Дзебань у Дода. Афер-"строители" Нарынских ГЭС (экс-РусГидро) завалили друг дружку исками

12:11 05.02.2020

"Не хочу неконтролируемых действий". В суде спорят о расписках и деньгах бывших руководителей "РусГидро" и "Таврического"

Смольнинский суд начал рассмотрение иска о взыскании долга по договору займа. Подписывали договор бывший глава "Русгидро" и бывший глава банка "Таврический" - и тогда у них еще все было нормально.



слева направо: Евгений Дод ("Русгидро"), Сергей Дзебань ("Росбанк"), Олег Захржевский (банк "Таврический") // коллаж

Предварительное заседание в Смольнинском районном суде проходило 4 февраля, можно сказать, в теплом кругу: по одному представителю с каждой стороны, судья и пара журналистов. Да и они, показалось, стали сюрпризом для участников: вроде, свои проблемы решают два физических лица, никто из них Кокорина не продает и СКК не разбирает. Но сыграли фамилии.

Деньги по долговым распискам пытается взыскать Сергей Дзебань - пусть не самый публичный предприниматель, однако его называли топ-менеджером Росбанка; известен он также тем, что женат на актрисе Олесе Судзиловской. Деньги по распискам не собирается отдавать Олег Захаржевский - человек в городе известный, экс-председатель совета директоров банка "Таврический"; его супруга, к слову, представляет интересы мужа в суде. А то ли давал, то ли не давал деньги в долг Евгений Дод - бывший глава Русгидро.

С присутствием журналистов разобрались не сразу. Сторона истца была против фиксации происходящего, говорила о конфиденциальности; ответчику, казалось, было все равно. Судья в итоге запретила вести фото- и видеосъемку, в следующий раз велела предупреждать заранее о своих планах. Другой сквозной вопрос - с каким ударением правильно склонять фамилии Дод и Дзебань - до конца заседания так и не решили.

Суть иска вкратце такова: Сергей Дзебань требует от Олега Захаржевского 2,85 млн евро. Есть договор и расписки в получении. Специфика дела в том, что Дзебань этот договор точно не подписывал: если кто и давал бывшему топ-менеджеру "Таврического" в долг, то это был Евгений Дод - на тот момент глава Русгидро, а до этого - гендиректор "ИнтерРАО ЕЭС". Сами расписки относятся к январю 2014 года (тогда в рублях сумма долга составляла 130 млн), заключенный на их основе договор - к 2015-му. Дзебань получил право требования по цессии весной 2018-го.



"Фонтанка" подробно описывала темные века банка "Таврический", в которые он ушел вместе с деньгами "Ленэнерго" в начале 2015 года. К санации банка привлекли МФК Михаила Прохорова; в "Ленэнерго" насыпали более 30 млрд рублей за счет программы облигаций федерального займа и заставили гасить многолетние долги по технологическому присоединению абонентов ; в отношении топ-менеджеров банка и их партнеров возбудили уголовные дела, которые добрались до приговоров. Но в начале 2014 года, когда и появились расписки по долгу между Додом и Захаржевским, контуры катастрофы еще не угадывались. Да и у самого главы Русгидро все было более или менее в порядке, до уголовного дела по мошенничеству было еще 2 года.

Представитель Сергея Дзебаня 4 февраля подал ходатайство о том, чтобы изначального заимодавца - Евгения Дода - привлекли к делу в качестве третьего лица. Резон в этом есть: нынешний истец имеет на руках документы, но о том, как именно передавали - если передавали – наличные, знать не может. Захаржевский не оспаривает существование расписок и договора, как и свою подпись под ними, однако не признает факт передачи денег. По его словам, в обозначенную дату, 17 января 2014-го, сам Захаржевский был в Петербурге и наоставлял следов в виде получения денег со счета, оплаты бензина и даже заявления на загранпаспорт; Дод же, судя по полученным стороной Захаржевского документам, вообще был в Великобритании. Сюда же - размышления о том, часто ли такую сумму передают наличными, хотя можно было все в считанные секунды перевести на счет Захаржевского в том же "Таврическом". Истец не считает, что все это исключает передачу средств.

На неизбежный вопрос – зачем же тогда было подписывать документы, если не было денег - ответа нет. Представители Олега Захаржевского и Сергея Дзебаня уклонились от общения с прессой. Сам Захаржевский обстоятельства появления расписок обещал прокомментировать в ходе судебных разбирательств. Из того, что его защитник заявляла на заседании, следует, что передача денег и не предполагалась, а вся история была связана с работой в банке "Таврический".

Подписи под договором и новыми расписками от 2015 года Захаржевский ставил якобы под давлением. По крайней мере, в суд принесли лингвистическую экспертизу тех сообщений, которыми обменивался банкир и глава Русгидро. Судья хотела услышать что-нибудь "довлеющее" со стороны Дода, но представитель Захаржевского ограничилась, прямо скажем, не самой угрожающей цитатой: "не хочу неконтролируемых действий". При этом, чтобы достоверно установить, что отправителем был Дод, необходимо получить справку от одного из мобильных операторов. Истец против этого ходатайства возражал: во-первых, сообщения относятся к периоду уже после первых расписок, а во-вторых, к делу отношения не имеют. Судья решила, что незачем пока нагружать отечественный телеком лишними запросами.

Захаржевский подал встречный иск - требует признать долговой договор незаключенным. Шансов здесь не много - сроки исковой давности истекли. Однако судебные подводные течения иногда выносят на поверхность неожиданные формулировки. Дело в том, что это не первый суд: в 2018 году бывший топ-менеджер "Таврического" уже пытался в Москве дезавуировать договор, подав иск к Доду; как раз после того, как право требования по цессии ушло Дзебаню. Судя, по карточке дела, тянулось оно долго, Бабушкинский районный суд вынес решение только в марте 2019-го. В иске он отказал: и по срокам давности и просто потому, что ни одна из сторон в итоге не предоставила оригинальных документов - они ушли к цессионеру. Однако отказал странно. На момент вынесения решения рассматривался иск о "незаключенности" договора, которая вытекала из того, что деньги не были переданы. А суд отказался признать договор "недействительным"; защита считает, что таким образом вопрос "незаключенности" сделки остался нерешенным.

Горнило московского суда пригодилось Захаржевскому еще с одной стороны: его представители 4 февраля ссылались на протоколы допросов, где их оппоненты якобы не могли ответить ни на один уточняющий вопрос из серии: в каких купюрах передавали деньги, как привезли, кто присутствовал.



Как будто мало этой путаницы, в картотеке Смольнинского районного суда значится еще один иск, поданный со второго раза. Истец - Татьяна Захаржевская, супруга и представитель банкира в нынешнем деле. Ответчики - Дзебань и сам Олег Захаржевский. Подозрения в междоусобице беспочвенны. По данным "Фонтанки", семья экс-банкира пытается таким образом преодолеть арест имущества, который наложен а рамках иска Дзебаня.



Николай Кудин, "Фонтанка.ру"