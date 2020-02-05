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Идлибский перекресток: в Сирии развернулись бои за ключевой город Саракиб
09:40 05.02.2020

Вооруженное вмешательство Турции в сражение вызвало серьезный кризис отношений с САР и Россией
Антон Лавров
5.02.2020

В провинции Идлиб в эти дни решается исход войны в Сирии. Армия САР при поддержке российских Воздушно-космических сил проводит стратегическую наступательную операцию по освобождению своих территорий и ключевого шоссе М5. Однако достичь окончательного успеха сирийским военным мешают США и Турция. Последняя ввела дополнительные войска на территорию республики и обстреляла правительственные силы. А Штаты в ближайшее время собираются запустить масштабную информационную атаку, рассказывая миру о "сотнях тысяч беженцев из районов боевых действий" и "намеренном уничтожении мирного населения". Сложившаяся в регионе ситуация активно обсуждается Россией и Турцией в формате "горячей линии", сообщили "Известиям" военно-дипломатические источники.

Сражение за трассу Алеппо–Дамаск

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Бои за город Саракиб в понедельник, 3 февраля, привели к обмену артиллерийскими ударами между турецкой и сирийской армиями и опасному обострению ситуации. Как рассказали "Известиям" военно-дипломатические источники, в настоящее время Россия и Турция активизировали сотрудничество по линии деконфликтизации. Идет оперативный обмен информацией: стороны сообщают друг другу о своих действиях - считается, что это должно помочь снизить напряженность.
Днем 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не пойдет на обострение отношений с Москвой из-за ситуации в Идлибе. При этом он пообещал отвечать огнем на любые обстрелы турецких военнослужащих, чтобы не позволить "сирийскому режиму" получить контроль над городом.

Турция ликвидировала 76 сирийских солдат в ответ на обстрел своих военных

Основные бои сейчас развернулись за стратегическое шоссе М5, соединяющее Алеппо с Дамаском, пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
- Саракиб - последний крупный населенный пункт на трассе, который осталось взять правительственным силам, - рассказал он "Известиям". - Именно дорога, а не весь Идлиб, является целью нынешнего наступления. Без полного контроля над ней налаживать мирную жизнь в стране сложно.

С 31 января Турция ввела в провинцию Идлиб несколько колонн бронетехники и дополнительные подразделения военнослужащих. С их помощью Анкара попыталась блокировать наступление армии САР. В выходные Турция выставила четыре дополнительных блокпоста на основных дорогах, ведущих в Саракиб. Минобороны страны сообщило о перемещении своих частей и их новых координатах российским коллегам, не уведомив, однако, об этом правительственные силы Сирии.

Новые посты оказались в зоне самых интенсивных боев, а один из них попал под огонь сирийской артиллерии. Жертвами обстрела стали восемь турецких военных. Анкара сообщила, что в ответ были нанесены удары по 54 целям сирийских войск из 155-миллиметровых самоходных гаубиц T-155 Firtina и 120-мм минометов - всего было израсходовано около 300 снарядов. Министр обороны Турции доложил о "нейтрализации" 76 сирийских военнослужащих. На этом конфликт завершился.
Правительственное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что обстрелы турецкой артиллерии оказались неэффективными и не привели к потерям: армия САР обошла блокпосты и вышла на окраину Саракиба. Продолжается ее продвижение и на других участках фронта.
4 февраля Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщило Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера. По данным агентства, Эрдоган отметил, что обстрел турецких солдат в Сирии "подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике". Также он заявил, что Анкара будет использовать право на защиту в случае аналогичных атак. В ходе разговора стороны подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, сообщила пресс-служба Кремля.

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Гуманитарный кризис

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джеймс Джеффри на пресс-конференции 29 января в Белом доме заявил, что нынешняя правительственная операция в Идлибе стала причиной бегства к турецкой границе 700 тыс. местных жителей. В понедельник президент Эрдоган заявил, что речь идет уже о "почти миллионе" человек.
Информацию о беженцах необходимо внимательно проверять, однако для турецкого руководства вполне привычно использовать эту тему в своих политических интересах, напомнил экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
- Это стандартно для Тайипа Эрдогана. Я бы сказал, modus operandi, - уточнил дипломат "Известиям". - Он всех шантажирует беженцами - и Евросоюз, и соседей своих, и сирийцев, и нас.

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Информация американского дипломата и президента Турции явно противоречит официальным цифрам ООН. Согласно отчету Управления по гуманитарным операциям, после возобновления активных боевых действий в декабре прошлого года во всей Сирии внутренне перемещенными лицами стали 389 тыс. человек. Большинство из них ушли из прифронтовых районов в северные и северо-западные части провинции Идлиб.

Перемещения сирийцев были подтверждены и российским Центром по примирению враждующих сторон. Но то, что они были настолько масштабными, вызывает серьезные сомнения. Перед войной все население районов, где развернулось сражение - даже вместе с учтенными ООН беженцами - не превышало 400 тыс. человек.
Сотрудников ООН в Идлибе нет. Они вынуждены полагаться в своих расчетах на данные, которые им сообщают местные источники, включая боевиков и добровольцев из организации "Белые каски". Корректность таких оценок уже неоднократно ставилась под сомнение. Для группировок исламистов, проигрывающих войну, это единственный способ усилить международное давление на правительство Сирии и его союзников. Завышение количества беженцев выгодно им и для получения гуманитарной помощи и финансовой поддержки.

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Не соответствует действительности и заявление представителя США о том, что удары ВВС САР и ВКС России направлены преимущественно против гражданских лиц и социальной инфраструктуры, считают источники "Известий" в военно-дипломатических кругах. По их мнению, если бы это было так, никаких военных успехов в боях против группировок "Ан-Нусра" и прочих радикальных исламистов просто не было бы.
К сожалению, пока никому не удалось избежать случайной гибели мирных жителей в районах военных действий. За неделю боев в Идлибе с 15 по 23 января Управление ООН по гуманитарным операциям задокументировало смерть 81 некомбатанта.

Это намного меньше, чем в начальной фазе войны. Тогда, по подсчетам ООН, в регионе ежедневно гибло до полутора тысяч человек - без учета солдат, боевиков и ополченцев. Больше было жертв и в ходе американской операции по штурму Ракки. Снижению количества случайных жертв способствовало то, что населенные пункты, близкие к зоне боевых действий, были заблаговременно оставлены жителями. Эвакуировались они в том числе и по гуманитарным коридорам, открытым при содействии России.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580884800
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