 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наступили времена древесных квакш, - Александр Проханов
09:20 05.02.2020

Древесная квакша
как верить политикам, чьи слова лишь увеличивают "белый шум", множат миллиарды мертвых, ничего не значащих слов?
Александр Проханов

4.02.2020

Американцы убили ракетой иранца Сулеймани. Иранцы грохнули по американской военной базе. Весь мир, затаив дыхание, ожидал Третьей мировой войны, которая казалась неизбежной, но не случилась. В Китае народился коронавирус. Все китайские миллиарды сидят по домам, армия блокировала города, ведется счет заболевшим и умершим. Мир находится накануне чудовищной пандемии, которая может положить предел человечеству.
Но ничего подобного не случится. Вирус расточится, респираторы бросят в мусорные урны, и армия вернется в казармы. Еще один конец света не состоится.
Трамп придумал план умиротворения Палестины и Израиля. Палестинцев выселяют в пустыню, евреям отдают палестинские плодородные земли, Палестину заливают деньгами - и мир, по Трампу, обеспечен. Но ничего этого не случится: опять гремит интифада, Хамас пускает ракеты. Снова блеф, сотрясение воздусей, что стоит человечеству немалых нервов.

Англия вышла из Евросоюза, совершилось грандиозное деяние, которое пугало Европу и радовало англосаксов. Но ничего не случилось: Европа живет прежней жизнью, англосаксы попивают эль и топчут флаги Евросоюза.
Началось обсуждение поправок к российской Конституции. В обсуждение включились все. Любители собак просят включить в Конституцию пункт, дающий право собаководам выгуливать собак в скверах. Огромный вал предложений, особенно усердствуют ученики первых классов. Эта кампания завершится ничем, мы увидим проволочный каркас Конституции, сконструированный в администрации президента.

После послания президента к Федеральному Собранию в умах случился взрыв. Многие утверждают, что после этих речений мы живем в другой стране. Ушел Медведев, появился Мишустин, и ничего не изменилось: одни миллиардеры сменили других миллиардеров, а народ продолжает грызть свои грязные ногти. В преддверии думских выборов создается множество новых движений и партий. Российский политический ландшафт взбухает гигантскими пузырями, как это бывало уже не раз. Эти пузыри лопались, брызгали едкой слизью. Множество воздушных шариков, не успев взлететь, станут с треском лопаться.

Россия сражается за историческую правду, бьет по рукам тем, кто хочет переписать историю Второй мировой войны. Антисемитский скандал со стародавним польским послом, польское свинство, когда русских не пригласили на торжество, связанное с освобождением Освенцима, идиотическое заявление Зеленского, утверждающего, что Освенцим освободили украинцы, - разве это не переписывание итогов Второй мировой войны? Нет, это не переписывание. Итоги Второй мировой войны: Ялтинский мир, Хельсинское соглашение, утверждающее незыблемость послевоенных границ, - были переписаны в 1991 году Горбачевым. Исчезли две германские границы, и возникла одна большая. Исчезла грандиозная граница Советского Союза, и возникли восемнадцать эфемерных границ. Исчезла огромная граница Югославии, и вместо нее возникло множество новых, включая границу Косово. Все эти границы нелегитимны, меняют конфигурации не только Восточной Европы, но и всей Европы в целом.

Каталония стремится вывалиться из Испании. Ирландия и Шотландия хотят выйти из Великобритании. Силезия просится из Польши обратно в Германию. А целые районы Украины мечтают вернуться: кто в Венгрию, кто в Польшу, а кто - в Россию. Идет грандиозный мировой карнавал, где одна маска смерти сменяет другую, и ни одна из них не страшна. Краски смываются, и наносится новый грим. Эти маски не пугают, а вызывают недоумение и раздражение. Возникает огромное количество мнений, заявлений, суждений, статей, прогнозов, конференций, дебатов, манифестальных заявлений. Как тут не вспомнить слова Пастернака, написанные еще до войны:
Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка.

Вслушайтесь, оглянитесь - и увидите очередную квакшу, которая с сучка вещает нам мировую катастрофу.
Как жить в этом карнавальном мире, который больше не запугать угрозами немедленной гибели? Как верить политикам, чьи слова лишь увеличивают "белый шум", множат миллиарды мертвых, ничего не значащих слов? Как действовать военным ведомствам, которые не знают, кто для них Турция - друг или враг? А Иран - союзник или противник? Что для них арабский мир: разменная карта в мировой игре или несчастные, изнасилованные народы? Неверие мировым коммуникационным системам, средствам массовой информации, лидерам общественного мнения. Кого слушать, чтобы понять истинную конфигурацию мира?
Эти знания таятся в малых, почти незаметных группах, они - у маргиналов, которые не участвуют в этом огромном мировом карнавале, они ведут свои исследования на мансардах - там рождаются образы цифрового мира, там пишутся новые музыка и поэзия. Туда приходит Христос, покидая шумные амвоны и златотканые мантии. Люди не слушают фарисейские речи, в которых звучат "прожиточный минимум", "черта бедности", "нацпроекты" или "реформа здравоохранения".

9 мая, власть, сними ткань с Мавзолея Ленина и проведи парад во всей его подлинной красоте, во всем величии, положи конец переписыванию истории!

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580883600
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