 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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14,5 тысяч презервативов сожгут под Алматы. За ненадобностью
11:57 05.02.2020

Официальные представители компаний подтвердили, что изъятая продукция является контрафактом.

Департамент юстиции Алматы намерен уничтожить крупную партию контрафактных средств контрацепции, передает zakon.kz.
Ведомство в конце 2019 года осуществило ряд мер по пресечению незаконного оборота контрафакта с известными товарными знаками средств контрацепции: Durex, Contex, Гусарские, в городе Алматы. Официальные представители подтвердили, что изъятая продукция является контрафактом.

По результатам проведенных проверочных мероприятий, на территории города Алматы из незаконного оборота изъято 14 511 единиц продукции, на общую сумму 993 470 тенге, - сказано в сообщении Департамента юстиции города.

Изъятый контрафакт в соответствии с действующим законодательством Казахстана подлежат уничтожению.

Источник - zakon.kz
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