Логичный итог: в "цивилизованном мире" предложили запретить отношения между мужчинами и женщинами

06:49 04.02.2020

Алексей Иванов



На неделе большой резонанс вызвало заявление президента Федерации женщин Квебека (FFQ; самая многочисленная и влиятельная женская организация франко-канадской общины, да и всей Канады) Габриель Бушар.



Известная 51-летняя феминистка и левая общественная деятельница предложила - внимание! - "запретить и отменить" отношения между мужчинами и женщинами. Да, именно так. Поскольку гетеросексуальные отношения по своей природе "слишком жестоки".



Даже суперпродвинутая и мегапрогрессивная Канадщина восприняла инициативу г-жи Бушар слегка растерянно. Обозреватель Le Journal de Montreal Ришар Мартино пожурил президентшу Федерации женщин Канады за "некомпетентность" и "абстрактную левизну". Правая журналистка и писательница Дениз Бомбардье поиронизировала на тему "нестабильной погоды". Радиоведущий Джонатан Трюдо назвал твит Бушар "ерундой", "глупостью", "вредом делу феминизма" и попросил ее покинуть свою должность. Министр труда, занятости и социальной солидарности Квебека Жан Буле в интервью Le Devoir допустил возможность пересмотра вопроса о финансировании FFQ со стороны государства из-за "неразумных комментариев" ее предводительницы. Некоторые члены руководства Федерации женщин Квебека заговорили о вероятном смещении Бушар, которая "поставила под угрозу финансирование организации".

Но... Вскоре премьер-министр Квебека и лидер национал-либеральной партии "Коалиция за будущее Квебека" Франсуа Лего дезавуировал слова министра труда Буле. Лего гордо напомнил о "свободе" и призвал к широкому обсуждению инициативы г-жи Бушар. Канадское федеральное правительство категорически отвергло возможность сокращения денежных траншей для FFQ. В электронном письме, направленном Le Devoir, федеральное министерство по делам женщин и гендерного равенства (должность министра занимает иммигрантка Марьям Монсеф, представительница хазарейских племен Афганистана и крупный функционер правящей Либеральной партии Канады) подтвердило свое намерение оставаться одним из главных доноров Федерации женщин Квебека, ибо она является "организацией, борющейся за продвижение гендерного равенства и против гендерного насилия". Бушар наотрез отказалась уходить в отставку, и женские профсоюзные движения, входящие в FFQ, выразили ей поддержку. Занавес.



Российская блогосфера бурно отреагировала на событие. Журналист Дмитрий Борисенко: "Габриель Бушар требует запретить отношения между мужчинами и женщинами. А был бы домострой нормальный в Канаде, сидела бы женщина дома, детьми занималась, хозяйством и муж, наверняка, был бы. А так бесится баба с дуру". Блогер Михаил Котылев: "Поглядел я на мадам Бушар и в общем-то не против, чтобы с ней не сношаться". Голос Мордора: "Очень похоже на новость от Панорамы, но нет, это правда. Конечно, выглядит абсурдом, но многое, что сейчас считается нормой, тоже считалось бредом и абсурдом еще 20 лет назад". Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: "Прежде чем посмеяться и переслать это друзьям, задумайтесь, когда такое говорит инста-ТП с лишней хромосомой, это действительно смешно, но когда такое пишет ПРЕЗИДЕНТ федерации целой страны, причем не самой отсталой, становится действительно страшно". Обозреватель NewsFront Юлия Витязева: "Каждый запрет сопровождается наказанием за его нарушение. Тетенька еще не объявила, что нужно делать с теми женщинами и мужчинами, которые не захотят вступать в однополые отношения? В таких делах нужно быть последовательными. Жду предложений по превентивным и карательным мерам".

Превентивные и карательные меры не за горами... Но, коллеги, вы ошибаетесь. Это не тетенька. Габриель Бушар - трансгендер ("the first trans woman to lead the feminist organization"). До избрания президентом Федерации женщин Квебека оно служило в канадском флоте, руководило IT-проектом и Центром по борьбе с гендерными угнетениями. Лауреат престижной (там) Премии ЛГБТ-Совета Квебека. Пресса называет ее/его "красноречивым оратором, страстным защитником транс-людей и искренней феминисткой". Ключевой задачей оно считает "деконструкцию понятий материнства и отцовства". В июне прошлого года оно заявило: "Мы должны обсудить обязательную вазэктомию (мужскую стерилизацию - Прим.) в 18 лет".



Не надо мешать им, не спугните. Пусть дегенераты продолжают в том же духе. Главное - оградить от "прогрессивных веяний" нашу страну.

