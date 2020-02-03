 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.02.2020
09:23  Французские ученые сумели получить металлический водород!? - Le Figaro
08:40  Последний день Помпео в Ташкенте. О чем Мирзиеев "конкретно договорился" с амер-вояжером
08:33  Прогнозы "Казгидромета" неутешительные - ЧС могут объявить на пол страны
08:05  Эрдоган-Путин. Кремль сохраняет лицо, но теряет позиции, - А.Шумилин
07:50  Новый Ташкентский пакт. Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство
07:41  Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны, - C.Таскаева
07:37  Что, если коронавирус - это биологическое оружие? - Пол Стейган

07:31  Жэньминь жибао: боритесь с вирусом, а не с китайцами
07:24  Конец демократии, которую мы знаем , - Мартин Килиан
07:02  Эрдоган выкрикнул "Слава Украине!" на встрече с Зеленским. Южный поток бессознательного, - "МК"
06:56  К Земле летит гигантский астероид №163373 в 50 миллионов "хиросим". Ванга уверяла, что это - каюк
06:49  Логичный итог: в "цивилизованном мире" предложили запретить отношения между мужчинами и женщинами
06:31  ЕЭК обновила состав. Правительство бездельных дел...
06:28  Турция встала Идлибом. Реджеп Эрдоган обвинил Россию в действиях сирийской армии, - "Къ"
06:23  Финальное взвешивание: вступит ли Узбекистан в Евразийский союз, - И.Кармазин
06:21  Трудовая инфекция: правила депортации больных мигрантов вносят в России в закон
05:55  Обнаружен новый способ передачи коронавируса - через пук
04:42  Засерь мозга. РосТВ запускает новое ток-шоу Собчак
01:17  Почем пучок елбасов? Госдеп США представил новую стратегию по ЦА, - В.Панфилова
00:56  Узбекистан с 2021 года переводит пшеничную отрасль на рыночные рельсы. Будет ли толк?
00:46  Дожили. Эстония предъявила территориальные претензии к России
00:37  Саудовская Аравия не подпустила Иран к "сделке века", - "НГ"
00:29  Куда исчезла интеллигенция? - Галина Иванкина
00:18  Над Алма-Атой опасно нависло ледниковое озеро №13-бис. Возможна большая беда
00:08  Как образцовое при СССР село превратилось в депрессивный аул Мынбаев. КазЕлбасизм, однако
00:07  Объявлен конкурс на логотип и талисман 1-х Игр стран СНГ
00:06  Граната под названием Украина, - Алексей Анпилогов
00:05  Славный советский маршал Блюхер был австрийским военнопленным фон Галеном? (тайны истории)
00:04  Либерализмом в России должны заниматься психиатры, - Захар Прилепин
00:03  Казахстанский автогонщик (приближенный к верхам) Артур Ардавичус объявлен в международный розыск
00:02  Токио берет Ближний Восток за "бутылочное горлышко", - В.Скосырев
Понедельник, 03.02.2020
22:39  Управление наукой. Кому это нужно? - С.Джалилов
20:25  Умер первооткрыватель русских берестяных грамот академик истории В.Янин
20:05  Саида Мирзиеева (старшенькая) стала зампредом новоучреждаемого негосударственного "Фонда поддержки масс-медиа". Ближе к живым деньгам
20:02  В Узбекистане построят и откроют "Университет геологических наук"
19:59  Коронавирус: 300 человек в Таджикистане сидят в карантине в столичной инфекционке
19:48  Полномочным представителем правительства в парламенте Узбекистана стал М.Тажибоев
19:35  Визовые ограничения США - это санкции и вмешательство во внутренние дела Киргизии, - А.Мамасалиев
19:27  Коронавирусная реклама. Зачем поднята паника вокруг китайского вируса, - Михаил Хазин
19:19  В Турции нарастают анти-российские настроения, - "Daily Sabah"
18:18  Иран прекращает сотрудничество с Украиной по погибшему "Боингу". Из-за утечек инфы
18:15  Каз-вице-премьер Сапарбаев требует запретить певцам петь под фонограмму. Как в Узбекистане
18:01  Саудиты предлагают ОПЕК сократить нефтедобычу из-за китайского вируса
17:44  Теневого правителя Казахстана Карима Масимова сняли с должности главы...
17:40  Турция дает Украине "на помощь армии" 200 млн лир. Хороши у Кремля "союзники"
17:35  Очередной мажор-шалопай (Айдаров) пристроен замМИДа Казахстана
17:32  В Алматы "свинтили" лидера ОПГ Серика-голову (Джаманаева)
17:22  Очередной уличный джихадист устроил резню прохожих в Лондоне, но быстро получил пулю в жбан
17:08  Цирк или зоопарк? Самоспасение рос-"элитки", - Л.Сычева
13:38  Взаправду партия. В новую РосПолитПартию сразу вступил американский кино-герой Стивен Сигал
13:30  США уже не на пороге, а внутри Глобального кризиса экономики, - Ромина Боччиа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Жэньминь жибао: боритесь с вирусом, а не с китайцами
07:31 04.02.2020

Китай выступает с резкой критикой в адрес "якобы цивилизованных" стран, сеющих панику из-за вспышки коронавируса. Куда опаснее отсутствие человечности в них, пишет "Жэньминь жибао". И ярко иллюстрирует свое заявление примерами выражения ненависти по отношению к китайцам.
Жэньминь жибао (Китай): боритесь с вирусом, а не с китайцами
Вспышка коронавируса
04.02.2020

Коронавирус (nCOV-2019) быстро распространяется в более чем 20 странах. И страх его распространения намного больше, чем смертоносность и инфекционность самого вируса вместе взятые.
При этом более серьезная вирусная нагрузка лежит также где-то в другом измерении и наносит больший ущерб человечеству - это расизм, накладывание штампов, ненависть и отчуждение китайцев.
В социальных сетях в большинстве стран мира уже сотни тысяч результатов этой ненависти, больше всего от обществ, которые хвастаются своей цивилизованностью и якобы лучше знают о том, что из себя представляет вирус, в отличие от граждан страны, где этот вирус-убийца собственно появился.

Для коронавируса Китай - это эпицентр, место зарождения, откуда мир подхватывает вибрации.
Что касается ненависти, то это хэйтовирус, социальное и культурное ответвление коронавируса, и его эпицентр - внешний мир. Вектор - это медиа, особенно новые медиа.
В то время как в Европе и Америке азиат является "падшим парнем" и "демоном", который умышленно создал вирус, в Азии китайцы выделяются. Как же жаль!
Вызывает беспокойство тот факт, что большинство сообщений, полных ненависти, вызванной коронавирусом, поступают из азиатских стран, близких к Китаю. Такие новости бурлят на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и т. д.

Худший из зарегистрированных случаев произошел в Индонезии в пятницу, 31 января 2020 года, когда "вылетевшие за границу китайцы из провинции Хубэй вернулись обратно в центр вспышки вируса в Ухань на чартерных самолетах из Таиланда и Малайзии, ссылаясь на „практические трудности", с которыми они столкнулись за рубежом". Это звучит не очень гуманно и не воодушевляюще.
В Австралии, после того как в двух СМИ появились кричащие заголовки, нагруженные негативом против китайцев, газета Global Times, базирующаяся в Пекине, сообщила о возмущении 46 000 китайских граждан, которые подписали протест против сообщений и потребовали опровержения.

В сообщении Global Times говорится: "Более 46 000 человек подписали петицию, требующую от австралийских СМИ публичных извинений за расизм в отношении китайской общины после того, как в двух СМИ появились заголовки и выделенные слова на первых полосах, в которых новая пневмония, связанная с коронавирусом, отмечена как „китайский вирус" и раздувание паники, требования, чтобы китайские дети оставались дома".
Австралийский ежедневный таблоид The Daily Telegraph опубликовал в среду отчет под названием "Китайским детям оставаться дома", согласно фотографии, распространяемой в Интернете.

В докладе указывалось, что правительство Нового Южного Уэльса предупредило "родителей не отправлять своих детей в школу или детский сад, если они недавно были в Китае" из-за "опасений по поводу быстро распространяющейся инфекции коронавируса".
Эту странную тенденцию американская платформа Bloomberg подхватила следующим образом: "Авиакомпании прекращают полеты из Китая. Школы в Европе отменяют приглашения для студентов по обмену. Рестораны в Южной Корее не принимают китайских посетителей".
"Поскольку смертоносный вирус распространяется за пределы Китая, правительства, компании и образовательные учреждения пытаются найти верное решение в сложившейся ситуации. Охрана общественного здоровья является приоритетом. Как это сделать, не подвергая обструкции все население страны, где возник вирус и где проживает почти пятая часть населения планеты, - вот в чем вопрос".

В США знаменитость китайского происхождения Мишель Фань заявила, что подверглась расизму в Твиттере на фоне ужасов коронавируса в Ухане. И в одном из постов она ответила: "Зачем некоторые из вас пишут мне о том, что надо есть летучих мышей? Я американка, вы невежественны".
Было много и других сообщений о подобных случаях агрессии на почве ненависти в Канаде, когда правительству Онтарио и школьному совету приходилось предупреждать, что ни один гражданин Китая не должен подвергаться жестокому обращению или бойкоту из-за вспышки коронавируса.

В отличие от этого, правительства многих стран и межправительственных органов, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЕС, Индию, Пакистан выразили большое одобрение действий китайских властей по согласованным усилиям по борьбе с этим злом и даже предложили свою помощь.

Отбросив в сторону привычный антагонизм, американская медиа-группа опубликовала сообщения, в которых поощряется открытость Китая в борьбе и освещении происходящего, а также позволение внешнему миру наблюдать за тем, какие меры предпринимаются для ограничения распространения вируса, особенно ВОЗ, представители которой посетили Пекин и взаимодействуют с председателем Си Цзиньпином. В отчете отмечается, что этот открытый и прозрачный подход отличается от того, как Китай боролся с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году, и положительные изменения приветствуются.
Так как же нам сбалансировать ситуацию, когда правительства поощряют Китай и обещают поддержку в это непростое время, а граждане идут в противоположном направлении, усугубляя проблему остракизмом? Это становится задачей правительств - информировать неосведомленных граждан вести себя должным образом.
Тем не менее большое спасибо ученым из Австралии и Ганы, которые помогли в исследованиях, создании вакцины против вируса. После того, как Австралия объявила о прорыве, Гана рассказала всему миру, что два студента-фармацевта, которые обучались в Китае, когда произошла первая незначительная вспышка коронавируса, клонировали вирус с образцами, которые они получили в Китае, а также вызвались лететь в Китай и помогать в борьбе с этой смертоносной инфекцией.

Честно говоря, если бы у меня было научное оружие и ноу-хау, я бы все силы бросил на уничтожение этого вируса. Да, я бы предпочел бороться с вирусом, который охватил континенты и страны.
Правда, сейчас у меня нет оборудования, чтобы остановить распространение коронавируса и смерти китайцев, но я с готовностью применю другое маленькое оружие в своих руках и в пределах досягаемости - любовь. Просто любите китайцев и не принимать их за вирус.

Поскольку вирус - это НЕ китайцы, то я лучше поборюсь с вирусом, любя и обнимая самих китайцев. Это было бы нечестно по отношению к ним и всему человечеству отталкивать, накладывать клише или осуждать людей, спасшихся от вируса, в то время как я должен утешить их, когда гибнут люди, мир и средства к существованию.
Именно этого требует от нас человечность.

Оригинал публикации: Боритесь с вирусом, а не с китайцами
Опубликовано 03/02/2020

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580790660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по импортозамещению и продвижению экспорта
- Д.Назарбаева подняла вопрос о низком уровне инклюзивного образования и отсутствии инфраструктуры для детей с особенностями развития
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан в январе 2020 года составила 0,7%
- В Мажилисе презентован проект нового Экологического кодекса
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,25%
- Казахстан принял участие в Министерской встрече "C5+1"
- Министерством финансов РК начата работа по оптимизации бюджета
- Новый председатель Туркестанского областного филиала Демократической партии Казахстана "Ак жол" избран на конференции в г.Арысь
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  