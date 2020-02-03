Путин решится денонсировать предательский договор Шеварднадзе-Бейкера об уступке камчатских ресурсов? - "СП"

19:14 04.02.2020 Россия отберет у США акваторию и шельф в Беринговом море



Сможет ли Кремль денонсировать предательское соглашение Шеварднадзе-Бейкера?



Сергей Аксенов

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Сергей Пикин

Федор Бирюков



Россия может отказаться исполнять соглашение о разделе акватории Берингового пролива, подписанное между СССР и США в 1990 году, как не отвечающее национальным интересам нашей страны. Обсуждение темы прошло на днях в Совете Федерации, сообщает "Агенство военных новостей".



По информации агентства, в совещании, которое проходило в закрытом режиме, приняли участие члены комитетов СФ по международным делам, по обороне и безопасности и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Также присутствовали представители МИД, ФСБ и Росрыболовства.



О степени секретности темы можно судить по реплике постоянного эксперта "СП" по морскому праву Камиля Бекяшева: "Я стоял у истоков этого соглашения. А сейчас являюсь советником министра, который докладывал на этом заседании. Когда я спросил его о результатах, то он ответил, что все идет "по первому отделу" (режимно-секретное подразделение - авт.).



"Мы четко сформулировали нашу позицию, мы были в определении этой позиции едины, и мы доложим результаты дискуссии председателю Совета Федерации в самые ближайшие дни за подписью трех комитетов", - заявил после обсуждения сенатор Константин Косачев. Что это за позиция прямо не сказано, но по другим данным речь идет именно об отказе от соглашения.



"Соглашение, подписанное в 1990 году, так и не было ратифицировано на уровне парламента ни при Советском Союзе, ни Россией. Это означает, что режим его применения - "временный", - пояснил правовую ситуацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Действительно, глава 15 Конституции РФ требует обязательной ратификации международных договоров, касающихся границ, включая шельф.



Как объяснял осенью прошлого года сенатор от Камчатки Борис Невзоров, при введении 200-мильных исключительных экономических зон в районе Берингова и Чукотского морей разграничение должно было проводиться по срединной линии, равноудаленной от берегов двух стран. "Но из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии", - посетовал он.



В результате потери 77,7 тысячи квадратных километров акватории и шельфа Россия лишилась возможности добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба ежегодно. Кроме того, на шельфе имеются нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Также Невзоров опасается, что танкерам, которые будут идти Северным морским путем придется испрашивать разрешение на проход у американцев.



Кажется, аргументы Невзорова убедили главу Совфеда Валентину Матвиенко. "Мы все стесняемся, мы все скромничаем. Нас молотят по всем этим самым, а мы только грозим, что примем симметричные меры. Так надо принимать симметричные меры - ну, сколько можно проглатывать такое отношение к России?" - отреагировала тогда глава верхней палаты Федерального собрания.



Проблема, однако, в том, что все это не новость. Еще в 2003 году в докладе Счетной палаты говорилось, что за прошедшее с момента подписания соглашения время Россия могла выловить в утраченных акваториях до 1,9 млн тонн рыбы. Предполагаемая стоимость такого улова 2,2 млрд. долларов. Сейчас эту цифру можно смело увеличить в 2?3 раза.



Разбирая вопрос, "СП" выяснила, что экономические аргументы камчатского сенатора не настолько безупречны, как кажется. Если России и отказываться сейчас от этого соглашения, то в первую очередь по причинам геополитическим. Как от кабального договора, навязанного стране сторонниками пораженческого курса эпохи Горбачева-Ельцина.



По мнению президента Дальневосточной ассоциации морских капитанов, доцента кафедры морского права МГУ им. Невельского Петра Осичанского, проходу танкеров через Берингово море тот или иной вариант раздела его акватории помешать никак не может.



- Международная конвенция ООН по морскому праву 1982 года защищает право мирного прохода судов даже через территориальные воды государств. А все остальное называется открытым морем, свободу судоходства в котором никто не отменял. А тут речь идет об исключительной экономической зоне размером в 200 морских миль. Я не очень хорошо отношусь к американцам, но они не дураки и вряд ли пойдут на такое грубое нарушение международного законодательства.



Аргумент о важности неисчислимых запасов углеводородов на шельфе тоже оказался слабоват. Их практически невозможно достать, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



- Когда называются подобные огромные цифры "на сотни миллиардов долларов", то имеются в виду геологические запасы нефти или газа. Те запасы, которые есть на шельфе. Но как правило, это не те запасы, которые экономически выгодно добывать. В текущих ценовых условиях по нефти добыча на шельфе Берингова моря экономически не оправдана. США пытались там добывать, но это все быстро закончилось. Они сейчас больше увлечены добычей нефти на материке. Пригоден для добычи только шельф Мексиканского залива.



"СП": - Но, может, это станет выгодно в будущем?



- Потенциально да. Ведь если выкопать, условно говоря, скважину длиной в 50 километров, то нефть можно найти почти везде. Но на шельфе Берингова моря с большой вероятностью нефть не будут добывать никогда. И в силу экономических причин, и в силу экологических причин тоже. Они в последнее время становятся все более значимыми. Все сходятся на том, что объем потребляемых в мире углеводородов будет постепенно снижаться. Так что раздел акватории - это больше геополитическая задача.



А вот нарастить свои рыбные запасы России было бы очень выгодно, указывает директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский.



- Когда в 1990 году принималось решение по акватории, на это влияло много факторов. В том числе советовались и с рыбниками. Сейчас многие из них шумят о том, как это было неправильно, но визы их на документах стоят.



"СП": - Неправильно почему?



- С точки зрения рыбной промышленности, мы довольно сильно тогда потеряли. Тем более что сейчас с началом периода глобального потепления ареалы запасов многих промысловых рыб смещаются на север. Это и минтай, и треска, и лосось. С каждым годом уловы в том районе могли быть все больше и больше. Называемый объем ежегодной добычи рыбы - 500 тысяч тонн - это близко к истине. Но это от года зависит. Может быть и больше.



Например, минтай сейчас вышел даже за Берингов пролив - в Чукотское море, и мы там даем достаточно большие уловы. Пришел он туда транзитом, как раз через Берингово море. Причем, минтай крупный. Это очень востребованная рыба, которая ценится и у нас, и в Штатах, и в Европе. Это ведь тресковая рыба, диетическая, очень полезная для здоровья. Уловы лосося сейчас рекордные за всю столетнюю историю наблюдения. Краб там тоже есть.



"СП": - А справится ли наша рыбная промышленность с дополнительными объемами? Говорят, она слабовата по сравнению с советскими временами…



- У нас достаточно мощный рыболовный флот. По минтаю и треске мы, безусловно, готовы к дополнительным объемам. По лососю чуть сложнее, но ненамного. Да и по крабам тоже. Давайте это освоим. Нам что, рыбный белок будет лишним? Нет, его не хватает. К тому же это все дает деньги. Это полезно и для развития и Дальнего Востока, и для страны.



"СП": - Как на практике реализовать отказ от соглашения? Возможно ли это?



- Поскольку ратификации соглашения российским парламентом не было, то его значение ничтожно. Вводим флот, бомбим Вашингтон и все будет в порядке (смеется - авт.). А если серьезно, юридически затевать возвращение этих территорий можно, но это вопрос комплексный. В рыбных делах всегда присутствует геополитическая, стратегическая компонента. В первую очередь, это МИД решает, стоит ли рыба, которую мы потеряли, каких-то осложнений с Соединенными Штатами в политике или не стоит. У нас их и так достаточно много.



Бывший заместитель председателя Государственного комитета РФ по рыболовству, д. э. н. Леонид Холод не видит проблем с отказом от соглашения с США.



- С территориальной точки зрения, особых проблем там не было. Территория исключительной экономической зоны потеряна не была. Ни у нас, ни у американцев она не уменьшилась. Вопрос только в продуктивности районов, которые были отданы или отошли к нашей стороне.



И раз это соглашение не ратифицировано, его без проблем можно не соблюдать. Оно же не вступило в законную силу. Отказаться от соглашения проще, чем от закона. Иначе пришлось бы принимать новый закон, чтобы отказаться от старого. А так это обычно решается методом дипломатических нот и подписания протокола о денонсации соглашения. Там должен быть такой пункт.



В свою очередь директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков надеется, что отказ России от невыгодного ей соглашения в Беринговом море станет началом пересмотра и других подобных договоров.



- Сейчас началась эпоха нового ревизионизма, переоценки ценностей. В том числе и в части международных соглашений. Это демонстрируют в первую очередь США, которые самостоятельно выходят из договоров в самых разных сферах. И в связи с напряженными отношениями России с США и Западом в целом для нас такой пересмотр был бы вполне актуален.



Сам договор ущербный для России. Он наносит нам экономический вред. Это, кстати, понятно и логично для того правительства, для Шеварднадзе, который принес внешней политике СССР немало вреда. Так что все это надо скорее отменить. Отрадно, что наши чиновники, депутаты и чиновники этим озаботились. Лучше поздно, чем никогда.



Теперь это надо довести до конца и предъявить Вашингтону наши территориальные водные претензии. Это откроет путь для пересмотра антинациональных договоров, заключенных Советским Союзом в конце своего существования и Российской Федерацией в ее первые годы, сегодня утратившие свою актуальность.



Вообще, эта инициатива - шаг к возвращению и усилению геополитическому суверенитета России. Это позволит успешно отвечать на многочисленные выпады Запада, которые гораздо более надуманы, чем денонсация соглашения Шеварднадзе-Бейкера. Это дело надо форсировать нашим властям. Источник - СвободнаяПресса

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