Звезда турк-сериала "Великолепный век" Аднан Коч оказался форменным гангстером и осужден на 16 лет

09:36 05.02.2020

Звезда "Великолепного века" приговорен к почти 17 годам тюрьмы

Актер в жизни оказался "бандитом"



Турецкий актер Аднан Коч, сыгравший в сериале "Великолепный век" Бехрам-пашу, приговорен судом к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы сразу по нескольким обвинениям, сообщает Cumhuriyet. И все это - за получивший резонанс два года назад инцидент с задержанием.



Кирилл Русаков



Коч, кроме "Великолепного века" снявшийся в фильмах "Восток-Запад" и "Страна историй", обвинялся в торговле наркотиками, вооруженном сопротивлении полиции, захвате заложников и незаконном ношении оружия.



Инцидент с задержанием Коча произошел в 2018 году. Тогда мужчина и пять его сообщников, пойманные с наркотиками, попытались скрыться от полиции, открыв стрельбу и взяв заложников. Были ранены шесть полицейских. Прибывший отряд спецназа все-таки задержал агрессивную компанию.

В "приключениях" Аднана также принял участие его брат Ахмет, который также получил 16 лет и 8 месяцев тюрьмы. Остальные фигуранты дела получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев. Однако у Коча и его сообщников остается шанс "скостить" срок благодаря апелляции.