 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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События в Ливии испытывают НАТО на прочность, - Р.Мустафин
00:34 05.02.2020

Франция заподозрила Турцию в слишком активной поддержке Фаиза Сараджа

Равиль Мустафин

4.02.2020

В североафриканской стране предпочитают решать проблемы силой оружия. Фото Reuters
Обстановка в Ливии и вокруг нее продолжает накаляться, несмотря на кипу принятых во время Берлинской конференции документов, фактически так и не работающих. Особую обеспокоенность мирового сообщества вызывают действия Турции. Она, по сути, в открытую вмешивается во внутренние дела Ливии, перебрасывая туда свои вооруженные формирования и поставляя оружие для сил Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа.

По сообщениям арабской газеты Asharq Аl-Awsat, французский авианосец "Шарль де Голль" обнаружил турецкий фрегат, который эскортировал грузовое судно Bana, перевозившее в Триполи бронеавтомобили в нарушение принятого ООН эмбарго. Сейчас, по данным портала Arab News, количество переброшенных в Ливию на турецких военно-транспортных самолетах превысило 1750 человек. Полторы тысячи из них были направлены в специально созданные турецкими военными тренировочные лагеря. По другим данным, общее количество боевиков, в том числе из Сирийской свободной армии и отрядов иракских туркоманов, достигло 6 тыс. человек. Правда, некоторые или сбежали, или даже успели под видом беженцев просочиться в Европу. Ранее телеканал Аl Arabiya со ссылкой на турецкие военные источники сообщал о намерениях Анкары создать неподалеку от ливийской столицы военную базу, на которой планирует разместить спецназовцев и военных моряков, а также построить взлетно-посадочную полосу и центр связи.

Турецкие военные поставки и переброска вооруженных формирований наверняка повлияют на баланс сил и, по-видимому, на какое-то время изменят его в пользу ПНЕ. Как заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, незаконные бандформирования начали использовать тяжелые вооружения внутри жилых кварталов. Заметим, главком ЛНА Халифа Хафтар старался во время боев за Триполи нанести минимальный ущерб мирному населению и по возможности воздерживался применять такие вооружения в районах плотной застройки.
Многие наблюдатели отмечают, что силы ПНЕ, почувствовав поддержку извне, все чаще устраивают провокации, чтобы заставить ЛНА перейти к обороне, а также занимают позиции внутри густонаселенных территорий, стараясь прикрыться мирными жителями как живым щитом. Излюбленная и много раз испытанная тактика экстремистов-джихадистов, воевавших в Сирии под прикрытием Турции.
Нарушения Анкарой предыдущих договоренностей по Ливии провоцируют зарубежных союзников Хафтара и его самого к ответным действиям. Не исключено, что в ближайшее время Франция, не особо афиширующая свои неплохие отношения с Хафтаром, перейдет к активным действиям против Турции. Дело здесь не только в том, что Париж испытывает недовольство Анкарой по поводу поддержки ПНЕ в Ливии, но главным образом ее поведением в Восточном Средиземноморье. Два конфликта, по сути, завязываются в один тугой узел. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в восточной части Средиземного моря на дежурстве будет находиться атомный авианосец "Шарль де Голль". Глава Франции надеется, что его будут сопровождать военные корабли Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции. Возможный разворот событий в этом направлении может привести к расколу внутри НАТО. А в Греции опасаются, что ситуация в Ливии может стать причиной военных столкновений в Эгейском море.

На фоне продолжающейся эскалации Ливии на днях в Женеву прибыли по пять военных представителей от ПНЕ и ЛНА для участия в работе смешанной военной комиссии. Решение о ее создании было принято во время работы Берлинской конференции по Ливии. В понедельник под эгидой спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе состоялась первая встреча военных. Пока что нет никаких видимых причин возлагать на смешанную комиссию большие надежды, рассчитывая, что она внесет значительный вклад в установление долговременного перемирия. Скорее всего эта комиссия станет репродуктором, вещающим на весь мир о взаимных претензиях враждующих сторон, связанных с нарушением условий перемирия.

Вашингтон, долгое время не проявлявший интереса к ливийским делам, неожиданно направил в Триполи военную делегацию. Позднее к ней присоединились еще несколько представителей Пентагона. Всем им предстоит встреча с главой ПНЕ Сараджем, возможно, затем и с шефом ЛНА Хафтаром. Между тем Турция посылает Москве сигнал за сигналом, которые говорят о недовольстве Анкары позицией Москвы как по Ливии, так и по Сирии. До сих пор в тюрьме содержатся сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они приехали в Ливию по приглашению главы Госсовета Халеда аль-Мишри, принадлежащего к лагерю Сараджа, весной 2019 года, но уже в мае были арестованы по обвинению в попытке повлиять на выборы.

В фонде говорят, к гражданам России применяются специальные психологические приемы, в том числе имитации казни. В конце января ФЗНЦ направил письмо Сараджу с требованием освободить наших граждан. Аналогичные послания отправлены и в адрес Гасана Саламе и генсека ООН Антониу Гуттериша.

Источник - ng.ru
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