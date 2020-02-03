 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Жангир-Керей хан - самый загадочный хан в казахской истории
00:33 05.02.2020

Несмотря на то что Жангир Керей хан жил в 19 веке и упоминается во многих исторических документах, он остается загадочной личностью. Связано это с тем, что Букеевская Орда, руководимая им была отгорожена от остальных казахских племен русскими территориями, а вся внутренняя и внешняя жизнь сильно зависели от русской администрации. Поэтому, то что происходило в Букеевской Орде остается за семью печатями и даже всезнающий казахский "узын-кулак" (определение слухов в казахском языке) не имел здесь силы.

В юности Жангир получил отличное образование, воспитываясь в семье астраханского генерал-губернатора Степана Семеновича Андреевского. Последний был светилом медицины того времени, прославившийся тем, что провел исследования сибирской язвы, путем привития себе язвенной материи. Его труд "О сибирской язве" является классическим и до сих пор не потерял значения.

Сам Жангир хан всегда проявлял интерес к науке и неоднократно посещал Казанский университет. По его указу в Букеевской орде были образованы русские школы, где обучались и дети из простого народа. В Орде начали проводить первые прививки против оспы, хан просил русскую администрацию открыть здесь больницу и почтовое отделение. Большое внимание уделялось организации ярмарок, на которых казахи наконец стали беспошлинно торговать скотом. Кроме того хан открыл казахский торговый дом в Саратове, с помощью котором казахские купцы смогли стать полноправными участниками региональной торговли наряду, с русскими, татарскими и бухарскими купцами.

В 1824 году он женился на дочери первого муфтия Духовного управления мусульман России башкире Мухамеджане Хусаинова - Фатиме.

Фатима была красива, умна, и обладала сильным характером.

В 1825 году она вместе с мужем присутствовала на коронации Николая Первого.

Фатима на балу танцевала с императором и произвела на него неизгладимое впечатление.

После этого Жангир хан был обласкан новым императором, который стал выделять средства из казны на обустройство Букеевской Орды. Так, было выделено 25 тысяч рублей золотом на строительство дворца в Ханской ставке (совр.Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области Казахстана). Вскоре Хан Орду стали называть "Степным Петербургом" благодаря его украшенности и благоустроенности.

Будучи прекрасным администратором Жангир хан не проявил в то же время хорошего понимания человеческой натуры.

Территории вокруг Букеевской Орды принадлежали русским дворянам Безбородко, Юсупову и Багратиону. Эти богатейшие фамилии не нуждались в копейках и казахи практически бесплатно зимой пасли стада на их земле, выплачивая (а большей частью нет) небольшую арендную плату.

Но при Жангир хане это прекратилось, так как тесть хана Караул-ходжа Бабаджанов смог получить разрешение от хана взимать от казахов плату и отдавать ее приказчиками помещиков. Быстро сговорившись с приказчиками он стал взимать арендную плату не только для помещиков, но и в свой карман.

Простых казахов перестали пускать на зимовку на помещичьи земли без платы. Если скот находили пасущимся на этих землях, то его отбирали и отдавали только за большой штраф. Это вызвало существенное недовольство населения, которое затем переросло в восстание Исатая Тайманова 1836-1838 годов.

Жангир хан был последним ханом Буеевской орды и умер в 1845 году. Обстоятельства его смерти неизвестны. По слухам он умер от рук цирюльника, официально от инсульта.

После его смерти также внезапно в 1847 году по пути домой умирает его любимый сын (от Фатимы) Сахиб-Керей (родился в 1830 году), который должен был стать ханом Буеевской орды.

Между прочим старшая дочь Жангира - Зулейха была выдана замуж за за потомка известного мурзы и гонителя башкирского народа Тевкелева - полковника Александра Тевкелева, жившего в Оренбурге.

Личность Жангир хана в официальной советской и казахской истории считается негативной из-за его участия в подавлении восстания Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. В то же время не стоит забывать, что он был великолепно образованным человеком для своего времени, отличным администратором и по своему заботившимся о благополучии народа правителем. Поэтому оценки как только сатрапа и гонителя своего народа к нему мало применимы. Следует учитывать что он жил в эпоху Николая Первого, известную своим крепостничеством и угнетением не только казахского, но и русского народов.

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580851980
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