Начальник кадров КазАрмии генерал Копбаев посажен под домашний арест. Уже сознался

20:00 04.02.2020

Назван срок домашнего ареста генерал-майора в Нур-Султане

Судом санкционирована мера пресечения



Начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны, генерал-майор Кайрат Копбаев более месяца будет находится под домашним арестом. Об этом сообщили в суде Нур-Султана, передает zakon.kz.



31 января 2020 года санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, до 28 марта 2020 года включительно, - сообщили в пресс-службе суда столицы.



Ранее мы сообщали, что высокопоставленный чиновник обвиняется в совершении коррупционных преступлений.



Подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения, - сообщали в Антикоррупционной службе.



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Генеральская доля

Михаил КОЗАЧКОВ

Начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны Кайрат КОПБАЕВ заподозрен в получении взятки в размере 200 тысяч тенге



В один из последних дней января в торгово-развлекательном центре "Керуен", что в самом центре столицы, прошла операция по задержанию чиновника, подозреваемого в коррупционном преступлении. Как оказалось, в поле зрения правоохранительных органов попал целый генерал-майор Кайрат Копбаев, главный кадровик Министерства обороны.



Генеральское звание Кайрат Рашидович получил не так давно - в мае 2018 года, аккурат на День защитника отечества. Соответствующий указ подписал глава государства. Однако погоны с одной большой звездой, судя по всему, ему предстоит снять в самое ближайшее время и навсегда.



В чем же подозревают генерала Копбаева? В уголовном деле, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований, есть заявление некоего НУРМУХАМБЕТА Ш. о том, что он ранее передавал начальнику департамента кадров и военного образования определенную сумму в обмен на услугу. Однако большой начальник из Министерства обороны, через которого проходят, например, приказы о присвоении воинских званий, помочь не смог. В связи с чем он решил вернуть деньги. Вот как раз при возврате 200 тысяч тенге генерала и повязали.



По нашей информации, расследование этого уголовного дела пройдет в сокращенном порядке - обычно так бывает, когда подозреваемый признает вину и готов заключить процессуальное соглашение. В этом случае суд утверждает соглашение, которое предполагает минимальное наказание - речь может идти о штрафе в несколько миллионов тенге, но при этом осужденный за коррупционное преступление будет лишен воинского звания и всех государственных наград. По нашим данным, Кайрат Копбаев уже написал рапорт и покинул министерство.



Корреспондент "Времени" обратился за комментарием к начальнику Департамента информации и коммуникаций Министерства обороны Данияру АЛЬЖАНОВУ. Он подтвердил, что генерал-майор Копбаев покинул свою должность и пока находится в "распоряжении министра", а более подробные сведения пообещал раскрыть в ответе на запрос. К слову, в министерстве сейчас надо решить, кому же подавать в отставку в том случае, если Копбаева признают виновным.



Согласно официальному заявлению антикоррупционной службы, 31 января следственный суд санкционировал генерал-майору меру пресечения в виде домашнего ареста.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы

https://time.kz/articles/nu/2020/02/04/generalskaya-dolya