 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что, если коронавирус - это биологическое оружие? - Пол Стейган
07:37 04.02.2020

Норвежский автор призывает читателей не паниковать по поводу коронавируса, однако предлагает поразмыслить над тем, что США сейчас очень напуганы стремительным ростом Китая. Они уже развязали торговую войну. Что, если настанет черед биологической? Коронавирус стоит воспринимать как сигнал тревоги.
Steigan (Норвегия): коронавирус, паника, реализм и торговые войны
Вспышка коронавируса
04.02.2020

Пол Стейган (Pål Steigan)

В декабре 2019 года появились первые сообщения о вирусе под названием 2019-nCoV, или коронавирус. Им заразились несколько человек в китайском Ухане. Вслед за этим началась паника в СМИ, как будто мы уже стоим перед лицом Черной смерти или по крайней мере нового варианта "испанки", которая в 1918-1920 годах убила больше людей, чем Первая мировая война.
Я не хочу сказать, что не надо принимать всерьез пандемии и заболевания глобального масштаба. Напротив, потенциально они могут оказаться очень опасными. С определенной точки зрения паниковать разрешается.
Грипп ежегодно убивает множество людей

Каждый год из Азии приходит волна гриппа. Иногда заболевают очень многие, иногда заболевших меньше. Тем не менее каждый год от гриппа кто-нибудь умирает, - на самом деле таких случаев довольно много. В США ежегодно в больницы попадают из-за гриппа более 200 тысяч человек, и от 2 до 49 тысяч погибают. А по всему миру на 3-5 миллионов случаев гриппа насчитывается от 250 до 500 тысяч смертельных исходов. "Азиатский грипп", бушевавший в 1957 году, убил от 1 до 2 миллионов человек. Жертвами "гонконгского гриппа" 1968 года стали от 800 тысяч до 2 миллионов человек по всему миру.
А что же с коронавирусом? В настоящее время - подчеркиваю, на данный момент, в начале сезона заболеваемости, - зарегистрировано более 17 тысяч заболевших и 362 погибших.
Так что скажем пока словами Дугласа Адамса, автора "Автостопом по галактике": без паники!

Еще многие заболеют и, вероятно, многие умрут от коронавируса, но он вряд ли станет великой эпидемией - скорее уж среднестатистической.
Обширные меры противодействия в Китае
Китайцев точно нельзя упрекнуть в том, что они не принимают опасность пандемии всерьез. Как только появилась информация о заболевании, весь Ухань с его 11-миллионным населением закрылся на карантин. Это произошло 23 января 2020 года. 2 февраля в карантине уже находились 48 миллионов человек. Цифра приближается к численности населения Италии, то есть ее можно считать очень масштабной.

Вот как Пепе Эскобар (Pepe Escobar) прокомментировал обстановку в Asia Times: от оперативности Китая в борьбе с вирусом дух захватывает. Всего за девять дней китайцы построили экстренную больницу на 1 тысячу коек для приема пациентов с коронавирусом. Такого в истории еще не было.

Антикитайски настроенные норвежцы сказали на это: "Вот так и бывает при диктатуре!" Но людям из страны, где в половину районов даже самолеты скорой помощи не летают, лучше сидеть и помалкивать.
Можно сколько угодно осуждать Китай, но с тем, что китайское правительство отреагировало очень быстро и ответственно, что оказалось во благо всему миру, не поспоришь.

Вирусная паника на биржах
Первыми коронавирусом заразились финансовые рынки по всему миру. Цены на нефть немедленно упали на 3%. В Нью-Йорке упал на 2% индекс Доу - Джонса. Начались так называемые панические продажи.
Администрация Трампа остается верна себе. Министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ross) заявил 30 января, что коронавирус может оказаться на руку США, если вернет американцам рабочие места.

"Дело в том, что он дает бизнесу одну вещь, которую надо учитывать, когда дело доходит до проверки цепочки поставок… Это еще один фактор риска, который надо учитывать. Так что, мне кажется, это может ускорить возвращение в Северную Америку рабочих мест".
Этими словами Росс лишь выставил напоказ свой абсолютный цинизм, равно как и нехватку знаний. Если бы речь шла о настоящей массовой пандемии, рухнула бы вся мировая экономика, в том числе и американская. Эпидемия атипичной пневмонии в 2002-2003 годах привела к глобальным убыткам на сумму около 40 миллиардов долларов. Может, сейчас это, на первый взгляд, и не так много, но США все равно не обрадовались бы.
Мир оказался на пороге рецессии. Тенденция существует уже давно, и если рецессия грянет, было бы неплохо обвинить во всем китайцев.

Биологическое оружие

Вокруг происхождения коронавируса строится множество догадок. Одни утверждают, что коронавирус создан искусственно, лабораторным путем. Мы достоверных тому доказательств не видели и предпочитаем не рассматривать эту гипотезу, во всяком случае пока. Однако мысль интересная, и нельзя сказать, что в мире ее не изучают ее со всей тщательностью.
Американские власти понимают, что если Китай продолжит экономически развиваться нынешними темпами, в 2020-е годы он обгонит США по показателю общего экономического роста. Оглядываться назад китайцы не станут, и тогда США перестанут быть доминирующей сверхдержавой - вероятно, навсегда.

Один из вероятных сценариев в плане Соединенных Штатов о том, как помешать Китаю, - это развязать с ним войну. Но такая война быстро станет ядерной, и в ней, по самым примерным прикидкам, погибнут несколько сотен миллионов человек. И вот для таких-то докторов Стрейнджлавов, играющих с подобными безумными идеями, ничего не стоит подсчитать, сколько миллионов нужно убить с помощью вируса, чтобы подорвать основы китайской экономики.

Если это кажется вам надуманным, просто вспомните, что Соединенные Штаты работают над планом отключения электросетей России. Об этом была статья в The New York Times в 2019 году. Ее авторы Дэвид Э. Сэнгер (David E. Sanger) и Николь Перлрот (Nicole Perlroth) писали (вкратце): США усиливают цифровые атаки на электросети России… Сторонники этой более агрессивной стратегии говорят, что давно пора. Операция "подразумевает значительный риск эскалации цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой". "Американская стратегия, реализуемая с 2012 года, перешла в фазу наступления… с агрессивным внедрением в российскую систему потенциально опустошительных вредоносных программ, причем на доселе не виданную глубину".

Даже если забыть, что коронавирус могли создать намеренно, сама такая возможность должна стать сигналом тревоги для китайского правительства. Ему не стоит питать иллюзии по поводу дружелюбия "коллег" из Вашингтона. Коронавирус станет тестом перед потенциальной борьбой с намного более серьезными вспышками вирусных заболеваний, в том числе и в рамках биологической войны.

Оригинал публикации: Coronaviruset, panikk, realisme og handelskrig
Опубликовано 03/02/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580791020
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