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|КазКорруп. Начальник управления предпринимательства Жамбылской области хищал из бюджета
17:14 04.02.2020
Глава управления Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств
Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает антикоррупционная служба.
"Начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области" по подозрению в совершении коррупционных преступлений. (…) 1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении во вторник.
Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за не оказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу.