не можем с этим мириться"



"К сожалению, этим утром силы (сирийского.- "Ъ") режима в Идлибе нанесли воздушный удар, вследствие которого трое гражданских и пятеро военных погибли. Мы не можем с этим мириться",- заявил 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Киев. "Мы были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границе",- добавил он.



Господин Эрдоган сообщил: Турция дала решительный ответ на действия сирийских военных, атаковав их позиции с воздуха и земли, и не намерена на этом останавливаться.



По данным Минобороны Турции, в результате ответных ударов в Идлибе было поражено 54 цели, нейтрализовано 76 сирийских солдат. На момент публикации официальный Дамаск не подтвердил эту информацию. В оппозиционных СМИ сообщалось о гибели 13 сирийских военных и 20 раненых. Как отмечают турецкие СМИ, Анкара призвала Москву не вмешиваться в операции против сирийской армии.



По словам господина Эрдогана, министры иностранных дел РФ и Турции уже провели беседу, планируется также разговор представителей силовых структур. "Если мы не увидим желаемых результатов, я поговорю со своим коллегой и донесу до него критичность сложившейся ситуации",- сказал президент. Ранее в Кремле не исключили возможность телефонного разговора между президентами России и Турции, если возникнет такая необходимость.



Почему договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу не соблюдаются

При этом Москва и Анкара разошлись в оценке ситуации, которая привела к гибели турецких военных. "Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб",- заявили российские военные. Однако Минобороны Турции утверждает, что "стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск", но, несмотря на это, по району их дислокации был нанесен артиллерийский удар.



Последний рубеж



Идлиб - последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году "астанинской тройкой" (Россия, Турция и Иран). Дамаск неоднократно выражал желание вернуть этот район, как и всю территорию, под свой контроль, однако Москве было важно сохранить стратегический союз с Анкарой, и она предпочла договориться. Дважды - в сентябре 2018-го и октябре 2019 года - президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе. Однако ни одна из договоренностей не была выполнена. Наступление сирийской армии в Идлибе началось еще летом прошлого года, вторая активная фаза наступила в декабре.

На данный момент идут бои за город Саракиб, где сходятся две стратегические трассы. Недалеко от Саракиба расположены три из 12 турецких наблюдательных пунктов, и именно в этом районе погибли военные.

Бои идут и в районе Алеппо, сирийская армия начала наступление к западу от города 26 января в связи с обстрелами жилых кварталов.



По данным близкой к сирийской оппозиции Обсерватории по правам человека, за последние десять дней проправительственные силы взяли под контроль 54 населенных пункта. В боях погибли свыше 600 человек - примерно поровну с каждой из сторон конфликта. О жертвах среди гражданского населения судить сложнее. На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что только с 15 по 23 января в результате воздушных и наземных ударов погиб 81 мирный житель. Он обвинил в этом "сирийское правительство и его союзников". Речь шла о бомбардировках школ, больниц, рынков и мест скопления внутренне перемещенных лиц.

Хочу задать вам вопрос: откуда вы берете ваши "достоверные" данные? Где вы нашли столько медицинских учреждений, которые уже были разбомблены?" - заявил в ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя.



На этом фоне президент Эрдоган еще на прошлой неделе предупредил о переброске турецких сил в Идлиб. Он не исключил, что Анкара может начать новую военную операцию на севере Сирии. Все предыдущие турецкие военные операции на сирийской территории ("Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира") осуществлялись против курдских формирований. Теперь идет речь о прямом противостоянии между турецкой и сирийской армиями, что может нарушить баланс сил в Сирии, столь тщательно выстраиваемый Россией последние три года. В понедельник турецкие военные впервые за несколько месяцев не прибыли к месту совместного с россиянами патрулирования. В случае продолжения военной операции не исключена и прямая угроза для российских военных, учитывая поддержку, которую они оказывают сирийской армии не только с воздуха, но и на земле. Так, 1 февраля в Сирии погибли четверо российских спецназовцев. По данным источника "Ъ", речь идет об офицерах управления "С" ("Смерч") и управления "К" ("Кавказ") Центра специального назначения ФСБ. По информации сирийского оппозиционного телеканала Syria TV, они погибли в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо. Источники "Ъ" сообщили, что машина, в которой находились сотрудники ФСБ, подорвалась на фугасе. Все погибшие были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, но дорога оказалась заминированной. Со слов источника известно, что сначала тела россиян попали в руки сирийской оппозиции, но потом были оставлены при отступлении.



Новый раздел Идлиба



Тем временем в Москве обвинения президента Эрдогана отвергли. "Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны. Вместе с тем мы с сожалением констатируем, что ситуация там оставляет желать лучшего",- заявил в прошлую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив: Идлиб остается "местом сосредоточения большого количества террористов".

Как отмечает турецкий эксперт по вопросам безопасности Метин Гюркан, Анкара потеряла терпение и больше не надеется на то, что может договориться с Москвой, которая не мешает продвижению сирийской армии в Идлибе.

Не исключено, что к апрелю сирийская вооруженная оппозиция, которую поддерживает Турция, может потерять около 45% территории, контролируемой ею на текущий момент. Эксперт считает, что в качестве противодействия Анкара может перебросить поддерживаемым ею силам более современное вооружение - противотанковые ракеты и переносные системы ПВО. Эксперт также не исключил сближения Анкары с Вашингтоном.



Как Турция и Сирия договаривались о судьбе Идлиба в Москве



"Турция твердо убеждена, что расширение зоны контроля войск Башара Асада должно прекратиться,- заявил "Ъ" научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан.- И поскольку дипломатические средства уже не работают, теперь Анкара дает понять, что может применить в том числе другие средства". Директор программы европейских исследований в центре SETA Энес Байраклы и вовсе заявил о "разочаровании Анкары" в инструментах сочинского и астанинского формата: "Турция ставила на дипломатию достаточно долго, но режим Асада и проиранские силы продолжают давление на Идлиб. Но речь уже идет не только об Идлибе, а о стабильности и безопасности в самой Турции".



Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что в итоге Анкара и Москва могут договориться о новом разделе Идлиба по трассам М4 и М5. В беседе с "Ъ" он напомнил, что речь о разделе зон влияния в Идлибе велась еще с 2017 года, но сейчас пришло время для решительных действий со стороны Анкары. "Турция вынуждена укреплять позиции сирийской оппозиции и свои форпосты в Сирии, понимая, что Асад может в любой момент продолжить наступление и не успокоится, пока не освободит весь Идлиб. Россия же просто разведет руками",- сказал эксперт "Ъ".



Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев, Николай Сергеев



Газета "Коммерсантъ" №19 от 04.02.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580786880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по импортозамещению и продвижению экспорта

- Д.Назарбаева подняла вопрос о низком уровне инклюзивного образования и отсутствии инфраструктуры для детей с особенностями развития

- Кадровые перестановки

- Инфляция в Республике Казахстан в январе 2020 года составила 0,7%

- В Мажилисе презентован проект нового Экологического кодекса

- О сохранении базовой ставки на уровне 9,25%

- Казахстан принял участие в Министерской встрече "C5+1"

- Министерством финансов РК начата работа по оптимизации бюджета

- Новый председатель Туркестанского областного филиала Демократической партии Казахстана "Ак жол" избран на конференции в г.Арысь

