УзбМВД массово зачищает нерадивых ментов. Показательное разбиралово в Бухаре

07:23 05.02.2020

Глава МВД уволил 11 сотрудников в Бухарской области

Ряд руководителей органов внутренних дел в Бухарской области освобожден от должностей во время визита главы МВД Пулата Бобожонова.



Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов 4 февраля провел расширенное совещание в УВД Бухарской области. В нем приняли участие хоким области Уктам Барноев и другие руководители.



Как сообщила пресс-служба МВД, на встрече было подвергнуто критике отсутствие системности в работе с другими правоохранительными органами и общественностью, а также продуманного подхода по предотвращению правонарушений.



Отмечалось, что уровень преступности в прошлом году вырос по сравнению с предыдущим годом в 109 махаллях области, особенно в махаллях "Ашрафий", "Шайхон", "С. Айний", "Работикалмок", "Шарк", "Помуза", "Афросиаб", "Зарафшан" и "Дустлик". По улучшению ситуации в них будут разработаны отдельные "дорожные карты".



Анализ преступности за 2019 год показал, что в Каракульском районе выросло число убийств, случаев нанесения телесных повреждений, разбоя, краж, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, хулиганства. В Гиждуванском, Бухарском, Каракульском, Жондорском и Пешкунском районах повысился уровень преступности среди молодежи.



На встрече за недостатки в работе освобождены от должностей начальник ОВД Каракульского района О. Курбанов, начальник отдела пробации УВД Бухарской области Б. Асадов, первый заместитель начальника ОВД Бухарского района Ш. Гадоев, заместитель начальник ОВД Пешкунского района по вопросам молодежи А. Салихов, начальник следственного отдела ОВД Каракульского района Ф. Норов и еще шесть инспекторов профилактики.

Начальник управления профилактики правонарушений УВД области Ж. Болтаев, заместитель начальник ОВД Бухарского района по вопросам молодежи М. Мустафоев, заместитель начальника во воспитательной работе 1-й колонии по исполнению наказаний Бухарской области Т. Абдуллаев привлечены к дисциплинарной ответственности.

В целом в 2019 году уровень преступности в Бухарской области снизился на 8,5%, в том числе количество убийств - на 31,6%, случаев нанесения тяжких телесных повреждений - на 15,9%, хулиганства - 50%, краж - на 28,3%, мошенничества - на 10,4%.

В 179 махаллях не было совершено ни одного преступления, а в 170 их число уменьшилось.