Конец демократии, которую мы знаем , - Мартин Килиан

07:24 04.02.2020

31 января 2020 г.

Мартин Килиан | Tages-Anzeiger



"Американская система пошла по наклонной плоскости. Доказательством этого является странный процесс импичмента в Сенате", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Если это делает президент, то это не незаконно", - так в 1977 году Ричард Никсон пытался оправдать свои аферы в уотергейтском скандале в ставшем легендарным телевизионном интервью с британским журналистом Дэвидом Фростом. Американцы не верили своим ушам, дерзость Никсона осудили все и каждый", - повествует журналист Мартин Килиан. Процедура импичмента против Трампа, в свою очередь, "превратилась в фарс".

"Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными (...)", - писал Томас Джефферсон в 1776 году в американской Декларации независимости. Защитники Трампа вместе с большинством республиканских сенаторов не хотят ничего знать об этом: по их мнению, президент стоит над всем остальным".

"В ходе расследования "российского дела" Робертом Мюллером министерство юстиции США уже заверяло, что действующего президента нельзя привлечь к судебной ответственности, но на этой неделе адвокаты Трампа продолжили сомнительную интерпретацию перед Сенатом. "Если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в интересах общественности, то это нельзя рассматривать как договоренность об услуге за услугу, способную повлечь за собой импичмент", - вступился за президента гарвардский юрист Алан Дершовиц. То есть, каким бы образом ни вел себя Трамп в украинском скандале, это останется без последствий, так как его в переизбрание якобы заинтересовано общество. Но это означает конец американской демократии, которую мы знаем: Никсон, например, мог бы заявить, что проникновение в штаб-квартиру демократов в здании "Уотергейта" благоприятствовало его переизбранию и поэтому было законным".

"Абсурдное оправдание Дершовица было подчеркнуто адвокатом Трампа Патриком Филбином: по его мнению, если президент просит Россию и Китай о помощи в борьбе с соперником-демократом, это не является нарушением американских законов о ведении предвыборной кампании. Другими словами, Трамп может творить все, что захочет, пока сомнительные с точки зрения права или даже преступные действия служат его переизбранию", - говорится в статье.

"В таком случае американская революция 1776 года была напрасной: за Георгом III следует теперь Дональд I, ведь, как заметил в четверг Чак Шумер, лидер демократической фракции в Сенате, аргументы защитников Трампа "освободили монарха от оков". Но в действительности такое развитие событий не удивительно, - отмечает издание. - Как известно, Дональд Трамп заявлял, что вторая статья конституции гарантирует ему политическое всемогущество. Республиканцы в Сенате поддерживают его в этом и становятся таким образом соучастниками политического балагана, которого Вашингтон не видел в новой истории".

"Джон Адамс, отец-основатель и второй президент, за два года до начала революции отметил в своем дневнике, что "республиканский дух" в народе так силен, что американцы никогда не покорятся "тирану или тираническим планам". Тираном Дональд Трамп не является, но он, пожалуй, президент с автократическими стремлениями. Американская демократия при нем пошла по наклонной плоскости, и ничего не демонстрирует этого внушительнее, чем процесс импичмента".

Один из принципов американской демократии гласит, что никто, в том числе президент, не стоит выше закона, пишет Tages-Anzeiger в заключение. "И что американская республика "управляется законами, а не людьми", как заметил Джон Адамс в своем ставшем известным изречении".



Источник: Tages-Anzeiger