Эрдоган выкрикнул "Слава Украине!" на встрече с Зеленским. Южный поток бессознательного, - "МК"

07:02 04.02.2020

Президент Турции обратился к бойцам ВСУ бандеровским лозунгом



Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздоровался с почетным караулом в Киеве приветствием украинских националистов после того, как вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прослушал гимн республики. Видео опубликовано на официальной странице Офиса главы украинского государства в Facebook.



На кадрах запечатлено, как президент Турции вместе со своим украинским коллегой идут по красной дорожке, после чего Эрдоган повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, выкрикнул: "Слава Украине!". В ответ бойцы ВСУ произнесли фразу "Героям слава!".



По информации службы общественных связей Офиса президента Украины, затем главы двух государств направились на встречу в формате тет-а-тет. Также лидеры Турции и Украины примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут двусторонние соглашения и встретятся с представителями СМИ.



Незадолго до поездки в столицу Украины Эрдоган заявил, что в первую очередь будет обсуждать вопрос положения крымских татар на полуострове, "аннексию" которого Российской Федерацией Анкара считает незаконной.

Подпишитесь на наши новости в Google News!

Артем Кошеленко

3.02.2020