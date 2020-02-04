 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Массовая драка зрителей на турнире по ММА в Нур-Султане попала на видео
09:14 05.02.2020

Драка произошла прямо во время одного из боев.

видео тут -
www.zakon.kz/5005939-massovaya-draka-zriteley-na-turnire-po.html

В столице Казахстана на турнире по смешанным единоборствам произошла потасовка. В Сети появилось видео инцидента, более того, появилась информация о том, что один из участников инцидента - якобы тренер столичной команды, ударил ножом своего коллегу из другой. В Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА озвучили свою версию развития событий, передает zakon.kz.
Драка произошла прямо во время одного из боев. На записи видно, как во время боя за пределами ринга двое зрителей устроили рукопашную разборку между собой, затем к внеочередному бою подключились остальные. Файтинг превратился в выяснение отношений "стенка на стенку".

Турнир был открытым городским соревнованием. Началась же потасовка, по словам автора ролика, из-за того, что тренер одной столичной команды ударил ножом своего коллегу из другой. Да, конфликт случился между лицами, присутствовавшими на соревновании, но никакого удара ножом не было. Данный факт вымышленный, ничего подобного на турнире не произошло. Более того, подобное обязательно бы зафиксировали органы внутренних дел, задействованные в обеспечении порядка на этом мероприятии. Более того, могу заверить, что технический регламент предусматривает на входе в зал процедуру досмотра зрителей и всех участников соревнований. Потасовку прекратили полицейские, которые присутствовали на турнире и позднее провели разбирательство, - рассказал операционный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Илья Кириченко.

Что послужило поводом для возникшей драки, пока не известно.

В Федерации добавили, что участники конфликта не являются тренерами, спортсменами или ее сотрудниками.
Подготовил Альберт Ахметов

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580883240
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