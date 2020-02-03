Дустлик – Куйлюк. В Ташкенте построены 6 станций новой линии метро

18:08 04.02.2020

Шесть станций новой линии ташкентского метро построены



Примечательно, что каждая станция возведена таким образом, что отражает характер национального архитектурного стиля и не повторяет друг друга в плане внешнего вида и декора.



ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. На строящейся кольцевой линии столичного метро на участке "Дустлик – Куйлюк" завершено строительство шести надземных станций из семи, информирует "Узбекистон темир йуллари".



"Как известно, от станции "Дустлик-2" до рынка "Куйлюк" расстояние составляет 11 километров, и на данном участке, согласно проекту, будет всего семь станций", – рассказывает Азиз Абдиев, заместитель начальника Управления капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари".



По его словам, в строительстве новой и уникальной в Центральноазиатском регионе надземной линии метро используются совершенно новые технологии: в частности, освоен процесс заливки монолитным способом бетонных столбов для эстакад, используются производимые в стране и отвечающие всем строительным нормам материалы и комплектующие.









"В эти дни на всех шести станциях ведутся завершающие отделочные работы, на седьмой станции, возле рынка "Куйлюк" ведутся ремонтные и монтажные работы. Всего около двух тысяч специалистов и строителей, а также свыше ста единиц современной строительной и специальной техники задействовано в этом строительстве", - говорится в сообщении.



Вход на станции и билетные кассы будут находиться на первом этаже, где также расположат комнаты для медицинского, охранного и технического персонала. Перроны станций, рассчитанные на подвижной состав из пяти вагонов, имеют длину 120 метров и покрыты мраморной плиткой, а для незрячих или людей со слабым зрением уложены специальные плиты, адаптированные под эту категорию пассажиров (имеются специальные рельефно-точечные обозначения). Крыша имеет кровельное покрытие, а две противоположные стены покрывают специальным композитным материалом, уберегающим от прямых солнечных лучей. Здесь также установлены современные эскалаторы и специальные подъемные лифты для людей с ограниченными возможностями. Благоустраивают близлежащие территории вокруг станций, строят зоны для парковки, через которые можно будет подняться на станцию.



Примечательно, что каждая станция построена таким образом, что отражает характер национального архитектурного стиля и не повторяет друг друга в плане внешнего вида и декора. Используемые различные строительные материалы и применяемые особые приемы оформления придают особую красоту каждой из станций.



Напомним, в конце сентября прошлого года из Российской Федерации в Ташкент прибыла пилотная партия современных поездов для столичного метрополитена.



В настоящее время все пять составов в определенное время ежедневно проходят тестовые испытания в Ташкентском метрополитене на линии "Узбекистанская".



Строительство кольцевой линии метрополитена продолжается согласно графику реализации проекта и в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями. Проект разработан специалистами АО "Боштранслойиха" и осуществляется силами специалистов предприятий и подразделений УП Трест "Куприккурилиш".



В августе 2019 года на участке "Дустлик – Куйлюк" Ташкентской кольцевой линии метрополитена были завершены строительные работы на станции "Достлик-2" и 2-й станции и были проложены первые рельсошпальные решетки, первые составы начали движение в тестовом режиме без пассажиров.