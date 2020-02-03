К Земле летит гигантский астероид №163373 в 50 миллионов "хиросим". Ванга уверяла, что это - каюк

06:56 04.02.2020

К Земле летит гигантский астероид в 50 миллионов "хиросим"

Предсказание Ванги о гибели планеты могут сбыться даже раньше, чем 22.02.2020



Виталий Карюков



Вчера в своем сообщении космическое агентство НАСА выступило с предупреждением о том, что к Земле с огромной скоростью движется гигантский астероид № 163373, диаметр которого составляет целый километр, а вес превышает полтора миллиарда тонн. Надо сразу оговориться, что потенциально опасный для Земли астероид относится к группе "Аполлонов" - то есть к разряду тех небесных тел, чьи трасы пересекают орбиту нашей планеты. Но этот астероид кроме всего прочего еще и пройдет, по расчетам ученых, на минимальном (по космическим меркам) расстоянии от Земли - 5,7 млн. километров. Для сравнения - это всего лишь десятая часть расстояния между нашей планетой и Марсом. И произойдет это, опять же, по прикидкам астрономов, 15 февраля текущего года.

Астероид № 163373 открыт еще 23 октября 1995 года. И если на этот раз все обойдется, в следующий свой визит он вернется к орбите Земли в 2075 году. Напомним, что еще в конце 2019 года в передаче "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым, прошедшей на Первом канале, состоялся разговор ведущего в студии с рядом экспертов, а также родственников и просто близких к болгарской провидице Ванге людей, которые озвучили закрытую до сих пор информацию, сохранившуюся на видео- и аудионосителях. Всемирно известная предсказательница еще лет 40 назад наговорила свои шокирующие по своему характеру предсказания, касающиеся 2020 года.



Суть их состояла в том, что в этом году человечеству стоит опасаться двух дат, в номерах которых сойдутся вместе сразу пять двоек. Это 22 февраля и 12 декабря 2020 года. Причем как видно, первая дата уже стремительно приближается, и она всего на несколько дней не совпадает с той, которая, судя по расчетам ученых, может грозить планете потенциальной опасностью. А ведь речь идет о космических масштабах, в которых эта погрешность практически ничего не значит. По крайней мере, на день катастрофы (если она произойдет) может повлиять все что угодно. Например, так называемый солнечный ветер, который (на минуточку) развивает скорость (вдумайтесь!) до 1200 км в секунду.



А ведь именно этот "двигатель" ученые и инженеры по сей день планируют использовать (посредством тяги импульса ионов солнечного ветра) для полета космических кораблей на межпланетные расстояния. И что? Неужели солнечный ветер, несущий многотонные корабли к дальним планетам, не сможет повлиять на направление полета астероида? Конечно, сможет, как способен он изменить траекторию любого космического тела. А это значит, что исключить подобного варианта, вызывающего известные погрешности в полете астероида нельзя.



Кроме того, существует такой фактор, как стремительное смещение магнитного полюса Земли, о котором ученые заговорили во весь голос еще весной 2019 года. К тому времени дрейф северного геомагнитного полюса достиг невероятной скорости. Причем при существующем темпе смещения магнитный полюс уже преодолел линию перемены дат на сутки! А это, по утверждению американских ученых из Национального института информации об окружающей среде, уже может привести к полному изменению международных правил навигации.



А ведь одним из условий вселенской катастрофы, о которых говорила много лет назад Ванга и которые были озвучены в конце прошлого года, стало ее предположение о том, что планетарный кризис может разгореться из-за принятия какого-нибудь необычного указа или закона, касающегося глобальной политики. Так почему же таким актом не может быть изменение международных правил навигации? Простым людям, не знакомым с законами, тем более международными, трудно проследить логическую цепочку изменений, к которым может привести этот шаг. Однако это грозит непредсказуемыми последствиями и реальными войнами между несогласными с теми или иными нововведенными правилами.



Но вернемся к астероиду. Между прочим, Челябинский метеорит, как известно, привел к огромным разрушениям и вызвал у людей небывалый эмоциональный всплеск. Но в сентябре рядом с Землей пролетел астероид 2006 QV89, который был почти в два раза больше Челябинского метеорита: кто не знает, астероид, по сравнению с метеоритом, - это маленькая планета. Но в конце августа точно так же близко от нашей планеты пронесся еще один астероид - 2019 OU1. И размер его составлял уже 160 метров - в 10 раз больше Челябинского метеорита.

Так вот астероид № 163373 - это километровая скала! И вес ее, согласно несложным арифметическим подчетам, составляет как минимум полтора миллиарда тонн! Если такой астероид, не дай Бог, упадет на Землю, то мощность взрыва составит в тротиловом эквиваленте поменьше миллиона мегатонн - это порядка 50 миллионов "хиросим", если учесть, что атомная бомба "Малыш", сброшенная на этот японский город, была мощностью от 13 до 18 килотонн.

Так что это может привести к последствиям планетарного масштаба. По крайней мере, ядерная зима в этом случае нам уж точно будет обеспечена. Но достигнет ли астероид нашей планеты? Вопрос в том, что имена собственные (а не набор цифр, как в нашем случае) присваиваются небесным телам только тогда, когда орбита астероида уже расчитана более или менее точно. Конкретный пример - Апофис, а также некоторые другие метеориты и астероиды. Вот тут-то и вырисовывается реальная проблема.



Судя по отсутствию в названии имени собственного, траектория полета астероида № 163373, по всей видимости, известна лишь фрагментарно и в любую минуту может измениться в силу неизученных еще причин и влияния гравитации космических тел и звезд. И это, кстати, еще одна из причин, не дающая полной гарантии того, что астероид не врежется в Землю. Что же касается бабы Ванги, то общеизвестно, что она никогда не предсказывала того, чего не случалось. Вернее, все ее провидения всегда сбывались. Но даже в ее предсказаниях, по ее же мнению, нет ничего абсолютно непогрешимого, и гарантированного апокалипсиса может не случиться. Не зря ведь Ванга говорила: "Если человечество не одумается, 2020 год может стать для него последним!".