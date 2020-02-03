Где искать могилу Чингисхана? Последние изыскания ученых.

01:39 05.02.2020

Зимой 1226-1227 годов началась последняя осада Чжунсина. Весной и летом 1227 года тангутское государство было уничтожено, а столица была обречена. Падение столицы Тангутского царства связано непосредственно со смертью Чингисхана, который скончался под ее стенами. Согласно Рашид-ад-дину, он умер до падения столицы тангутов. По данным "Юань-ши", Чингисхан умер, когда жители столицы начали сдаваться. "Сокровенное сказание" рассказывает, что Чингисхан принял с дарами тангутского правителя, но, почувствовав себя плохо, приказал его умертвить. А затем приказал взять столицу и покончил с тангутским государством, после чего скончался. Источники называют разные причины смерти - внезапная болезнь, болезнь от нездорового климата тангутского государства, следствие падения с лошади. С уверенностью устанавливается, что он умер в начале осени (или в конце лета) 1227 года на территории тангутского государства сразу после падения столицы Чжунсин (современный город Иньчуань) и уничтожения тангутского государства.



Согласно завещанию, преемником Чингисхана стал его третий сын Угэдэй.



После смерти Чингисхана его тело было возвращено в Монголию, по-видимому, к месту его рождения на территории современного Хэнтея ( нагорье в Монголии) ; он был похоронен, как предполагается, где-то близ реки Онон. Согласно Марко Поло и Рашид-ад-Дину, погребальный эскорт убивал всякого, встреченного по пути следования. Рабов, совершавших погребение, предали мечу, а затем убили и казнивших их воинов. Мавзолей Чингисхана в Эджен-Хоро- это мемориал, не являющийся местом его захоронения. По одной из фольклорных версий, над его могилой проложили русло реки, чтобы это место невозможно было найти (таким же образом был захоронен шумерский царь Урука Гильгамеш).



По другим сказаниям, над его могилой прогнали множество лошадей, там были посажены деревья; свой вклад в сокрытие места погребения внесла вечная мерзлота. В одной из позднемонгольских летописей (1662) утверждается, что гроб Чингис-хана, возможно, был пуст, когда прибыл в Монголию, а согласно "Алтан Тобчи" (1604), в Ордосе были похоронены лишь его рубашка, палатка и сапоги. Легенда гласит, что могила Чингисхана была вскрыта через 30 лет после его смерти. Согласно этой легенде, с ханом был похоронен верблюжонок, и по крику верблюдицы позднее находили место захоронения.



"Сокровенное сказание" под годом смерти Чингисхана никакой информации о месте его погребения не дает. По сведениям Марко Поло, уже к концу 13 века монголы сами не знали точного расположения гробницы. Он сообщает, что "всех великих государей, потомков Чингисхана… хоронят в большой горе Алтай; и где бы ни помер великий государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда хоронить". По мнению Генри Юла, знаменитого востоковеда, в данном случае "Алтай" означает не горную систему на юге Сибири; названия "Алтай" и "Алтун-хан" применяются Саган Сэцэном к горам, известным в настоящее время как Большой Хинган. По поводу места погребения Чингисхана этот летописец сообщает: "Подлинный труп его, как говорят некоторые, был похоронен на Бурхан-Халдуне. Другие же говорят, что похоронили его на северном склоне Алтай-хана, или на южном склоне Кэнтэй-хана, или в местности, называемой Йэхэ-Утэк".



Рашид ад-Дин также называет местом погребения гору Бурхан-Халдун. Области вблизи Бурхан-Халдун были запретны для чужаков, а незаконное проникновение было наказуемо смертной казнью. Это территории площадью около 240 км?. Только в течение последних 20 лет этот район был открыт для западных археологов.



Ходили слухи о нахождении неких ключей к могиле, которые были вывезены в СССР из буддийского монастыря в 1937 году, и слухи о проклятье, приведшего к смерти двух французских археологов (сравнимо с проклятьем гробницы Тамерлана, Гур Эмира).



6 октября 2006, во "Дворце Чингисхана" также были якобы обнаружены некие ключи, позволившие бы найти место захоронения.



Археолог-любитель Мори Кравиц посвятил 40 лет поиску гробницы. В 15 веке французский иезуит нашел место, где Чингисхан, в то время еще известный как Темучжин, одержал крупную победу. Согласно этому источнику, он выбрал слияние рек Керлена и Бручи, с Бурхан-Халдуном справа от него, а после победы Темучжин сказал, что это место навсегда останется его любимым местом. Кравиц убежден, что Темучжин был захоронен в этих местах. Но картографам не была известна река Бручи. Кравиц, однако, обнаружил топоним "Баруун Брух" ("Западный Брух") в этой области, и с 2006 года проводит там раскопки, примерно в 100 км к востоку от Бурхан-Халдуна.



В августе 2014 года монгольские строители, работающие на прокладке дороги вдоль реки Онон в провинции Хэнти, якобы обнаружили древнее массовое захоронение. В нем только при первом осмотре было найдено несколько десятков человеческих трупов, вмурованных в общей огромной каменной структуре.На сайте одного из американских СМИ было сказано, что на место захоронения были вызваны судебные эксперты и археологи, которые квалифицировали захоронение как королевскую гробницу.



Начался страшный ажиотаж, миллионы СМИ всех стран мира растиражировали эту информацию.



Однако сегодня же на эту тему в прессе появился комментарий уполномоченного официального лица. Советник министерства культуры, туризма и спорта Монголии, доктор исторических наук, С.Урантегс поставила точку в вопросе о предположительном захоронении Чингисхана на реке Онон в Хэнтэйском аймаке.



По ее заявлению, археологической экспедиции о которой пишет СМИ, вовсе не было. "По закону археологические экспедиции должны получать соглашения об исследованиях и раскопках с 15 апреля каждого года. Те, кто получили разрешения в 2013 году – уже зарегистрировали результаты. Так что данная информация – ложная", цитирует комментарий госпожи С.Урантегс. Иными словами, ни одна из утвержденных в Монголии экспедиций не заявляла о подобной находке.



Итак, сенсация все еще в перспективе!