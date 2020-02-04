Как СССР пытался построить социализм в Бирме (надо ли помогать Киргизиям?), - А.Балиев

11:13 05.02.2020

10 миллиардов долларов на левую Бирму

Начав строить социализм в Индокитае, СССР согласился на рис



Политика СССР в послевоенном Индокитае была нацелена на создание просоветских социалистических государств и дружественных Москве развивающихся стран, чтобы окружить проамериканский Таиланд.

Стратегическая роль отводилась экс-британской Бирме (с октября 2010 года – Мьянма) ввиду ее расположения на стыке Индокитая с Индией и КНР. Тем более что страна еще в середине 50-х объявила о строительстве социализма, правда, с национально-буддистской спецификой.

Однако в Москве не обратили внимания на этот нюанс, ошибочно полагая, что Бирма, издавна опасавшаяся экспансии со стороны Индии, Китая и Таиланда, будет социалистическим форпостом и плацдармом СССР. В результате в конце 50-х советское руководство потеряло бирманскую компартию, одну из крупнейших и наиболее влиятельных в зарубежной Азии, а в 80-х – и страну.

СССР признал Бирму сразу после ее отделения от Великобритании (февраль 1948 года). До середины 50-х Москва активно навязывала постколониальным странам советский социализм. Ставка делалась на приход к власти местных компартий (необязательно вооруженным путем). В середине 50-х приоритеты изменились, особенно в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Было решено внедрять там социализм советского образца даже ценой прекращения поддержки местных компартий. Эта политика оказались ошибочной. А проистекала она прежде всего из геополитического соперничества СССР и КНР в этом регионе со второй половины 50-х. Пекин победил. Большинство компартий, включая бирманскую, переориентировались на КНР, осуждали поддержку Москвой местных националистических режимов и антисталинские решения ХХ и ХХII съездов КПСС.

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Генерал Не Вин самым первым коммунистом считал Будду

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Весомую и разноплановую помощь Бирме СССР начал оказывать в 1955–1959 годах. Она продолжалась до середины 70-х и в итоге составила примерно 10 миллиардов долларов. До трети советских вложений были безвозмездными, впрочем, это общая формула финансово-экономических отношений Советского Союза с развивающимися странами. Бирманский посол в СССР Монг Он в беседе с председателем Совмина Николаем Булганиным, состоявшейся 9 марта 1955 года, подчеркивал: "Советский Союз всегда бывает щедр в своей помощи, тем более что оказывает ее бескорыстно".



В 2013 году Россия согласно решению Парижского клуба списала как минимум 60 процентов долга Мьянмы перед СССР/РФ. Точных официальных данных нет, но по ряду оценок, Москва простила порядка полумиллиарда долларов. То есть реальный долг Мьянмы перед СССР/РФ был существенно занижен.



Николай Листопадов, чрезвычайный и полномочный посол России в Мьянме, доктор исторических наук, отмечает: "Уже в октябре-ноябре 1955-го премьер-министр У Ну посетил СССР, а в декабре того же года делегация во главе с Хрущевым и Булганиным побывала в Бирме. В январе 1957-го было подписано соглашение с СССР о строительстве технологического института, гостиницы в Рангуне (столица страны по 2005 год. – А. Б.) и медицинского комплекса в Таунджи. Все эти объекты введены в строй в 1961 году, они поныне приносят пользу Мьянме. А в 1967-м к ним добавились крупная ирригационная плотина Чемаутаун (до сих пор одна из крупнейших в ЮВА. – А. Б.), затем ряд других объектов. Бирманцы расплачивались в основном рисом". Кстати, кадры для перечисленных объектов были подготовлены в СССР. Что касается ВТС, к концу 60-х минимум треть всего вооружения бирманских армии и спецслужб была советской и чехословацкой.



В 1958–1960-м годах при трудностях со сбытом на мировом рынке основного экспортного товара Бирмы из-за демпинга США и Таиланда Москва закупала у Рангуна большой объем риса, причем по высоким ценам.

И все же Бирма вступила в 1963-м в Движение неприсоединения. А вскоре смогла уклониться от транзита оружия стран Варшавского договора коммунистическим повстанцам в сопредельном Лаосе. В советско-китайской конфронтации Рангун не стал политическим союзником ни Москвы, ни Пекина. Все это было связано с обновленной государственной концепцией "Бирманский путь к социализму", провозглашенной генералом Не Вином, возглавившим страну в марте 1962 года. Он правил по 1988-й.



Не Вин уточнил принципы социалистического строительства в Бирме, объявленные У Ну, ее руководителем в 1948–1958 и в начале 60-х. Более четкий акцент был сделан на приверженности постулатам буддизма, дружбе с соседними странами и внешнеполитическом нейтралитете. Военный переворот в Бирме был обусловлен опасениями, что Москва сможет склонить У Ну к трансформации страны в аналог просоветской ДРВ или даже к передаче власти компартии, которая, заметим, поныне ведет вооруженную борьбу (не без помощи Пекина) с национальной армией.



"В сентябре 1965 года генерал Не Вин нанес государственный визит в СССР, где встретился с Брежневым, Косыгиным, Микояном, Громыко", – напоминает Листопадов. Не Вин в отличие от У Ну не просил масштабной финансово-экономической помощи, но добился ее продолжения в меньших объемах. Поэтому, уточняет дипломат, в 70–80-х советско-бирманские отношения не отличались большим объемом, но оставались дружественными.



Неудачи политики Москвы в развивающихся странах, вроде бы ориентированных на СССР, обусловлены еще и навязываемой Кремлем даже за рубежом борьбой с "культом личности", в более широком плане – отказом от признания выдающейся роли лидеров в государственном строительстве. Генерал Не Вин, по словам бирманского публициста Мьо Вина, получившего в конце 60-х в СССР профессию хирурга, самым первым коммунистом считал Будду. В СССР эту концепцию не воспринимали, но поскольку Бирма "произнесла магическое слово "социализм", туда направили в том числе агрономов, строителей, геологов, других специалистов".

Еще одна колоритная цитата того же автора: "По участию СССР в развитии страны наши люди откровенно скучают. Многие бирманцы могли бы рассказать: один ходил в школу, спроектированную русскими архитекторами, другому в разгар эпидемии лихорадки спас жизнь русский врач. А третьего выучил физике и математике русский профессор".

С начала 2010-х РФ экономически возвращается в Мьянму, особенно в сфере ВТС. Для национальной армии закуплены МиГ-29, Ми-24, ЗРК "Печора-2М", высшие офицеры обучаются в России. Но экономическую нишу Мьянмы давно и успешно осваивают КНР, Япония, Австралия, Индия, многие страны ЕС. Конкуренты не допустят легкого возвращения России.



Заголовок газетной версии – "Секрет Бирмы".

На ту же тему: "Хрущев: из воспевателей в обличители".

Алексей Балиев,

политолог

Опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года