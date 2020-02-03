ЕЭК обновила состав. Правительство бездельных дел...

06:31 04.02.2020

Белоруссия получила председательство в коллегии



С 1 февраля начал работу новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ее председателем на четыре года стал представитель Белоруссии, бывший премьер-министр страны Михаил Мясникович. Из девяти оставшихся портфелей изменения коснулись лишь трех - в частности, Белоруссия уступила Армении пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу, ушла из коллегии и отвечавшая за снятие барьеров Карине Минасян. Министр по торговле Вероника Никишина, как ожидается, покинет этот пост и возглавит Российский экспортный центр, а его нынешний глава Андрей Слепнев займет ее место в ЕЭК.

Обновленный состав коллеги Евразийской экономической комиссии в прошлую субботу приступил к выполнению своих обязанностей, в должность также вступил новый председатель коллегии Михаил Мясникович. Напомним, состав коллегии был утвержден в декабре главами стран "пятерки" на четыре года. При этом, в соответствии с правилом ротации, Белоруссия в 2020 году стала председателем в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.



Ранее пост главы коллегии занимали представители России и Армении (Виктор Христенко и Тигран Саркисян). Господин Саркисян теперь возглавит Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. В свою очередь, господин Мясникович ранее занимал посты премьер-министра Белоруссии в 2010–2014 годах, а позднее был председателем верхней палаты парламента - Совета республики Национального собрания. Как сообщили в ЕЭК, в рамках первого телефонного звонка с действующим премьер-министром страны Сергеем Румасом обсуждалось снятие существующих барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС.



Накануне же, на встрече премьер-министров стран пятерки в Алматы, господин Румас предложил "строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах".

"Сегодня получается, что страна- инициатор ограничительной меры доказывает, что введение ею ограничения правомерно. Предложение белорусской стороны - передать рассмотрение этих вопросов на уровень ЕЭК",- заявил он. Отметим однако, что ранее разрешение споров на уровне ЕАЭС зачастую увязывалось с позициями РФ и Белоруссии по вопросам поставок нефти и газа.



Министерских портфелей у каждой страны по-прежнему останется по два. Свою работу в комиссии продолжат министр по техническому регулированию Виктор Назаренко, министр по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, министр по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов, министр по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев и министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

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Изменения коснулись трех постов: должность министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК покинул Александр Субботин, на его место пришел Артак Камалян из Армении (ранее он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства). Еще один представитель Армении - Гегам Варданян (ранее замминистра высокотехнологичной промышленности) - займет должность министра по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям, сменив Карине Минасян.



Кроме того, в прошлую пятницу в пресс-службе ЕЭК подтвердили уход с должности министра по торговле Вероники Никишиной, занимавшей этот пост с 2016 года. Ее сменит глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев (эту позицию он занял в мае 2018 года, ранее работал в аппарате правительства). Напомним, господин Слепнев уже был министром по торговле в первом составе коллегии (2012–2016) и отвечал за ведение переговоров, в частности с Вьетнамом (соглашение о зоне свободной торговли с этой страной было подписано в 2015 году). За последние четыре года ЕЭК также удалось завершить переговоры с Китаем, Ираном, Сингапуром и Сербией, теперь же предполагается, что госпожа Никишина возглавит РЭЦ.

Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №18 от 03.02.2020, стр. 2