Жэньминь жибао: боритесь с вирусом, а не с китайцами

07:31 04.02.2020

Китай выступает с резкой критикой в адрес "якобы цивилизованных" стран, сеющих панику из-за вспышки коронавируса. Куда опаснее отсутствие человечности в них, пишет "Жэньминь жибао". И ярко иллюстрирует свое заявление примерами выражения ненависти по отношению к китайцам.

Жэньминь жибао (Китай): боритесь с вирусом, а не с китайцами

Вспышка коронавируса

04.02.2020



Коронавирус (nCOV-2019) быстро распространяется в более чем 20 странах. И страх его распространения намного больше, чем смертоносность и инфекционность самого вируса вместе взятые.

При этом более серьезная вирусная нагрузка лежит также где-то в другом измерении и наносит больший ущерб человечеству - это расизм, накладывание штампов, ненависть и отчуждение китайцев.

В социальных сетях в большинстве стран мира уже сотни тысяч результатов этой ненависти, больше всего от обществ, которые хвастаются своей цивилизованностью и якобы лучше знают о том, что из себя представляет вирус, в отличие от граждан страны, где этот вирус-убийца собственно появился.



Для коронавируса Китай - это эпицентр, место зарождения, откуда мир подхватывает вибрации.

Что касается ненависти, то это хэйтовирус, социальное и культурное ответвление коронавируса, и его эпицентр - внешний мир. Вектор - это медиа, особенно новые медиа.

В то время как в Европе и Америке азиат является "падшим парнем" и "демоном", который умышленно создал вирус, в Азии китайцы выделяются. Как же жаль!

Вызывает беспокойство тот факт, что большинство сообщений, полных ненависти, вызванной коронавирусом, поступают из азиатских стран, близких к Китаю. Такие новости бурлят на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и т. д.



Худший из зарегистрированных случаев произошел в Индонезии в пятницу, 31 января 2020 года, когда "вылетевшие за границу китайцы из провинции Хубэй вернулись обратно в центр вспышки вируса в Ухань на чартерных самолетах из Таиланда и Малайзии, ссылаясь на „практические трудности", с которыми они столкнулись за рубежом". Это звучит не очень гуманно и не воодушевляюще.

В Австралии, после того как в двух СМИ появились кричащие заголовки, нагруженные негативом против китайцев, газета Global Times, базирующаяся в Пекине, сообщила о возмущении 46 000 китайских граждан, которые подписали протест против сообщений и потребовали опровержения.



В сообщении Global Times говорится: "Более 46 000 человек подписали петицию, требующую от австралийских СМИ публичных извинений за расизм в отношении китайской общины после того, как в двух СМИ появились заголовки и выделенные слова на первых полосах, в которых новая пневмония, связанная с коронавирусом, отмечена как „китайский вирус" и раздувание паники, требования, чтобы китайские дети оставались дома".

Австралийский ежедневный таблоид The Daily Telegraph опубликовал в среду отчет под названием "Китайским детям оставаться дома", согласно фотографии, распространяемой в Интернете.



В докладе указывалось, что правительство Нового Южного Уэльса предупредило "родителей не отправлять своих детей в школу или детский сад, если они недавно были в Китае" из-за "опасений по поводу быстро распространяющейся инфекции коронавируса".

Эту странную тенденцию американская платформа Bloomberg подхватила следующим образом: "Авиакомпании прекращают полеты из Китая. Школы в Европе отменяют приглашения для студентов по обмену. Рестораны в Южной Корее не принимают китайских посетителей".

"Поскольку смертоносный вирус распространяется за пределы Китая, правительства, компании и образовательные учреждения пытаются найти верное решение в сложившейся ситуации. Охрана общественного здоровья является приоритетом. Как это сделать, не подвергая обструкции все население страны, где возник вирус и где проживает почти пятая часть населения планеты, - вот в чем вопрос".



В США знаменитость китайского происхождения Мишель Фань заявила, что подверглась расизму в Твиттере на фоне ужасов коронавируса в Ухане. И в одном из постов она ответила: "Зачем некоторые из вас пишут мне о том, что надо есть летучих мышей? Я американка, вы невежественны".

Было много и других сообщений о подобных случаях агрессии на почве ненависти в Канаде, когда правительству Онтарио и школьному совету приходилось предупреждать, что ни один гражданин Китая не должен подвергаться жестокому обращению или бойкоту из-за вспышки коронавируса.



В отличие от этого, правительства многих стран и межправительственных органов, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЕС, Индию, Пакистан выразили большое одобрение действий китайских властей по согласованным усилиям по борьбе с этим злом и даже предложили свою помощь.



Отбросив в сторону привычный антагонизм, американская медиа-группа опубликовала сообщения, в которых поощряется открытость Китая в борьбе и освещении происходящего, а также позволение внешнему миру наблюдать за тем, какие меры предпринимаются для ограничения распространения вируса, особенно ВОЗ, представители которой посетили Пекин и взаимодействуют с председателем Си Цзиньпином. В отчете отмечается, что этот открытый и прозрачный подход отличается от того, как Китай боролся с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году, и положительные изменения приветствуются.

Так как же нам сбалансировать ситуацию, когда правительства поощряют Китай и обещают поддержку в это непростое время, а граждане идут в противоположном направлении, усугубляя проблему остракизмом? Это становится задачей правительств - информировать неосведомленных граждан вести себя должным образом.

Тем не менее большое спасибо ученым из Австралии и Ганы, которые помогли в исследованиях, создании вакцины против вируса. После того, как Австралия объявила о прорыве, Гана рассказала всему миру, что два студента-фармацевта, которые обучались в Китае, когда произошла первая незначительная вспышка коронавируса, клонировали вирус с образцами, которые они получили в Китае, а также вызвались лететь в Китай и помогать в борьбе с этой смертоносной инфекцией.



Честно говоря, если бы у меня было научное оружие и ноу-хау, я бы все силы бросил на уничтожение этого вируса. Да, я бы предпочел бороться с вирусом, который охватил континенты и страны.

Правда, сейчас у меня нет оборудования, чтобы остановить распространение коронавируса и смерти китайцев, но я с готовностью применю другое маленькое оружие в своих руках и в пределах досягаемости - любовь. Просто любите китайцев и не принимать их за вирус.



Поскольку вирус - это НЕ китайцы, то я лучше поборюсь с вирусом, любя и обнимая самих китайцев. Это было бы нечестно по отношению к ним и всему человечеству отталкивать, накладывать клише или осуждать людей, спасшихся от вируса, в то время как я должен утешить их, когда гибнут люди, мир и средства к существованию.

Именно этого требует от нас человечность.



Оригинал публикации: Боритесь с вирусом, а не с китайцами

Опубликовано 03/02/2020