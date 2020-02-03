КазКорруп. Начальник управления предпринимательства Жамбылской области хищал из бюджета

17:14 04.02.2020

Глава управления Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает антикоррупционная служба.

"Начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области" по подозрению в совершении коррупционных преступлений. (…) 1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении во вторник.



Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за не оказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу.