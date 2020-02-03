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США. Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове
01:41 05.02.2020

Согласно экзитполам, Берни Сандерс одержал победу над Джо Байденом, но сбой программы лишил его праздника

Алексей Забродин

Кокусы Демократической партии в Айове - первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты - сразу же начались со скандала. Вместо оперативного оглашения результатов они затянулись на много часов, что уже наложило отпечаток на старт кампании. На момент публикации материала официальные итоги так и не были известны. Предварительные экзитполы показывали: Берни Сандерс в Айове все-таки выигрывает, обходя фаворита в гонке за номинацию - бывшего вице-президента США Джо Байдена. 78-летний социалист заручился поддержкой местной молодежи и сразу же захватил лидерство. Теперь на очереди Нью-Гэмпшир, где праймериз состоятся 11 февраля. Между тем у республиканцев ожидаемо победил Дональд Трамп, которого уже 5 февраля ждет оправдательный приговор по импичменту в сенате.

Дети его любят

Вторая попытка Берни Сандерса сразиться с республиканцем за ключи от Белого дома, судя по неофициальным данным, началась с успеха. Четыре года назад политик был близок к сенсации, уступив фавориту всего цикла предыдущих демократических праймериз Хиллари Клинтон всего 0,3%. На этот раз сенатор бросил все силы на Айову и не прогадал. По традиции последних десятилетий, кто выигрывает этот штат, тот и танцует после финального съезда партии в июле, на котором официально объявляют имя номинанта.

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Как и четыре года назад, особой популярностью Берни Сандерс - самый возрастной из фаворитов - пользуется у молодежи. В день голосования 3 февраля студенты явно не стеснялись своих чувств и охотно сообщали американским СМИ, что "любят Берни". А люди постарше на вопрос, кому они собираются отдать предпочтение, признавались, что их "дети без ума от Берни, они любят Берни".

И хотя в этот день был разыгран голос всего 41 делегата из 3979, которые примут участие в июльском съезде партии, выборы в Айове имеют огромное символическое значение. По подсчетам американских СМИ, материалов о голосовании в Айове и Нью-Гэмпшире публикуется примерно столько же, сколько обо всех последующих праймериз вместе взятых. А результаты в этих штатах - ориентир для избирателей в других регионах.

В Нью-Гэмпшире, по последним опросам, Берни Сандерс опережает конкурентов на 7–19%. В Неваде и Южной Каролине лидирует Джо Байден, но его преимущество в этих штатах пока менее впечатляющее, чем у самопровозглашенного социалиста в первых двух штатах.

Впрочем, назвать Айову и Нью-Гэмпшир репрезентативными весьма сложно. Эффект от итогов голосования здесь действительно в большей степени психологический. Дело в том, что население этих двух штатов - преимущественно белое. А тот же Джо Байден куда более популярен среди афроамериканского и латиноамериканского электората. Поэтому в Неваде (22 февраля) и Южной Каролине (29 февраля), где с этническим разнообразием ситуация обстоит весьма красочнее, бывший вице-президент вполне способен наверстать упущенное. Другое дело, что статус федерального политика, который играл в администрации Барака Обамы одну из ведущих ролей, должен делать дорогу к номинации менее тернистой.

Хакеры не ломали

Проблемы с серверами Демократической партии уже становятся определенной традицией избирательного цикла в США. Первое же отборочное голосование обернулось скандалом. Согласно сообщениям местных СМИ, проблемы возникли с приложением для подсчета голосов. По неподтвержденной информации, программу заранее толком не протестировали. Некоторые тут же заподозрили неладное: нет ли тут следов каких-нибудь хакеров, попытавшихся подорвать многовековые устои демократии в Айове. Но в Демократической партии поспешили заверить, что интернет-преступники ни при чем, а с программным обеспечением все в порядке.

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С чем связаны совершенно нехарактерные для Америки задержки с подсчетами, в партии особо не пояснили. По словам пресс-секретаря демократов в Айове Мэнди Макклюр, проблема кроется в "проверке качества", поскольку главное - "достоверность результатов". Она отметила, что были выявлены несоответствия в трех поступающих комплектах данных, потому пришлось сравнивать информацию, полученную с помощью компьютерной программы, с бумажными сведениями и фотоматериалами.

- Этот скандал бросает тень не только на организационные способности демократов в Айове, но и на весь ее Национальный Комитет, который не смог обеспечить работу самых первых и из-за этого важнейших праймериз, что сделало их посмешищем всей страны, - заявил "Известиям" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Проблемы в лагере демократов сильно порадовали республиканцев и штаб Дональда Трампа. Трудности оппонентов привели их в восторг, кажется, даже больше, чем безоговорочная победа действующего президента на республиканских кокусах. "Как эти люди собираются управлять страной, если не могут даже организовать голосование?!" - злорадствовали у нынешнего президента.

Сам Дональд Трамп тоже обрушился с радостной критикой на оппонентов в Twitter: "Когда же демократы начнут обвинять РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ, вместо своей собственной некомпетентности в катастрофе во время голосования, которая только что произошла в Великом штате Айова?"

Впрочем, из-за неполадок с публикацией результатов и каждый уважающий себя кандидат-демократ успел так или иначе заявить о своей победе. Например, 38-летний Пит Буттиджич, который пока считается темной лошадкой праймериз, заверил, что отправляется в Нью-Гэмпшир победителем Айовы. И хотя подтверждений этому не было, экзитполы показывали, что у него были весьма неплохие шансы обойти Джо Байдена, однако до Берни Сандерса он немного не дотягивал.

Собрал по максимуму

Между тем Дональд Трамп получил в Айове 31 398 голосов. Его конкуренты - экс-конгрессмен от Иллинойса Уильям Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд - заручились поддержкой 348 и 423 избирателей соответственно.

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В любом случае борьба за номинацию у республиканцев на этот раз захватывающей не будет. Уильям Уэлд и Уильям Уолш - Дональду Трампу не конкуренты. Поэтому для хозяина Белого дома главная интрига сейчас заключается в том, кто из демократов будет противостоять ему 3 ноября.

Для борьбы с реальными оппонентами президент США будет использовать любую возможность. И, конечно, начал он уже 4 февраля в 16:00 по Вашингтону, выступая с обращением к нации в стенах конгресса (State of the Union). Причем послание Трампа звучало за день до его окончательного оправдания в сенате и провала импичмента, устроенного демократами.

В Белом доме сразу пообещали, что обращение к нации Дональда Трампа будет наполнено "неиссякаемым оптимизмом". Главная тема - "великое возвращение Америки". Сам факт социально ориентированного послания о нуждах "простых американцев" хорошо перекликается с заявлениями президента США и его окружения, что демократы вместо проблем страны занимаются "охотой на ведьм". В отличие, конечно, от него самого. Ведь по мнению Дональда Трампа, ему уже удалось "сделать Америку снова великой", теперь нужно еще четыре года, чтобы это величие сохранить.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580856060
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