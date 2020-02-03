Новый Ташкентский пакт. Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство

07:50 04.02.2020 Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник завершает поездку по постсоветскому пространству, включавшую в себя посещение Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Первое в новом году большое зарубежное турне главы дипломатии США продемонстрировало решительный поворот Вашингтона навстречу ближайшим союзникам Москвы, пишет газета "Коммерсант".

Переговоры Майка Помпео показали: вслед за Украиной США пытаются оторвать от России бывшие советские республики, входящие в интеграционные объединения в зоне ее стратегических интересов. Инструментами реализации нового курса должно стать существенное оживление политического и делового сотрудничества со странами СНГ, приток в регион американских инвестиций и создание альтернативных структур безопасности вблизи российских границ.



Новый Ташкентский пакт



Завершающийся 3 февраля двухдневный визит госсекретаря США Майка Помпео в Ташкент станет финальной точкой его дипломатического марафона на постсоветском пространстве, начавшегося на прошлой неделе с визита в Киев и продолжившегося в Минске и Нур-Султане.

Пережившие кризис начала 2000-х годов, вызванный событиями в Андижане, отношения США и Узбекистана сегодня находятся на подъеме после смены власти в республике и официального визита президента Шавката Мирзиеева в Вашингтон, состоявшегося в мае 2018 года.

Особый интерес США к Узбекистану обусловлен экономическим потенциалом крупнейшей среднеазиатской республики, ее стратегическим расположением, а также многолетним подчеркнутым стремлением Ташкента держаться на определенной дистанции от главных интеграционных объединений на постсоветском пространстве с участием Москвы.

Напомним, что в 2012 году Ташкент официально приостановил свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая в 1992 году была создана в том же Ташкенте и изначально имела название "Ташкентский пакт".

Весьма символично, что программа пребывания главы американской дипломатии в узбекской столице предусматривает не только переговоры с главой МИДа Абдулазизом Камиловым и президентом Шавкатом Мирзиеевым, но и проведение запланированной на понедельник министерской встречи в формате 5+1: "Центральная Азия - США".

Представляя новую "Стратегию США по Центральной Азии", госсекретарь Помпео станет главным действующим лицом многосторонней встречи в Ташкенте, в которой также примут участие главы МИДов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Несмотря на то что три из пяти бывших советских республик, участвующих в обсуждении, входят в ОДКБ, это вовсе не помешает Майку Помпео фактически предложить союзникам Москвы американский аналог "Ташкентского пакта".

В последний раз новая американская инициатива для Центральной Азии предварительно обсуждалась в сентябре прошлого года в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

По словам источников в госструктурах РФ, в Москве не сомневаются, что план США направлен на отторжение центральноазиатских государств от России и Китая и вовлечение их в курируемые США региональные проекты в сфере безопасности и энергетики - прежде всего, на афганском направлении.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что США обсуждают с государствами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном, возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации, направляющейся в Афганистан и из него.

Однако этому активно противодействовала Россия, в связи с чем собеседники "Коммерсанта" в Москве не ждали прогресса на этом направлении. При этом задолго до приезда Майка Помпео в Ташкент глава МИД РФ Сергей Лавров дал негативную оценку активности США в регионе, заявив о том, что их истинная цель - "развернуть все проекты с участием Центральной Азии на юг, в сторону Афганистана, но без участия Российской Федерации".

Впрочем, несмотря на происходящую в начале этого года активизацию Вашингтона в зоне стратегических интересов России, у Москвы сохраняются немалые возможности для контригры.

Так, по информации "Коммерсанта", российская сторона планирует в этом году провести свои переговоры в формате "5+1" со странами Центральной Азии - это будет третья по счету встреча в таком составе. Кроме того, Москва намерена продолжать укреплять связи в сфере безопасности в рамках ОДКБ.

Несмотря на то что Узбекистан приостановил свое членство в ОДКБ, собеседники в Москве не скрывают, что российская сторона заинтересована если не в полноценном возвращении Ташкента, то как минимум в вовлечении его в деятельность организации.

Определенные успехи в этом направлении уже наметились. Как заявил 30 января начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, "на данный момент Узбекистан достаточно активно сотрудничает практически со всеми государствами-членами". В качестве примера он привел участие узбекских сил в прошлогодних учениях "Центр-2019".

Немалые планы у Москвы и на экономическую интеграцию в регионе. На июнь-июль планируется государственный визит в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В Москве прилагают все усилия, чтобы в ходе него было объявлено о расширении Евразийского экономического союза - вступлении в него Ташкента. Следующим кандидатом на присоединение к ЕАЭС, по словам собеседников, должен стать Таджикистан. При этом США и ЕС дают понять как Узбекистану, так и Таджикистану, что вступление в ЕАЭС может негативно сказаться на их торгово-экономических связях с западными странами.

В Нур-Султане ждут Дональда Трампа

Между тем предшествовавший встречам и переговорам в Узбекистане визит Майка Помпео в Нур-Султан стал не только прелюдией к обсуждению ключевой темы американского присутствия в постсоветской Азии - на южном фланге СНГ.

Визит госсекретаря Помпео в Нур-Султан, завершившийся в воскресенье, имел свою интригу, учитывая то, что, в отличие от Ташкента, Казахстан вместе с Белоруссией составляет ядро ключевых интеграционных структур на постсоветском пространстве - ЕАЭС и ОДКБ. И в целом имеет репутацию одного из главных союзников Москвы на постсоветском пространстве.



Это не мешает Нур-Султану, как и Минску, активизировать связи с Вашингтоном. В столице Казахстана госсекретарь Помпео встретился не только с главой МИДа Мухтаром Тлеуберди, но и с обоими ведущими политиками страны: президентом Касым-Жомартом Токаевым и его предшественником Нурсултаном Назарбаевым, который сохраняет статус "Лидера нации".

На каждой из встреч в Нур-Султане американский гость передавал собеседникам привет от президента США Дональда Трампа и не скупился на комплименты.

Вы - давний друг США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане - это ваша личная заслуга. Уровень развития вашей страны впечатляет", - заявил он Нурсултану Назарбаеву.



В свою очередь господин Назарбаев напомнил, с чего начиналось американо-казахстанское сотрудничество.

"На заре независимости нами было заключено соглашение с нефтяной компанией Chevron. С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил $45 млрд", - не скрывал своего удовлетворения господин Назарбаев.

Со своей стороны действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел необходимым дать общую оценку отношений с США после создания независимого казахстанского государства. "Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт. Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество", - заявил президент Токаев, сообщивший о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любой точке планеты", но предпочтительно - в Казахстане.

"У нас прекрасные экономические отношения, - заявил в ответ Майк Помпео.- Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях". При этом господин Помпео прозрачно намекнул, что, принимая американские инвестиции, Казахстану следует отказаться от китайских и российских.



"Мы полностью поддерживаем свободу Казахстана выбирать, с какой страной вести бизнес. Но я уверен, что наибольшую прибыль страны получают тогда, когда сотрудничают с американскими компаниями", - отметил он.

Нефть для бывшего диктатора

Несмотря на то что в ходе своей поездки по постсоветскому пространству Майк Помпео тщательно воздерживался от выпадов в адрес России и давал понять, что США не хотят ставить бывшие советские республики перед жестким выбором - Москва или Вашингтон,- его встречи и переговоры показали: США пытаются оторвать от России бывшие советские республики, входящие в интеграционные объединения в зоне ее стратегических интересов.



В полной мере это проявилось в ходе визита госсекретаря Помпео в Минск, продлившегося менее дня, но имевшего огромное значение для обеих сторон. Это был первый визит столь высокого представителя администрации США в Белоруссию за последние четверть века. После того как в период правления Джорджа Буша-младшего в Белом доме назвали Александра Лукашенко "последним диктатором Европы", Белоруссия оказалась под американскими санкциями, которые продолжают действовать и по сей день. "Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну - что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия", - попытался сыграть на опережение Александр Лукашенко.

Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", - заявил госсекретарь США, дав понять, что Минск, с точки зрения Вашингтона, встал на путь исправления.



При этом он заявил о намерении "и дальше работать для того, чтобы Белоруссия была суверенна и независима".

Учитывая, что Белоруссия строит с Россией союзное государство, госсекретарь Помпео не мог обойти стороной тему отношений в треугольнике Москва-Минск-Вашингтон, обозначив ситуацию так: "У вас длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними".



Впрочем, самое громкое заявление Майка Помпео в Минске касалось предложения полностью обеспечить Белоруссию американской нефтью, реализация которого, судя по всему, должна была бы сделать неактуальным для Минска получение российской нефти. "США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство.

Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", - заявил Майк Помпео в Минске, напомнив, что США остаются "самыми крупными производителями энергоресурсов в мире".



Напомним, что американская нефть ранее уже поступала в страны Восточной Европы - в основном небольшими партиями. После введения РФ эмбарго на поставки нефти на Украину Киев закупал в том числе и сырье из США (нефть поступала в страну через Одесский порт). Также партии нефти закупала Польша: последний раз - вследствие ограничения поставок из РФ из-за попадания в "Дружбу" хлорной нефти.



Однако полноценной альтернативой нефти из РФ такие поставки не могут стать из-за высокой цены по сравнению с сырьем, поставляемым по "Дружбе". По словам Дмитрия Маринченко из Fitch, добычей нефти в США занимаются частные компании, никаких нерыночных скидок они для Белоруссии точно делать не будут - поэтому американская нефть, особенно с учетом транспортного плеча, будет дороже российской.



Поставка может быть осуществлена либо через прибалтийские порты, либо через Одессу, а потом по железной дороге, отмечает эксперт. Если закупки и будут осуществляться, полагает господин Маринченко, то скорее в небольших объемах и на основе коротких контрактов: действия Минска сейчас направлены на то, чтобы получить максимально выгодные условия от России. Очень вероятно, что Россия останется если не единственным, то по крайней мере самым крупным поставщиком нефти в Белоруссию в обозримом будущем, считает эксперт.

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Темир Исаев

3 Февраля 2020, Источник - Podrobno.uz

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