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Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу
18:01 04.02.2020

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. "КП" разбиралась, откуда берутся эти фантазии

МАРИЯ БЕРК

Китайский коронавирус 2019-nCoV уже успел обрасти фейками, один страшнее другого.Китайский коронавирус 2019-nCoV уже успел обрасти фейками, один страшнее другого.

Автоматчики в костюмах химзащиты, сбежавшие заранее американские дипломаты, коронавирус 2019-nCoV - это генетическое биооружие... Интернет сейчас наводнен всевозможными историями про неожиданное для всех заболевание. И разобраться, порой, что правда, а что - полная ложь (фейк, как сейчас говорят) - практически невозможно. Но при внимательном изучении первоисточников и обращении к экспертам выявить фейк вполне возможно. Чем "КП" и занялась. Ниже пять самых популярных выдумок, бороздящих в последние дни интернет и заразающих мозг обывателей посильнее того самого коронавируса.

ФЕЙК №1 "ОНИ ИДУТ ИХ УБИВАТЬ"

В прошедшие выходные в соцсетях появилось загадочное видео. Трое мужчин в халатах и белых масках патрулируют опустевшую улицу, держа в руках оружие наизготовку. Правда, видео появилось на YouTube-канале, посвященном новостям об НЛО и паранормальных явлениях. Что сразу ставит под сомнение авторитетность источника.

Чуть ранее этот ролик заметили и в "Твиттере". Он был размещен в микроблоге, где публикуются последние сводки о протестах в Гонконге. Риторика всех твиттов носит антикитайский характер. Ну и комментарии под видео подстать:

Фейковое видео "из Китая": ооруженный патруль.

- Они идут убивать инфицированных людей! Проклятый кровавый режим Пекина!

- Во-первых, у того, кто снимает видео, не уханьский диалект. Во-вторых, автор говорит: "штурмовая машина", а жители Уханя скажут "полицейская машина". Термин "штурмовая машина" используют только в Гуанчжоу и Гонконге. Это фейк. Прекратите распространять подобные видео в такое непростое время, - поясняет один из пользователей.

Россияне, находящиеся сейчас в Ухане, рассказали "КП", что до них этот ролик не доходил. И вооруженных людей в городе, который является источником эпидемии и сейчас полностью изолирован от "большой земли", никто не видел.

- По улицам ездят обычные патрульные машины полиции. Сейчас из-за карантина их стало чуть больше, чем обычно. Но в целом в городе все спокойное, - рассказали "КП".

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ФЕЙК №2 СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОСЫЛКА

Любители заказывать товары из китайских интернет-магазинов первыми забили тревогу: с посылками из Китая в Россию может придти и коронавирус! Депутат Госдумы Виталий Милонов даже призвал приостановить почтовое сообщение с Китаем:

- Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты!

Но это ложь.

- Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны. Вирус - крайне нестойкий. Он живет вне человека не более 1-2 суток, - говорит завкафедры инфекционных болезней Медицинского университета им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

ФЕЙК №3 ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ АМЕРИКАНЦЫ

Как только эпидемия коронавируса стала новостью №1 во всем мире, тотчас поползли слухи, что инфекция - дело рук американцев. Так, мол, они борются с непослушными странами. В качестве доказательства приводили слух, что власти США еще в конце 2019 года вывезли из американского консульства в Ухане всех дипломатов. Якобы в Вашингтоне знали заранее, что в столице провинции Хубэй вспыхнет эпидемия.

Популярен и слух о том, что коронавирус - биологическая месть американцев Китаю.

Но из аэропорта Уханя специальный чартерный рейс вылетел только неделю назад, 28 января. Когда эпидемия была уже в самом разгаре. Вылет организовал Госдеп США - в первую очередь для американских граждан, в том числе и для дипломатов и их семей. Всего было эвакуировано 230 человек.

Откуда взялся коронавирус.На "мокром рынке", где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ФЕЙК №4 ВИРУС ДЛЯ КИТАЙЦЕВ

В первые недели эпидемии появился миф, что китайской инфекции подвержены только представители монголоидной расы. Поначалу среди заболевших, действительно, не было ни одного европейца. А если вирус и выявляли в других странах, так только у граждан КНР. Но ситуация изменилась, когда коронавирус нового вида обнаружили у жителя Германии. А затем у трех его коллег. Оказалось, что за неделю до госпитализации немец виделся с китайской коллегой, которая приехала в ФРГ из провинции Хубэй. Сейчас в Германии количество заразившихся коронавирусом выросло до восьми человек.

ФЕЙК №5 СИ ЦЗИНЬПИН ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ

Публикацию под заголовком "Как Си Цзиньпин одурачил ЕС и США" обсуждали на просторах рунета на полном серьезе. Мол, из-за эпидемии коронавируса акции основных китайских компаний резко упали. И власти Китая, пользуясь случаем, скупили то, что принадлежало инвесторам из США и Евросоюза.

В тексте не приводилось комментариев экспертов, была только ссылка на первоисточник - сомнительный портал Faktxeber.

Этот ресурс и раньше выдавал схожие фейки. Идентичный текст уже гулял по сети в 2014 году. Только там вместо Си Цзиньпина фигурировал Владимир Путин, а вместо КНР - Россия. И речь тогда шла о том, что из-за вступления Крыма в состав РФ и ослабления курса рубля, президенту Путина удалось вернуть 30% акций российских компаний, выкупив все у иностранцев. Та же история!

Ни то, ни другое не было возможным. В случае с Китаем - фондовые рынки страны были закрыты из-за новогодних каникул до 3 февраля, и сделки там не проводились. Так что купить что-либо было не возможно. Хотя вчера, сразу после открытия торгов, китайские биржи рухнули на 8% (это самое сильное падение с августа 2015 года). Но китайские власти пытались этому препятствовать. Народный банк страны даже влил в финансовую систему $173 млрд.

В карантинной палате уханьской больницы медики поют песни пациентам.

ФЕЙК №6 КОРОНАВИРУС - НОВЫЙ ВИЧ

Природа возникновения нового вида коронавируса породила больше всего мифов. Самый популярный - это творение ученых-злодеев. Усугубили ситуацию индийские микробиологи. Они, якобы, обнаружили в геноме нового коронавируса четыре вставки аминокислот, которые есть только у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Сходство посчитали неслучайным. Ничего подобного в других видах коронавирусов еще не находили. Поэтому пользователи соцсетей окрестили китайскую заразу модифицированной версией ВИЧ, созданной искусственно.

Созданная на компьютере модель опасного коронавируса.

Правда, эта сенсационную новость быстро опровергли. Сделали это те же индийские ученые. Они открестились от своего открытия, назвав его рабочей гипотезой. Затем именитый вирусолог из университета им. Вашингтона Тревор Бедфорд заявил, что коронавирус 2019-nCoV естественно эволюционировал в течение 25 лет. А вставки из ВИЧ встречаются и у других микроорганизмов.

Ну и, кроме того, симптоматика и клинические характеристики ВИЧ и нового типа коронавируса сильно разнятся.

Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

КСТАТИ

Спасет спирт и горячая вода?

В первые дни эпидемии коронавируса китайские власти создали специальный сайт. Там в режиме реального времени можно следить за количеством заразившихся, выздоровевших и умерших. На карте Китая все провинции, раскрашены в разные цвета. Каждый цвет соответствует количеству заболевших. Помимо этого, на сайте есть раздел посвященный мифам, связанным с коронавирусом. Например, спасает ли алкоголь и горячая ванна от инфекции (ответ: нет, но если спиртом обрабатывать руки и предметы, то в этом есть смысл)? Может ли вирус передаваться с денежными купюрами? (ответ: нет)

"Как на войне": медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причем медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580828460
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