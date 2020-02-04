 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кабул заинтересован в суверенном "Талибане", - Гаус Джанбаз
00:32 05.02.2020

Успешный межафганский диалог невозможен без освобождения талибов от пакистанской зависимости

Об авторе: Гаус Джанбаз – независимый политолог (Москва).
4.02.2020

Политические события, происходящие сегодня вокруг Афганистана, подтверждают истину о том, что история имеет свойство повторяться. Попытка пакистанского руководства навязать выгодный для себя формат мирного урегулирования в Афганистане, фактически выступая в роли представителя интересов "Талибана" (организация запрещена в РФ), заставляет вспомнить события конца 80-х годов ХХ века.

Тогда, напомним, не вдаваясь в детали, советское руководство приняло решение вывести свои войска из Афганистана и стало искать способы организовать переговоры со старшинами различных моджахедских группировок. Тут-то в роли их полномочного представителя выступил Пакистан. В то время министром иностранных дел Пакистана был Ага Шахи. Он в самых разных столицах мира от имени самых разных моджахедских группировок вел переговоры с советскими посланниками и представителями других государств, на самом деле продвигая чисто пакистанские национальные интересы.

Сегодня ситуация в Афганистане напоминает ту, что была около 30 лет назад. Вновь Исламабад стремится навязать свою посредническую роль – на этот раз американцам и талибам. В роли же нового Ага Шахи выступает глава МИД Пакистана Махмуд Курайши, который на различных международных трибунах, говоря о мирном процессе и урегулировании конфликта в Афганистане, недвусмысленно и безапелляционно излагает позицию вооруженных талибов.
Недавно Курайши побывал с визитом в Соединенных Штатах с тем, чтобы в разгоревшемся с новой силой кашмирском конфликте попытаться добиться укрепления позиций Пакистана и одновременно ослабить политику Индии, используя для этого самые разные возможности, в том числе общение в кулуарах ООН, в надежде получить поддержку линии Исламабада.

Во время встреч в США Курайши умело разыгрывал в соответствии с национальными интересами своей страны так называемую афганскую мирную карту, излагая и продвигая исключительно талибскую позицию. Например, Курайши в унисон с позицией катарского офиса талибов высказал буквально следующее: "Вооруженные отряды "Талибана" готовы согласиться с уменьшением уровня насилия на территории Афганистана".
Так и хочется поправить господина Курайши: не "Талибан", а стоящие за ним пакистанские военные и спецслужбы типа ISI (Межведомственная разведка Пакистана) хотят начать новую многоходовую игру в Афганистане с целью попытаться еще больше дестабилизировать ситуацию в стране.

Заявление Курайши лишний раз подтверждает, что "Талибан" – это не что иное, как полностью подконтрольное и подчиненное Пакистану сборище, которое не только в Афганистане, но и во всем мире будет добровольно и активно продвигать пакистанские стратегические планы и интересы.

При этом сам "Талибан" в настоящее время фактически оказался перед тем же выбором, который 30 лет назад пришлось делать его старшим братьям по оружию – воевавшим с Советской армией афганским моджахедам. Тогда выбор ими был сделан неудачно: моджахеды ввергли Афганистан в кровавую пучину гражданской войны 1992–1996 годов, в которой сами же и потерпели поражение от набиравших силу талибов. А в основе этого поражения лежало согласие тогдашних моджахедов на делегирование Пакистану права выступать от их имени. Это позволило Исламабаду вести самостоятельную политическую игру, заложниками которой в итоге стали и моджахеды, воевавшие против СССР, и Афганистан, на десятилетия погрузившийся в кризис и хаос.

Очевидно, "Талибану", который сегодня по примеру моджахедов 80–90-х годов безоглядно делегирует пакистанцам право говорить от своего имени, следовало бы лучше усвоить уроки истории. И прежде всего сформировать собственную политическую субъектность, не отказываясь от прямых переговоров с официальным афганским правительством. Ведь такие переговоры нужны не только Кабулу – они, может быть, даже еще больше необходимы лидерам "Талибана", чтобы потом иметь возможность самим решать свою судьбу, а не оказаться в ловушке интриг и игр пакистанских спецслужб.
"Талибан" сегодня должен ясно осознать, что единственное государство, которое категорически не хочет его независимости и самостоятельности, это Пакистан. Исламабаду нужно, чтобы талибы оставались в роли его наемников навсегда.

Парадоксально, но сегодня именно афганское правительство заинтересовано в суверенизации движения талибов, в том, чтобы его лидеры не зависели ни от кого в принятии важнейших политических решений. Потому что только в этом случае появится реальный шанс на успешный межафганский диалог. И только в этом случае "Талибану" и официальному правительству Афганистана удастся наконец-то выработать согласованную повестку для начала прямых переговоров, учитывающих высшие национальные интересы афганского государства и афганского народа.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580851920
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