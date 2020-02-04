В Ташкенте открывается "Государственная академия хореографии в форме вуза"

11:52 05.02.2020

Создается Государственная академия хореографии

Система обучения хореографии станет непрерывной - создаются начальные школы-интернаты танцевального искусства (1−4-е классы), республиканская школа-интернат хореографии (1−11-е классы) и Государственная академия хореографии в форме вуза.



Государственная академия хореографии создается в системе Министерства культуры в форме государственного вуза на базе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии. Указ об этом 4 февраля подписал президент Узбекистана.

Основные задачи академии - подготовка бакалавров и магистров по танцевальному искусству, привлечение к этому процессу ведущих специалистов сферы, а также налаживание обучения молодежи за рубежом и проведение научно-творческих работ на местные и международные гранты.

Этим же документом Республиканская специализированная школа хореографии будет преобразована в Республиканскую специализированную школу-интернат хореографии. Она разместится в Яккасарайском районе Ташкента на улице Юсуфа Хос Хожиба, 31.



При академии хореографии с 2021/2022 учебного года в Бухаре, Карши, Намангане и Ургенче будут созданы специализированные начальные школы-интернаты танцевального искусства.

Хореографические школы-интернаты займутся отбором на местах и профессиональной ориентацией молодежи, обладающей талантом в танцевальном искусстве. В образовательный процесс школ-интернатов будут внедряться современные педагогические технологии и научные достижения в области культуры и искусства.

Обучение в начальных школах-интернатах танцевального искусства - с 1-го по 4-й классы, в республиканской школе-интернате хореографии - с 1-го по 11-й классы. Соответственно, прием в начальные школы-интернаты проводится с 1-го класса, в республиканскую школу-интернат - с 1-го и 5-го классов.

В Бостанлыкском районе Ташкентской области будет создан лагерь на 50 мест, он начнет работать с 1 июля 2021 года. В этом лагере будут проводить каникулы студенты и учащиеся академии и школ-интернатов.