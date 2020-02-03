 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помпео провел в Нур-Султане встречу с антикитайскими активистами. Китай не просто возмущен...
20:52 04.02.2020

Посол Китая прокомментировал "постановочный спектакль" Помпео в Казахстане
Зима пройдет, весна уже не за горами - Чжан Сяо.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо отреагировал на высказывания госсекретаря США Майка Помпео, передает zakon.kz.
2 февраля 2020 года Помпео встретился с местными представителями антикитайского движения.

Он также провел пресс-конференцию в Нур-Султане, где в очередной раз упрекнул Китай в том, что якобы миллион синьцзянских уйгуров и казахских мусульман были заключены в тюрьму, утверждая, что китайские и российские инвестиции подрывают суверенитет Казахстана и долгосрочные перспективы развития страны. Чтобы подорвать китайско-казахстанские отношения, Помпео даже попытался использовать в качестве оружия новую эпидемию коронавирусной пневмонии. Высказывания Помпео были полностью ожидаемыми, и это был еще один необоснованный "постановочный спектакль" Помпео против Китая. Как я уже говорил, он часто показывает себя выскочкой, повторяя старую песню, не приводя ничего нового, - отметил посол на своей странице в Facebook.

По мнению Чжан Сяо, это выглядит крайне смешно.

Относительно утверждения о том, что "Китай заключил в тюрьму миллион уйгуров", то факт давно был ясен, т.к. по итогам расследования американского сайта независимых новостей "Серая зона" данная цифра "1 миллион" была приведена на основе опроса всего восьми человек. Это выглядит крайне смешно. На самом деле за последние 40 лет уйгурское население в Синьцзяне выросло с 5,5 миллиона до 11 миллионов человек, что составило около 46,8% от общей численности населения Синьцзяна; В Синьцзяне насчитывается более 25 000 мечетей, что больше, чем в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Германии вместе взятых, в среднем на каждые 500 мусульман приходится одна мечеть, это больше, чем во многих мусульманских странах. Игнорируя основные факты о Синьцзяне и продолжая обливать Китай грязью, Помпео продемонстрировал всему миру лишь свои идеологические предрассудки и предвзятость. Утверждения Помпео о вреде для Казахстана инвестиций Китая и России являются еще более лживыми, они показывают ничем не прикрытые геополитические замыслы: разжечь враждебность в регионе и установить свою региональную монополию. Разве это не слишком нагло? - отмечает он.

Посол считает, что китайские инвестиции в Казахстане способствуют быстрому развитию индустриализации казахстанской экономики и инфраструктуры, а также приводят к увеличению числа рабочих мест для казахстанцев.

Я бы хотел задать вопрос г-ну Помпео: вы когда-нибудь проложили хоть 1 км дороги или построили хоть один мост в Казахстане? Если вы действительно заботитесь о казахстанцах, хотелось бы, чтобы вы не просто сосредоточились на наиболее прибыльных нефтяных месторождениях Казахстана, но и инвестировали в казахстанскую индустрию и инфраструктуру. Сможете ли вы набраться смелости и начать вкладывать реальные деньги в местную экономику по примеру Китая? В противном случае все ваши слова для казахстанцев станут лишь лицемерием. Самое низкое и подлое, что мог сделать Помпео – это позволить себе использовать тему распространения коронавируса в корыстных целях, в то время как Китай всеми силами борется с этой страшной для всего Земного шара эпидемией. Таким образом своей бесчеловечностью и безнравственностью он перешел все границы. Сегодня ситуация складывается таким образом: многие страны выразили поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, а США в это время не предприняли ни малейшего практического шага для преодоления Китаем этих трудностей, а наоборот первыми вывели своих граждан из города Ухань, первыми подняли уровень опасности поездок в Китай до уровня Афганистана и Ирака и первыми сократили штатное расписание своего посольства в Пекине. Мотив данных шагов – создать панику и посеять недоверие. Но все это безрезультативно. Китай полон уверенности и решимости, а также полон средств и ресурсов, чтобы справиться с этой эпидемией. Зима пройдет, весна уже не за горами. Г-н Помпео, обратите внимание на свои лексические привычки, в Китае с 5000-летней цивилизацией говорят: "Время расставит над i все и вся, и ничто не останется безнаказанным", - заключил посол.

Источник - zakon.kz
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