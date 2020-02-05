"Триумф" мертвого генерала Сулеймани: С-400 скоро окажется в Ираке

06:04 05.02.2020 Российские системы ПВО выигрывают у американских аналогов на мировой арене в одни ворота



Сергей Ищенко



5.02.2020



Даже мертвым легендарный для персов командующий Корпусом "Аль-Кудс" (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Касем Сулеймани, коварно убитый месяц назад американским беспилотником под Багдадом, продолжает держать США горло. Это стало очевидно после заявления Комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака о том, что в рекордно короткий срок достигнута принципиальная договоренность с Москвой о поставке в эту страну новейшей российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". В том, что подобный шаг Багдада вызовет настоящую истерику в Вашингтоне, можно не сомневаться.

По сообщению иранского информационного агентства "Фарс", соответствующие проблемы уже улажены в ходе недавнего визита в Россию советника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности страны Фалеха аль-Файяда. Одновременно представитель парламентской Комиссии по нацбезопасности Карим Алеви заявил местному телеканалу "Аль-Ахад", что переговоры с русскими о начале масштабных поставок оружия Багдаду стали следствием глубокого разочарования иракцев действиями международной коалиции во главе с США по борьбе с так называемым "Исламским государством" * и фактическим невыполнением американцами обещаний о перевооружении армии Ирака. Вашингтон кормит пустыми обещаниями начать поставки современных вооружений фактически оккупированной им стране ни много, ни мало - с 2003 года. И ничего пока не происходит.



Слова Алеви, конечно, многое здесь объясняют. Но, на мой взгляд, вовсе не исчерпывающим образом. Главное, что подтолкнуло Багдад (и наверняка в ближайшее время подтолкнет еще многие страны!) к решению поскорее обзавестись нашей ЗРС С-400 - очевидное и повсеместное разочарование в боевых возможностях аналогичных штатовских ЗРС семейства "Пэтриот". Даже американские СМИ задаются вопросами: где были эти хваленные "Пэтриоты", когда в ночь на 8 января 2020 года, через несколько дней после убийства генерала Сулеймани, Иран нанес удары возмездия по американским военным базам в Ираке?



Напомню: по горячим следам президент Дональд Трамп тогда бахвалился, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Однако, как сообщает CNN, 31 января официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл уведомил общественность: в результате этой иранской акции устрашения Соединенных Штатов на базе Айн-эль-Асад и в аэропорту города Эрбиля в госпитали пришлось отправить порядка полусотни военнослужащих Вооруженных сил США из 250, находившихся в тот день на этих объектах. У большинства - черепно-мозговые травмы. И это несмотря на то, что все солдаты и офицеры в ожидании ракетного удара своевременно заняли места в хорошо оборудованных подземных укрытиях.



Зачем Трамп лгал - понятно. Что еще мог он сказать в ситуации, когда впервые в новейшей истории его страна была вынуждена безропотно и безответно снести оглушительную оплеуху от другого государства? Однако теперь собственные граждане спрашивают Трампа и о другом: как вышло, что по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля иранцы одновременно ударили 15 (по другим данным - 22) баллистическими ракетами малой дальности "Фатех-313" в модификации "Зульфикар" и "Киам-1" с боевыми частями весом в 746 килограммов каждая, но только одна из них была перехвачена в воздухе? Правда, в цели, как утверждают, попало всего 11 "Фатехов" (остальные, вероятно, отклонились от курса или упали из-за технического несовершенства). Но и этого хватило, чтобы настало время американцам в очередной раз краснеть за надежность своей системы ПВО.



Возможно, дело в том, что, скажем, ракета "Киам-1" с дальностью стрельбы до 800 километров на маршевом участке летит на высоте 195 километров. То есть - большая часть ее траектории в ближнем космосе. А "Пэтриоты" бороться с мчащимися оттуда целями совершенно не научены.



Не исключено: проблема и в том, что современная иранская система радиоэлектронной борьбы, по сообщениям зарубежных специалистов, в ту ночь сенсационно полностью "забила" американские радиолокационные средства наблюдения за воздушной обстановкой в небе Ирака. Иными словами - электроника персов в боевых условиях внезапно на голову превзошла заокеанские аналоги. А это уже просто страшно не только для Пентагона, но даже и еще страшней - для Израиля. На землю которого - и это давно ни для кого в мире не секрет! - сегодня нацелены почти 2000 таких же смертоносных "Фатехов".

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Между тем, этот катастрофический провал Пентагона просто невозможно списать на случайное стечение обстоятельств. Хотя бы потому, что совсем недавно нечто подобное случилось с американскими системами "Пэтриот" и в Саудовской Аравии. Имею в виду события 14 сентября 2019 года, когда десять дронов, начиненных взрывчаткой, запущенных хуситами, предположительно, с территории Йемена, атаковали два нефтеперерабатывающих завода (Абкайк и Хурайс) на востоке королевства.



На страже неба в тот день у саудитов стояли американские стационарные радиолокационные станции AN/FPS-117 и их транспортируемый вариант AN/TPS-77. Под Абкайком были заранее развернуты две батареи ЗРС "Пэтриот" PAC-2/3 (всего к тому времени КСА купили у американцев 17 таких батарей). Но ни одна зенитная ракета даже не стартовала с пусковых установок для отражения удара, который уже успели окрестить "нефтяной атакой века". В результате сразу несколько хуситских ракет угодили точно в резервуары с топливом и в заводские цеха. Начались сильнейшие пожары. Добыча нефти в Саудовской Аравии на некоторое время упала вдвое, что заставило вздрогнуть полмира.

Понятно, что более сокрушительной антирекламы американским средствам ПВО даже и придумать невозможно. Поэтому ничего удивительного, что все больше стран становятся в очередь к московским продавцам С-400. Первым покупателем "Триумфов" в 2015 году стал Китай. В 2017-м - Турция. Только что стало известно, что в Нижнем Новгороде началось изготовление такого оружия для Индии. Теперь, стало быть, к этому списку с высокой долей вероятности прибавится и Ирак. Были сообщения и о переговорах на этот счет еще с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и даже Марокко. Но они не завершились ничем и-за угрозы американцев ввести санкции против желающих обзавестись российскими передовыми зенитно-ракетными системами.



Кстати, Соединенные Штаты уже успели пригрозить санкциями и Багдаду, если он все же осмелится поставить свою подпись под окончательным вариантом соглашения на поставку ему российских "Триумфов". 14 января 2020 года представитель Госдепартамента США Джои Худ заявил: "Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок".



Вряд ли это хоть кого-то в Багдаде испугает. Ведь всего несколько недель назад, 5 января, сразу после убийства генерала Сулеймани, парламент Ирака проголосовал за резолюцию с требованием полного вывода американских войск из своей страны. Вашингтон и в этом случае привычно заголосил о санкциях. В ответ президент Ирака Бархам Салех назначил на пост премьер-министра бывшего министра связи страны Мухаммада Тауфика Аляуи, близкие отношения с Ираном которого, по мнению многих, несомненны. Во всяком случае, один из самых влиятельных политиков Ирака шиитский имам Муктада ас-Садр мгновенно поприветствовал назначение господина Аляуи на пост премьера, назвав это "хорошим шагом" и "выбором народа".



Так что и вывод американских войск, и покупку российских С-400 иракцами Вашингтону уже сложно остановить. Но там, конечно, будут очень стараться это сделать. По двум причинам. Первая - на кону политическая репутация Соединенных Штатов как признанного "лидера свободного мира". А этому имиджу вовсе не способствует тот факт, что былого грозного "лидера" собираются выкинуть из его ближневосточной "будки" как нашкодившего щенка. Перспективам Трампа избраться на второй срок такой оборот дела тоже явно не поспособствует.



И вторая причина: на кону гигантские деньги. Ведь по подсчетам Института международных исследований при Брауновском университете (Watson Institute for International Studies, Brown University) на войну в Ираке со времен операции "Буря в пустыне" США затратили около двух триллионов (!) долларов. Причем 1,7 триллиона ушло непосредственно на финансирование военных операций, а 490 миллиардов - на различные выплаты ветеранам войны. Теперь, выходит, все это антиамериканскому коту с пропиской в Иране - под хвост. Как Трампу столь сокрушительное поражение объяснять своим избирателям?

Но мало того. Сама грядущая крупнейшая сделка по приобретению Багдадом российского оружия - это тоже очень серьезные деньги. Пока преждевременно говорить о конкретных суммах. Однако некоторое представление, полагаю, дают параметры аналогичного соглашения с Индией, подписанного Москвой в 2018 году. В соответствии с этим документом, за пять полковых комплектов С-400 Нью-Дели заплатит нам 5,43 миллиарда долларов.



На рынках международного военно-технического сотрудничества насмерть бьются и за куда более скромные сделки. Поэтому легко предположить, что в Пентагоне сейчас рвут волосы на голове и сетуют на жизнь фразой знаменитого героя советского кинофильма "Бриллиантовая рука": "На его месте должен был быть я!". В смысле - их "Пэтриот" вместо нашего "Триумфа". Но, похоже, американцам поздно пить "Боржоми". Пора паковать чемоданы.



Из досье "СП"

Россия очень аккуратно подходит к поставкам С-400 на экспорт. Явное предпочтение отдается переоснащению этим оружием собственных Вооруженных сил. По состоянию на нынешний день в российские войска уже поставлено 29 полков ЗРС С-400, что составляет 54 полноценных дивизиона. Это качественно изменило в лучшую сторону всю систему противовоздушной обороны страны.

Но на подходе у нас еще более совершенное оружие такого класса. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей". "Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году", - считает Криворучко.

По мнению конструкторов, ЗРС С-500 сможет, в частности, сбивать баллистические ракеты и перехватывать другие объекты в ближнем космосе почти в 100 километрах от поверхности Земли.



* "Исламское государство" признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Источник - svpressa.ru

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