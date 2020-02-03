 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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1 февраля в Сирии героически погибла группа офицеров спецназа ФСБ России
23:20 04.02.2020

1 февраля в Сирии героически погибла группа офицеров спецназа ФСБ.
С воскресенья ряд популярных военно-политических Telegram-каналов начал писать о гибели в Сирии группы спецназа ФСБ в ходе масштабного наступления боевиков в Алеппо 1 февраля. В Сети появились и фотографии погибших бойцов с лежащими рядом цветами.
Описывая обстоятельства гибели, интернет-активисты писали множество трагических деталей, то обвиняя в предательстве сирийцев, то рассказывая о том, что тела погибших бойцов достались террористам.
Сегодня эту информацию опровергли авторы Telegram-канала "Контора пишет", связанного с Федеральной службой безопасности. Они рассказали о реальных обстоятельствах гибели спецназовцев.
"1 февраля в САР, на окраине Алеппо, погибли четверо сотрудников ФСБ России, находившиеся в служебно-боевой командировке. Две снайперские пары.
Одна из управления "К", вторая из управления "С" ЦСН ФСБ России.
- сотрудник управления "К" капитан Дмитрий М., родился в 1985 году. В органах безопасности с 2015 года. Женат, осталось двое детей;
- сотрудник управления "К" майор Руслан Г., 1978 года рождения. В органах безопасности с 2001 года. Женат, остались двое детей;
- сотрудник управления "С" лейтенант Всеволод Т., родился в 1984 году. В органах безопасности с 2009 года. Женат, остались двое детей;
- сотрудник управления "С" майор Булат А., родился в 1987 году. В органах безопасности с 2010 года. Женат, на момент гибели воспитывал двоих детей.
Боевики направили в город четыре автомобиля с террористами-смертниками. После подрыва предполагалось наступление и прорыв в районе постов, обороняемых сирийскими ополченцами.
Задачей снайперских пар было качественное усиление сирийской армии на постах.
В результате сорокаминутного шквального минно-артиллерийского налета был ранен сотрудник управления "С", майор Булат А. Его вытащили из-под огня, сообщили в штаб и рванули в госпиталь.

Через пару километров, перегрузив товарища в скорую и отправив на базу в госпиталь, вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Сирийские войска отступили, и боевики уже практически заняли этот квартал города и продолжали наступление.
Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты.
Ребят не "добивали в голову террористы", и оружие у них так и осталось нетронутым. Они погибли как воины, с оружием в руках.

(Ранее ряд телеграм-каналов распространяли ложные слухи, что спецназовцев добивали контрольными выстрелами боевики, у которых якобы находятся тела, оружие и снаряжение офицеров ФСБ, – прим. РВ).
Борт самолета с телами погибших еще второго февраля готов был вылететь из Сирии, Москва не принимала по погоде", - сообщают авторы Telegram-канала "Контора пишет".

Источник - rusvesna.su
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